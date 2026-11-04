Η σύσκεψη θα καλύψει το σύνολο των 19 Καρτών Πρωτοβουλίας που αποτελούν τον κορμό της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα Άμυνας και Ασφάλειας.

Αφίχθη σήμερα το μεσημέρι στο Ριάντ τεχνικό κλιμάκιο στελεχών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, με επικεφαλής εκπρόσωπο του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, το οποίο θα συμμετάσχει αύριο, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, στην προγραμματισμένη τέταρτη σύσκεψη της Ομάδας Εργασίας της «Επιτροπής για την Άμυνα και την Ασφάλεια» του Ανωτάτου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας.

Η σύσκεψη θα καλύψει το σύνολο των 19 Καρτών Πρωτοβουλίας (Initiative Cards) που αποτελούν τον κορμό της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα Άμυνας και Ασφάλειας.

Η προγραμματισμένη συμμετοχή του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, ματαιώθηκε λόγω έκτακτου προσωπικού κωλύματος. Λόγω του σημαντικού και ουσιαστικού περιεχομένου της διάσκεψης της Ομάδας Εργασίας και με προσωπική εντολή του κ. ΥΦΕΘΑ, το τεχνικό κλιμάκιο που θα τον συνόδευε ταξίδεψε χωρίς τον ίδιο, ώστε να διεξαχθούν κανονικά όλες οι κρίσιμες επαφές σε τεχνικό επίπεδο και να εξελιχθεί ομαλά η πορεία της στρατηγικής συνεργασίας της Ελλάδας με το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.