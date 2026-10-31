Τι ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μίλησε σε συνέντευξη του στα «Νέα Σββατοκύριακο» για την κύρωση του τουρκολιβυκού συμφώνου αλλά και τη νέα Διοίκηση του Διαστήματος που αναμένεται να εγκαινιαστεί εντός του Δεκεμβρίου.

Αναφερόμενος στην κύρωση του τουρκολιβυκού συμφώνου από τη Βεγγάζη, ο Νίκος Δένδιας ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν δημιουργεί νέα νομικά δεδομένα. «Είναι προφανές ότι η κύρωση δεν προσδίδει νομιμότητα στο αποκαλούμενο “τουρκολιβυκό μνημόνιο”, καθώς δεν μεταβάλλει τον παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα του», δηλώνει χαρακτηριστικά. Ο υπουργός επισημαίνει ότι το μνημόνιο εξακολουθεί να αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ εκφράζει προβληματισμό για την αυξανόμενη επιρροή της Άγκυρας στην περιοχή της Βεγγάζης.

Όπως υπογραμμίζει, η τουρκική παρουσία στην περιοχή δημιουργεί ζητήματα που αφορούν όχι μόνο την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά ενδεχομένως και άλλους τομείς, όπως οι μεταναστευτικές ροές. Παράλληλα, αντιπαραβάλλει το τουρκολιβυκό μνημόνιο με τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ Ελλάδας και Αιγύπτου, την οποία είχε υπογράψει ο ίδιος ως υπουργός Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντάς την έμπρακτη εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται ο Νίκος Δένδιας και απέναντι στο τουρκικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», με αφορμή την προώθηση σχετικού νομοσχεδίου στην Τουρκία. Όπως σημειώνει, η Άγκυρα διευρύνει συνεχώς την ατζέντα των διεκδικήσεών της, επιχειρώντας να παρουσιάσει ελληνικά νησιά και θαλάσσιες ζώνες ως περιοχές τουρκικών αξιώσεων.

Ο υπουργός τονίζει ότι η εσωτερική νομοθεσία οποιασδήποτε χώρας δεν μπορεί να δημιουργήσει νέα πραγματικότητα αντίθετη προς το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. «Η Ελλάδα είναι αδύνατον να αποδεχθεί ακρωτηριασμό εθνικής κυριαρχίας και απεμπόληση κυριαρχικών δικαιωμάτων», επισημαίνει.

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Συνδέει, μάλιστα, την ανάγκη αντιμετώπισης των προκλήσεων με τη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030», υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν βασικό παράγοντα αξιόπιστης αποτροπής.

Νέα Διοίκηση Διαστήματος στο Πεντάγωνο τον Δεκέμβριο

Σημαντική είδηση προκύπτει και από τις αναφορές του υπουργού στον σχεδιασμό για την ανάπτυξη ελληνικών στρατιωτικών δυνατοτήτων στο διάστημα. Ο Νίκος Δένδιας γνωστοποιεί ότι η νέα Διοίκηση Διαστήματος πρόκειται να εγκαινιαστεί εντός του Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η νέα αρχιτεκτονική θα περιλαμβάνει γεωστατικό δορυφόρο στρατιωτικών προδιαγραφών, τρεις δορυφόρους μέσης τροχιάς μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος IRIS και δορυφόρους ραντάρ σε συνεργασία με την Πολωνία. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία αστερισμού φωτογραφικών μικροδορυφόρων, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας, θα διαθέτουμε ικανότητα διαστημικής παρουσίας, με εθνικό έλεγχο των επικοινωνιών μας και αστερισμό φωτογραφικών μικροδορυφόρων», υπογραμμίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό προσαρμογής των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στα σύγχρονα επιχειρησιακά δεδομένα, στα οποία το διάστημα, ο κυβερνοχώρος και η τεχνητή νοημοσύνη αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.