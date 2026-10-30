Μετά τον «Κίμωνα» και τον «Νέαρχο» θα ακολουθήσουν οι φρεγάτες «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής».

«Μία ακόμα μονάδα πρώτης γραμμής εντάσσεται στον στόλο μας, μετά τον “Κίμωνα”», επεσήμανε ο Νίκος Δένδιας, έπειτα από την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα Νέαρχος.

Πρόκειται για τη δεύτερη φρεγάτα FDI (Belharra) του Πολεμικού Ναυτικού. «Έως το τέλος του έτους θα ακολουθήσει ο “Φορμίων” και αργότερα ο “Θεμιστοκλής”», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σε ανάρτηση.

Οι τέσσερις φρεγάτες, σε συνεργασία με τη Naval Group, θα αναβαθμιστούν στο επίπεδο «Standard 2+++». Με τις «πλέον προηγμένες δυνατότητες αεράμυνας και στρατηγικής κρούσης, θα καταστούν οι κορυφαίες φρεγάτες στην κατηγορία τους παγκοσμίως», τόνισε ο Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας ότι αναβαθμίζεται η ναυτική ισχύς της Ελλάδας.

{https://x.com/NikosDendias/status/2116201789141688569}

Συνάντηση Δένδια με τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας

Στο Λοριάν, όπου έγινε η τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Νέαρχος», ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας, Κατρίν Βοτρέν.

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«Στη συνάντηση είχαμε μια ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων και μια ευρύτερη συζήτηση για τα θέματα της ευρωπαϊκής άμυνας, της ελληνογαλλικής συνεργασίας, αλλά και της κοινής παρουσίας μας στο ευρωπαϊκό αμυντικό οικοδόμημα», δήλωσε ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας.

{https://x.com/NikosDendias/status/2116182358189572392}