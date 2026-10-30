Η φρεγάτα «Νέαρχος» αναμένεται στην Ελλάδα στις αρχές Δεκεμβρίου.

Την ένταξη της FDI φρεγάτας «Νέαρχος» στο Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε την Παρασκευή (30/10) και επίσημα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στα social media.

Η δεύτερη από τις τέσσερις φρεγάτες «Belharra» αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα στις αρχές Δεκεμβρίου.

{https://www.facebook.com/dendiasnikos/posts/pfbid0359U5QiEfKqDVtkrnN6RJEfA76oQAnD5swS6qyapt2MNao87PEGBNi31A6PbTCLBNl}

Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας παρευρέθηκε στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας, για την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Νέαρχος».

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις νέες δυνατότητες που προσδίδει η κατασκευή των φρεγατών FDI στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ συναντήθηκε και με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρέν.

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Σημείωσε ότι «ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έθεσε προηγουμένως και η Γαλλίδα ομόλογός μου, η επιλογή από τη Σουηδία της ίδιας πλατφόρμας, της FDI, που επέλεξε και η Ελλάδα». Μιας πλατφόρμας, που όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας διαθέτει εντυπωσιακές δυνατότητες, «που στη διαμόρφωση Standard 2++ που έχουμε επιδιώξει και θα πετύχουμε μέχρι το 2030, θα ήθελα να πω καθαρά και με απόλυτη συνείδηση της βαρύτητας της έκφρασης, ότι είναι το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη».

Ακολούθως χαιρέτισε την παρουσία του Ζαν-Ιβς λε Ντριάν, τον οποίο ευχαρίστησε θερμά.

«Ο Ζαν-Ιβς λε Ντριάν ήταν ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών με τον οποίο διαπραγματεύτηκα και υπέγραψα την ελληνογαλλική συμφωνία, αποτέλεσμα της οποίας είναι το πρόγραμμα των φρεγατών», ανέφερε ο κ. Δένδιας και προσέθεσε: «Ήταν και παραμένει στενός φίλος της πατρίδας μας, της Ελλάδας και ένας άνθρωπος με ευρύτερη ευρωπαϊκή αντίληψη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmi7sbd6xoqp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Καταλήγοντας, δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη συνεργασία του με την Γαλλίδα ομόλογό του, την Κατρίν Βοτρέν, την οποία και ευχαρίστησε θερμά.

«Το πρόγραμμα κατασκευής των φρεγατών FDI, τμήμα των οποίων κατασκευάζεται στην Ελλάδα και μάλιστα μετά την παραγγελία της τέταρτης φρεγάτας, ένα μεγαλύτερο τμήμα της κατασκευάζεται στην Ελλάδα» όπως υπογράμμισε τονίζοντας ότι «ένα κομμάτι από τη φρεγάτα που βλέπετε πίσω έχει πάνω της ελληνικά χέρια και ελληνική ψυχή».

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«Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα που προσδίδει νέες δυνατότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας. Είμαι κατά τούτο ευτυχής και περιμένω να υποδεχτούμε τον Νέαρχο στον Πειραιά, στην Σαλαμίνα, στον Ναύσταθμο στις αρχές Δεκεμβρίου», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.