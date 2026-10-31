Στο φλέγον ερώτημα των νοικοκυριών πώς θα βγάλουν πέρα τον χειμώνα, η κυβέρνηση δεν έχει πειστική απάντηση. Ειδικά για τους λογαριασμούς ρεύματος και το φυσικό αέριο..Το αγκάθι της ενημέρωσης στην Τουρκία για το καλώδια.

Μόνο «κάβους» και «σκοπέλους» έχει μπροστά της η κυβέρνηση από τώρα μέχρι τις εκλογές.

Από την έκρηξη στις τιμές ενέργειας μέχρι την πόντιση του καλωδίου και το τουρκολιβυκό μέχρι τον εμφύλιο εντός της Ν.Δ., τίποτε δεν θυμίζει τις παλιές μέρες απόλυτης κυριαρχίας της κυβέρνησης.

Το όραμα της επόμενης τετραετίας... σκοντάφτει στην ακρίβεια

Όλες οι περιοδείες που κάνει ο πρωθυπουργός και πρωτοκλασάτοι υπουργοί ανά την Ελλάδα -καθώς έχουν διασκορπιστεί παντού- για να μεταλαμπαδεύσουν το όραμα της Ν.Δ,. για την επόμενη τετραετία, σκοντάφτουν στο «εφιαλτικό» σήμερα.

Η τιμή του ρεύματος μέσα σε ένα μήνα αυξήθηκε κατά 25% και η τιμή στο φυσικό αέριο -που χρησιμοποιεί η μισή Ελλάδα- έχει αυξηθεί σε ποσοστό 150% από πέρυσι.

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Η κυβέρνηση δεν έχει πειστική απάντηση στις υπέρογκες αυξήσεις

Στο φλέγον ερώτημα των νοικοκυριών πώς θα βγάλουν πέρα τον χειμώνα, η κυβέρνηση δεν έχει πειστική απάντηση. Ειδικά για τους λογαριασμούς ρεύματος και το φυσικό αέριο... Και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Dnews δεν προβλέπεται και να υπάρξει απάντηση. Τουλάχιστον όχι άμεσα...

«Ψάχνουμε από παντού να βρούμε χρήματα» λέει κυβερνητικός παράγοντας καταλήγοντας στην θλιβερή διαπίστωση ότι αν δεν κινητοποιηθεί η Ευρώπη, εγχώρια λύση δεν υπάρχει. Μέχρι στιγμής ανανεώνονται κάθε 15 ημέρες οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και μέχρι εκεί.

«Κάτι θα κάνει η Ευρώπη»

Τώρα το Μαξίμου ποντάρει στις πιέσεις που ασκούνται στην Ε.Ε. «Κάτι θα κάνει στο τέλος η Ευρώπη» λένε. Με την επισήμανση ότι ακόμη και στο αισιόδοξο σενάριο που η Ευρώπη αφυπνιστεί στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής τον Νοέμβριο οι όποιες λύσεις θα περάσουν στην αγορά το ΄27 αφού θα έχει περάσει ο μισός χειμώνας.

Με τις προβλέψεις διεθνών Οργανισμών να επιμένουν ότι οι υψηλές τιμές στην ενέργεια θα διατηρηθούν μέχρι τον Αύγουστο του ΄27. Μόνο από τις παρενέργειες των όσων έχουν συμβεί μέχρι σήμερα στα δύο πολεμικά μέτωπα. Οποιαδήποτε νέα αρνητική εξέλιξη απλώς θα επιμηκύνει τον χρόνο της ακρίβειας.

Δεύτερος «κάβος» η πόντιση του καλωδίου

Ο δεύτερος μεγάλος «κάβος» που έχει μπροστά της η κυβέρνηση είναι η πόντιση του καλωδίου Ελλάδας- Κύπρου. Στην σκιά της αρνητικής εξέλιξης της επικύρωσης του παράνομου Τουρκολιβυκού από την Βεγγάζη.

Κι ενώ στην πραγματικότητα το όλο εγχείρημα του καλωδίου είναι «δεμένο» από όλες τις πλευρές εντούτοις στον... αέρα υπάρχει μία αίσθηση ανησυχίας. Όχι εντελώς αδικαιολόγητη λόγω του «απρόβλεπτου» παράγοντα Ερντογάν.

Αλλά με σταθμισμένο το ρίσκο αφού στο project έχει εμπλακεί όλη η Ευρώπη και η Γαλλική εταιρία που είναι πλέον ιδιοκτήτρια του έργου με ποσοστό 66%.

Η Ευρωπαϊκή ενθάρρυνση και το δεμένο πλοίο

Ο πρωθυπουργός από τον ΟΗΕ έστειλε μήνυμα στην Τουρκία ότι το έργο θα προχωρήσει. Ο Ευρωπαίος υπουργός Ενέργειας το ενθάρρυνε αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα του. Και όλοι μαζί καταδίκασαν το παράνομο Τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Το Γαλλικό πλοίο έχει δέσει στην Ελλάδα και απομένει η έκδοση Navtex από μέρα σε μέρα για να ανάψει τις μηχανές.

Το «αγκάθι» της ενημέρωσης προς Τουρκία

Την ανησυχία της κυβέρνησης τροφοδοτούν οι παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών Κ. Καραμανλή και Αντ. Σαμαρά οι οποίοι έβαλαν ψηλά τον πήχη της ενημέρωσης προς την Τουρκία. Αξιώνοντας να μην υπάρξει καν ενημέρωση προς την Άγκυρα. Με την ελληνική κυβέρνηση να κάνει σε κάθε περίπτωση by pass το ζήτημα της ενημέρωσης στην Γαλλική κυβέρνηση. Αφού εκείνη έχει αναλάβει όλα τα διαδικαστικά ζητήματα γύρω από το «ακανθώδες» ζήτημα.

Και στο βάθος ο κηρυγμένος «γαλάζιος» εμφύλιος

Δυστυχώς για την κυβέρνηση όλα τα μεγάλα προβλήματα καλείται να τα διαχειριστεί έχοντας απέναντι της έναν κηρυγμένο εσωκομματικό πόλεμο. Φανερά από τον Αντώνη Σαμαρά. Σιωπηρά και από άλλους κομματικούς παράγοντες που έχουν λόγους να είναι βαθιά δυσαρεστημένοι. Και από συμπεριφορές και από σειρά πολιτικών λαθών και φάουλ της κυβέρνησης. Και οι οποίοι είναι φανερό ότι περιμένουν ένα στραβοπάτημα. Τέτοιο που θα ανοίξει την κάνουλα των αναποφάσιστων προς το κόμμα Σαμαρά. Το οποίο ετοιμάζεται αθόρυβα αλλά με μεγάλη ταχύτητα.