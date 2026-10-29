Από την απώλεια Μπεκίρη, το basketgate μέχρι την νευρικότητα για το καλώδιο όσο πλησιάζει η ώρα της Navtex.

Πολλοί στο Μαξίμου αναπολούν τις εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο που πέρασε.. Τώρα βλέπουν την κυβέρνηση να έχει μπει σε ένα περίεργο «σπιράλ» προεκλογικής επικαιρότητας την οποία δύσκολα μπορεί να ελέγξει. Ειδικά σε κλίμα ακραίας πόλωσης.

Καταδικασμένη σε «κατενάτσιο»

Καθώς η κυβέρνηση διανύει τους τελευταίους οκτώ μήνες μήνες μίας οκταετούς διακυβέρνησης. Περίοδος κατά την οποία επιβάλλεται το κατενάτσιο. Αφού εκ των πραγμάτων- προ εκλογών -μία κυβέρνηση προσέχει περισσότερο να μην δεχθεί πολλά γκολ ή αυτογκόλ παρά να κυνηγήσει το τέρμα του αντιπάλου.

Διότι πολύ απλά καθίσταται ευάλωτη σε κάθε πιθανό ή απίθανο σκάνδαλο προκύψει. Κι ενώ βρίσκεται εκτεθειμένη σε οποιαδήποτε απρόβλεπτο γεγονός. Ακριβώς σε αυτήν την συγκυρία βρίσκεται τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Δεκαήμερο κρίσεων για το Μαξίμου

Το Μαξίμου διανύει ένα δεκαήμερο απανωτών κρίσεων. Από τα μελλούμενα στην πόντιση του καλωδίου με δύο πρώην πρωθυπουργούς να αρνούνται έστω και την απλή ενημέρωση στην Τουρκία μέχρι την παραίτηση Μπεκίρη και το σκάνδαλο διαφθοράς στο μπάσκετ με την αντιπολίτευση να επιχειρεί να βάλει και την κυβέρνηση στο «κάδρο».

Πλήγμα η απώλεια του Μ. Μπεκίρη

Πρώτο μεγάλο πλήγμα για την κυβέρνηση συνιστά η αποχώρηση του Μ. Μπεκίρη από την θέση του Διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου στη βουλή. Θέση εξόχως νευραλγική και καίρια για τον ίδιο τον Κ. Μητσοτάκη. Ο Μιχάλης Μπεκίρης δεν ήταν απλώς ένας από τους στενότερους συνεργάτες του πρωθυπουργού. Τους δύο άνδρες δένει στενή φιλία κουμπαριά και συνεπώς βαθιά σχέση εμπιστοσύνης.

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Ο ρόλος του στην λειτουργία της κυβέρνησης υπήρξε καθοριστικός. Ήταν ο άνθρωπος που αναλάμβανε να διεκπεραιώσει τις πιο δύσκολες αποστολές εκ μέρους του πρωθυπουργού. Να προλαμβάνει και να σβήνει φωτιές εντός και εκτός Κ.Ο. Ρόλο που έφερε σε πέρας μόνος του για ένα μεγάλο διάστημα που έλειπε – λόγω προβλημάτων υγείας- ο Γ. Μυλωνάκης.

Αποδυνάμωση του Μαξίμου

Η απώλεια του κρίνεται σημαντική. Αποτέλεσμα; Το πρωθυπουργικό επιτελείο στο Μαξίμου περιορίζεται. Αφού πλέον το κυβερνητικό φορτίο πέφτει πλέον στους ώμους των Κ. Χατζηδάκη, Π. Μαρινάκη, ο Γ. Μυλωνάκη, ο Θ. Νέζη, Άκη Σκέτσου και Θ. Κοντογιώργη.

Απορρίπτει η κυβέρνηση σενάρια εμπλοκής στο basketgate

Με το ερώτημα «γιατί τώρα» να αιωρείται. Αφού οι αντιδράσεις για το αν έχει ή δεν έχει πτυχίο ο Μ. Μπεκίρης ή είχε ή δεν είχε προσληφθεί με ΦΕΚ, να έχουν καταλαγιάσει. Με την αντιπολίτευση να διατυπώνει ερωτήματα αν η αποχώρηση Μπεκίρη σχετίζεται με το basketgate. Το Μαξίμου εμφανίζεται εξόχως εκνευρισμένο και διαψεύδει τέτοιου είδους σενάρια.

Κατηγορηματικός ο Π. Μαρινάκης

Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τραβάει μία ..γραμμή σε όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Είτε αφορούν πληροφορίες για γνωριμίες κυβερνητικών στελεχών με τον κατηγορούμενο Λιόλιο είτε φωτογραφίες ή ακόμη και συναντήσεις. «Άλλο ένα πραγματικό συγκυριακό γεγονός άλλο εμπλοκή με την ουσία της υπόθεσης» διαμηνύει με έμφαση ο Παύλος Μαρινάκης.

Κ. Μητσοτάκης: «Επί ημερών μας πιάστηκαν τα μεγάλα ψάρια»

Η αίσθηση που επικρατεί στο Μαξίμου για όλα τα σκάνδαλα που έχουν αναδειχθεί τις τελευταίες ημέρες είναι ότι η κυβέρνηση τα «πιστώνεται». Όχι ότι τα «χρεώνεται». Ό,τι είπε δημόσια ο πρωθυπουργός από το Κιλκίς φέρεται να τα υποστηρίζει και κατ΄ ιδίαν. «Επί των δικών μας ημερών και με τους μηχανισμούς που έχουμε φτιάξει πιάστηκαν τα μεγάλα ψάρια της φοροδιαφυγής» είπε απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί καθυστερημένης αντίδρασης στις υποθέσεις Pizza fun και «Χωριάτικο». Με το νόμισμα να έχει δύο πλευρές. Αφού όλες οι υποθέσεις εξιχνιάστηκαν από καταγγελίες και όχι από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους.

Σε νευρική κρίση και για το καλώδιο

Νευρική κρίση επικρατεί στην κυβέρνηση και όσο πλησιάζει η ώρα που πρέπει να εκδοθεί η Navtex για να ξεκινήσει την πόντιση του καλωδίου Ελλάδας- Κύπρου το Γαλλικό ερευνητικό πλοίο που έχει, ήδη, αγκυροβολήσει στην Κρήτη. Η νευρική κρίση έχει διπλή αφετηρία.

Πρώτον, κανείς στην κυβέρνηση δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά για την αντίδραση της Τουρκίας την ώρα που θα εκδοθεί η Navtex. Κι ας έχει προηγηθεί η «απλή ενημέρωση» προς την Τουρκία και άλλες παράκτιες χώρες όπως έχει προαναγγείλει ο υπουργός Εξωτερικών. Με τον Χακάν Φιντάν να έχει δηλώσει καταρχήν θετικός στην απλή ενημέρωση.

Αγκάθι το «τείχος» από τους πρώην πρωθυπουργούς

Δεύτερον και σημαντικό είναι το τείχος που έχουν υψώσει οι δύο πρώην πρωθυπουργοί σε αυτήν καθ΄ αυτή την ενημέρωση προς την Τουκρία. Απορρίπτοντας την με το επιχείρημα ότι η Άγκυρα θα μπορεί να υποστηρίζει ότι διατηρεί τον έλεγχο κάθε ενέργειας εντός του παράνομου Τουρκολιβυκού μνημονίου. Η άποψη των Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή ισοδυναμεί με «κίτρινη» κάρτα προς την κυβέρνηση προτού ακόμη επιχειρήσει το Γαλλικό σκάφος.

Το παράδοξο με τον Κ. Καραμανλή

Και το πιο παράδοξο μέσα σε αυτό το θολό ενδοπαραταξιακό κλίμα είναι ότι η κυβέρνηση αντί να αντιταχθεί στην άποψη Καραμανλή – με την οποία προφανώς δεν συμφωνεί- αναγκάζεται να την υποβαθμίσει. Μόνο και μόνο για να μην φανεί στα μάτια των ψηφοφόρων της Ν.Δ. ότι σπρώχνει τον Κ. Καραμανλή στην αγκαλιά του Αντώνη Σαμαρά. Εξ ου και η επίσκεψη- έκπληξη του υπουργού Οικονομικών Κ. Πιερρακάκη στην ΣΕΚΕ στη Ξάνθη όπου τον υποδέχθηκε ο Κ. Καραμανλής έγινε δεκτή με ικανοποίηση από το Μαξίμου.