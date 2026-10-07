...Πως το μέτωπο μπορεί να ομαλοποιηθεί.

Η είδηση της χθεσινής ημέρας ήταν αναμφισβήτητα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης πέρασε μετά από χρόνια το κατώφλι του Μαξίμου. Για να συζητήσει το θέμα επέκτασης του γηπέδου του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη. Με την κυβέρνηση να εκπέμπει το μήνυμα ότι είναι πρόθυμη να συνδράμει το εγχείρημα του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού.

Στο παρασκήνιο όλοι φυσικά αναρωτιούνται για το τι μπορεί να σηματοδοτεί αυτή η συνάντηση.

Με δεδομένη την ψυχρότητα που επικρατούσε μέχρι τώρα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στο Μαξίμου επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι αυτό το μέτωπο μπορεί να ομαλοποιηθεί.

Ε.Σ.