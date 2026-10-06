«Δεν αμφισβητεί κανείς την αφοσίωση του κυρίου Δένδια και των λοιπών Υπουργών», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Διευκρινήσεις σχετικά με το αιχμηρό σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη για την απουσία του Νίκου Δένδια από τα 52α γενέθλια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία αδικαιολόγητη απουσία.

Μιλώντας στον αέρα του MEGA News Radio 104,6, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι ο Νίκος Δένδιας είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας και συμμετείχε σε μία πολύ σημαντική διάσκεψη στη Βενετία μαζί με τον Ιταλό ομόλογό του.

«Ήταν υποχρέωση ανελαστική. Δεν αμφισβητεί κανείς την αφοσίωση του κυρίου Δένδια και των λοιπών Υπουργών», ανέφερε ο Πάυλος Μαρινάκης.

Παράλληλα, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε και στη μεγάλη εκδήλωση του Νίκου Δένδια την Παρασκευή (02/10) λέγοντας «Ο κύριος Δένδιας καταρχάς έκανε μια εκδήλωση, είναι πρώτος σε σταυρούς βουλευτής στο νότιο τομέα Αθηνών και έκανε μια εκδήλωση, η οποία ήταν πολύ σημαντική, όπως και κάθε υποψήφιου εκ νέου βουλευτής. Γιατί αναφέρονται σε μια μεγάλη εθνική περιφέρεια και ήταν μαζική, κάτι το οποίο δείχνει και μια ψήφο εμπιστοσύνης και στην παράταση».

Το «καρφί» του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας δεν άφησε ασχολίαστη την απουσία του Νίκου Δένδια από τη χθεσινή μεγάλη εκδήλωση της ΝΔ.

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε σε ανάρτησή του πως, για να βρίσκεται στη «γαλάζια» εκδήλωση, επέστρεψε αεροπορικώς από την Κάρπαθο, υπογραμμίζοντας ότι απορεί με ορισμένους συναδέλφους του που δεν έδωσαν το «παρών» επειδή είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις.

«Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας εορτή, επειδή, λέει, είχαν άλλες Υπουργικές υποχρεώσεις… Και εγώ είχα, αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυρηλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα…» ανέφερε χαρακτηριστικά, φωτογραφίζοντας τον Νίκο Δένδια, ο οποίος χθες βρισκόταν στη Βενετία για τη συνάντηση της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου (ADRION Ιnitiative), σε επίπεδο υπουργών Άμυνας.