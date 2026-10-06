«Σημάδια παρακμής, να τελειώνουμε με αυτή τη νεοφιλελεύθερη διαχείριση», τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς.

Σαφείς αιχμές για την κυβέρνηση άφησε ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας σε συνέδριο, καθώς έκανε λόγο για σημάδια παρακμής και πολιτική ευθύνη για αυτή την κατάσταση, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και το μέλλον της, τόνισε ότι πρέπει να «τελειώνουμε» με τη «νεοφιλελεύθερη διαχείριση», προειδοποιώντας παράλληλα για επικίνδυνο εφησυχασμό, «δείχνοντας» προς τη Θράκη.

Κάνοντας αναφορά στο φαινόμενο των μεγαλουπόλεων, σημείωσε ότι σύμφωνα με ειδικούς, αποτελεί το «τελικό στάδιο παρακμής» κάθε πολιτισμού και διερωτήθηκε ποιος είναι ο ρόλος της πολιτικής ηγεσίας. Υπάρχει πάντα η εκδοχή της διαχειριστικής μορφής ηγεσίας, εκείνων που αν και διαπιστώνουν το πρόβλημα, μεταθέτουν την αντιμετώπισή του. «Είναι ματαιόδοξοι, εγωπαθείς, που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της δικής τους καρέκλας και εξουσίας, αδιαφορώντας για το μέλλον», συμπλήρωσε, μιλώντας στο συνέδριο «Dialogues for Athens- “From Myth to Modern City”», του «Βήματος».

«Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, νεοφιλελεύθερη μόνο διαχείριση», υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός. «Απαιτείται επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών, των οραμάτων, είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όχι μόνο για την επιβίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος αλλά και για την κοινωνική και την εθνική συνοχή», τόνισε.

Ειδάλλως, προειδοποίησε, η Ελλάδα «θα κινδυνεύσει, όχι απλά με παρατεταμένη παρακμή αλλά με έναν επικίνδυνο πια εφησυχασμό» και με νόημα συμπλήρωσε: «Μια λέξη θα πω για τον επικίνδυνο εφησυχασμό: Θράκη».

«Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και το μέλλον της»

Ο πρώην πρωθυπουργός, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου «για τη δημοκρατία και το μέλλον της», συμπληρώνοντας ότι η απογοήτευση του λαού είναι έμπρακτη και ορατή.

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«Έμπρακτη, με την πρωτοφανή αποχή στις ευρωεκλογές του 2024. Ορατή διά γυμνού οφθαλμού από το “κανένας” που προηγείται στις δημοσκοπήσεις μέχρι και σε στιγμιότυπα της καθημερινότητας», δήλωσε.

Αντώνης Σαμαράς: Σημάδια παρακμής και πολιτικής ευθύνης

Στην ομιλία του, ο Αντώνης Σαμαράς επεσήμανε ότι διαπιστώνει «πραγματικά σημάδια παρακμής» και ταυτόχρονα βλέπει «σημάδια πολιτικής ευθύνης» για τη σημερινή κατάσταση.

«Γιατί, δεν μπορεί να μην υπάρχει ριζική αλλαγή του μοντέλου παιδείας, όταν διαπιστώνεται ολοφάνερα η οπισθοχώρηση παντού, και στη γνώση και στη μόρφωση. Δεν μπορεί να μην επιβάλλονται ηθικά ανιδιοτελή πρότυπα από την κοινωνία στην πολιτεία και να κυριαρχεί ανηθικότητα, ιδιοτέλεια. Δεν μπορεί να τροφοδοτείται η υλιστική και ατομιστική αντίληψη περί ζωής και να υποσκάπτεται και να λοιδορείται η πνευματικότητα και η συλλογικότητα. Δεν μπορεί να υπονομεύεται εμπράκτως η έννοια της εθνικής συνείδησης και να υποκαθίσταται από μια αξία πλουτισμού και λεγόμενης πολιτικής ορθότητας. Δεν μπορεί να παραβλέπεται η μετατροπή των κοινωνικών και οικονομικών τάξεων σε ανώνυμο πλήθος. Δεν μπορεί, όχι μόνο να αγνοείται η ερήμωση της υπαίθρου, αλλά να τροφοδοτείται συνειδητά η εγκατάλειψη με απουσία του κράτους και υποκατάστασή του από μια οικονομίστικη διαχειριστική αντίληψη με πρόσχημα πάντα τους κανόνες αγοράς», συνέχισε.

Εάν αυτή η «υλιστική και διαχειριστική» αντίληψη συνεχιστεί συνολικά, τότε «θα αμφισβητηθεί όχι μόνο η όποια ηγεσία, αλλά και η πολιτική ενδεχομένως συνολικά», πρόσθεσε.

«Υποχρέωσή μου να συνεισφέρω, επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής»

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε μια αναφορά και στα δικά του σχέδια, τονίζοντας ότι θεωρεί πως είναι υποχρέωσή του να συνεισφέρει, επειδή διακρίνει τα σημάδια παρακμής.

«Ετη δική μου πολιτική διαδρομή, είναι βέβαιο ότι δεν τα έκανα όλα σωστά. Εξίσου βέβαιο είναι ότι προσπάθησα σκληρά, έντιμα, συνειδητά, με πυξίδα τις δικές μου ιδέες. Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα. Γιατί για μένα η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, θέμα συνείδησης, που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμιά πολιτική σκοπιμότητα», τόνισε και συμπλήρωσε: «Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης, από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος».

Ο «Πούτιν» και η ατάκα του Κωνσταντίνου Καραμανλή

Στην ομιλία του, ο Αντώνης Σαμαράς περιέγραψε μεταξύ άλλων ένα περιστατικό από την περίοδο των μνημονίων, αλλά και το ντεμπούτο του στη Βουλή.

Για την πρώτη περίπτωση, περιέγραψε ότι λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η σχετική προθεσμία, διαπίστωσε ότι έλειπε μια υπογραφή υπαλλήλου υπουργείου, για τα προαπαιτούμενα, με συνέπεια να τηλεφωνήσει μέσα στη νύχτα στο συγκεκριμένο άτομο. «Του λέω “καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς”, μου λέει “κι εγώ είμαι ο Πούτιν” και μου το έκλεισε», περιέγραψε. Αυτό επαναλήφθηκε και τελικά ο τότε πρωθυπουργός έστειλε την ασφάλεια στο σπίτι του υπαλλήλου, για να τον πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου, σχεδόν με τις πιτζάμες. «Σου είπα Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι», του είπε και ο υπάλληλος υπέγραψε.

Στη συνέχεια, ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε για το ντεμπούτο του στη Βουλή, το 1979. Ο τότε υπουργός Οικονομικών, Θανάσης Κανελλόπουλος, του ανέθεσε να κάνει την εισήγηση για τα έσοδα στον προϋπολογισμό. Την ημέρα της συνεδρίασης στη Βουλή, ο Θανάσης Κανελλόπουλος απουσίαζε, επειδή είχε χαλάσει το αυτοκίνητό του στη Ραφήνα. Έτσι, κλήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς να μιλήσει ως ειδικός αγορητής. Αμέσως μετά, του έκανε νόημα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και τον ρώτησε εάν ήταν το ντεμπούτο του. Αφού του απάντησε καταφατικά, του είπε «τα πήγες πολύ καλά». Μια «μεγάλη τιμή από έναν ηγέτη που σπάνια εκδηλωνόταν», σημείωσε ο Αντώνης Σαμαράς, προσθέτοντας: «Δεν θα είχε ακούσει, εάν δεν είχε χαλάσει το αυτοκίνητο του Κανελλόπουλου. Χρειάζεται λοιπόν και τύχη».

Ο πρώην πρωθυπουργός έκλεισε την ομιλία του δίνοντας δύο συμβουλές στους νέους: «Να μην πιστέψετε ποτέ πως ο κόσμος θα αλλάξει από εκείνους που απλά φωνάζουν πιο δυνατά και να μην διαπραγματευτείτε ποτέ την αξιοπρέπεια σας».

Η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά

{https://www.youtube.com/watch?v=ED9KEPsq9UA}