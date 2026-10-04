Τι ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο Αντώνης Σαμαράς ξαναχτύπησε με νέα ανάρτησή του στα social media το πρωί της Κυριακής 4/10 εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media ο Αντώνης Σαμαράς έχει έναν διάλογο με τον διευθυντή του γραφείου Τύπου του Νίκο Τσιούτσια όπου αναφέρονται οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών αλλά και το γεγονός ότι ο «Αντώνης Σαμαράς θα κλείσει το κόμμα που θέλει να ιδρύσει μόλις πέσει ο Μητσοτάκης».

{https://www.tiktok.com/@realantonissamaras/video/7692705665650822422?_r=1&_t=ZN-9AGfstRcg3K}

«Εμένα δεν με νοιάζει, ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μη χάσει η Ελλάδα» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει: «Αυτούς τους πήρε το Ποτάμι. Και ξέρεις και κάτι ακόμα; Αυτή τη φορά δεν μπορούν ούτε και να το μπαζώσουν».