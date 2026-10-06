Το 2013, τα 72 προαπαιτούμενα και η μια υπογραφή που έλειπε.

Μια άγνωστη ιστορία αποκάλυψε ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας για την περίοδο των μνημονίων και συγκεκριμένα στο 2013. Ήταν τότε με τα 72 προαπαιτούμενα και μια υπογραφή που έλειπε, λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς στο Συνέδριο του «Βήματος»

«Έλειπε μια υπηρεσιακή υπογραφή για να κλείσουν τα 72 προαπαιτούμενα και ψάχνω να βρω το τηλέφωνο του δημοσίου υπαλλήλου. Του τηλεφωνώ στις 1.30 τα ξημερώματα. Τον ξύπνησα τον χριστιανό. «Ναι» μου απαντάει και του λέω «είμαι ο Αντώνης Σαμαράς» και μου λέει και «εγώ ο Πούτιν και μου κλείνει το τηλέφωνο.

Τον πήρα πάλι και του λέω «ο Αντώνης Σαμαράς είμαι» και μου το κλείνει πάλι λέγοντας «και εγώ είμαι ο Πούτιν και μου το ξανακλείνει».

Αποτέλεσμα έστειλα την ασφάλεια. Μου τον έφερε στο Μαξίμου σχεδόν με τις πιτζάμες και του λέω… «σου είπα Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι».

Θα το θυμάται σε όλη του ζωή ο άνθρωπος και έτσι κλείσαμε και τα 72 προαπαιτούμενα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έτσι κλείσαμε και τα 72 στις 6:00 το πρωί, όπου έφυγε με αεροπλάνο ο Στουρνάρας για τις Βρυξέλλες».

Η ομιλία Σαμαρά

{https://www.youtube.com/watch?v=ED9KEPsq9UA}

ΚΣ.