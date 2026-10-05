Η αποψινή γιορτή της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιείται χωρίς τρεις πρώην προέδρους του κόμματος, γεγονός που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και σε επίπεδο των εσωκομματικών ισορροπιών.

Ξεκίνησε η εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τον εορτασμό των 52χρονων από την ίδρυσή της στο παλιό αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ.. Στο επίκεντρο της φετινής γιορτής βρίσκεται η τεχνολογία, μέσα από την οποία οι διοργανωτές επιχειρούν να παρουσιάσουν την ιστορική διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας από το 1974 έως σήμερα. Η εκδήλωση έχει σχεδιαστεί σε διαφορετικό και πιο διαδραστικό ύφος, με τον εμβληματικό «γαλάζιο πυρσό» να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στρέφεται και στα πρόσωπα που θα βρεθούν αλλά και όσα θα απουσιάσουν ηχηρά από την γιορτή του κόμματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ηχηρή απουσία των πρώην προέδρων και πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή. Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με την ομιλία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

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LIVE η ομιλία Μητσοτάκη για τα 52α γενέθλια της ΝΔ

Παρακολουθήστε την ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στην επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών του κόμματος. Η ομιλία αναμένεται να ξεκινήσει λίγο μετά τις 7.

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Απόντες Σαμαράς, Καραμανλής αλλά και Μεϊμαράκης

Ο Αντώνης Σαμαράς δεν αναμένεται να δώσει το «παρών» στη γιορτή. Απών θα είναι ο Κώστας Καραμανλής. Σύμφωνα με πληροφορίες σε επικοινωνία που είχαν τα δύο γραφεία -του κόμματος και του πρώην πρωθυπουργού- η πλευρά του Καραμανλή ενημέρωσε ότι ο πρώην Πρόεδρος της Ν.Δ. θα βρίσκεται για επαγγελματικούς λόγους στην Ξάνθη και συγκεκριμένα για την καθιερωμένη μηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΚΕ. Η απουσία του Κώστα Καραμανλή δεν προκαλεί έκπληξη στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να διατηρεί έναν διακριτό πολιτικό ρόλο, ασκώντας δημόσια κριτική σε κυβερνητικές επιλογές, έχοντας τοποθετηθεί κατά καιρούς σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, κοινωνικής πολιτικής και Δικαιοσύνης, αλλά και στην υπόθεση των υποκλοπών.

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Παράλληλα, απών από τη γιορτή αναμένεται να είναι και ένας ακόμη πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Το «επίσημο» επιχείρημα για την απουσία του αφορά υποχρεώσεις στο πλαίσιο της παρουσίας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, η απουσία του από την αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένης της περιορισμένης παρουσίας του τα τελευταία χρόνια σε κεντρικές κομματικές εκδηλώσεις. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης έχει διατηρήσει τα τελευταία χρόνια έναν περισσότερο διακριτό ρόλο, με την πολιτική του δραστηριότητα να επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στα καθήκοντά του στην Ευρωβουλή.

Απουσία και από Δένδια

Από τη γιορτή θα απουσιάζει και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα βρίσκεται εκτός Ελλάδας λόγω κυβερνητικών υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, βρίσκεταιι στη Βενετία, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου (Adrion). Μια απουσία που έχει σαφή υπηρεσιακή εξήγηση, έρχεται όμως να προστεθεί σε μια ήδη μεγάλη «γαλάζια» λίστα απόντων. Και μπορεί οι λόγοι να είναι διαφορετικοί, όμως οι απουσίες από μια εκδήλωση που έχει σχεδιαστεί ως μεγάλη γιορτή της παράταξης δύσκολα περνούν απαρατήρητες.