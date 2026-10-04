Η ανάρτηση με όλους τους προέδρους του κόμματος.

Με ανάρτηση της στα social media το πρωί της Κυριακής 4/10 η Νέα Δημοκρατία αναφέρθηκε στους εορτασμούς των 52 χρόνων από την ημέρα της ίδρυσης του κόμματος. «52 χρόνια η φλόγα του πυρσού καίει στις καρδιές μας. Συνεχίζουμε μαζί στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε» ανέφερε στην ανάρτησή της η Νέα Δημοκρατία.

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4 Οκτωβρίου: 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας

Η Νέα Δημοκρατία συμπληρώνει 52 χρόνια ζωής, έχοντας διαγράψει μια πολιτική διαδρομή που εκτείνεται σχεδόν σε ολόκληρη την περίοδο της Μεταπολίτευσης και της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η ίδρυσή της συνδέεται με τρεις ημερομηνίες του 1974. Στις 28 Σεπτεμβρίου ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ανακοίνωσε τη δημιουργία της Νέας Δημοκρατίας και παρουσίασε την Ιδρυτική Διακήρυξη, την επόμενη ημέρα δημοσιοποιήθηκε το πρώτο σχέδιο καταστατικού και στις 4 Οκτωβρίου κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο η δήλωση σύστασης του κόμματος.

Ο Καραμανλής είχε επιστρέψει στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 1974, μετά την κατάρρευση της δικτατορίας. Η ΝΔ δεν παρουσιάστηκε ως απλή συνέχεια της ΕΡΕ, αλλά ως νέα πολιτική παράταξη, με στόχο να υπερβεί παλαιότερους διχασμούς και να διευρύνει την επιρροή της προς τον χώρο του Κέντρου.

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Στην Ιδρυτική Διακήρυξη αναφερόταν χαρακτηριστικά ότι η παράταξη «ταυτίζει το έθνος με τον λαό, την πατρίδα με τους ανθρώπους της, την Πολιτεία με τους πολίτες της», ενώ κεντρική θέση κατείχαν η δημοκρατία, η εθνική ανεξαρτησία, η κοινωνική δικαιοσύνη και η ευρωπαϊκή προοπτική.

Ο «ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός» αποτέλεσε στη συνέχεια βασικό ιδεολογικό προσδιορισμό της ΝΔ, αποκτώντας πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Στις πρώτες εκλογές μετά τη δικτατορία, στις 17 Νοεμβρίου 1974, η ΝΔ επικράτησε με 54,37% και 220 έδρες. Ακολούθησαν το δημοψήφισμα για το πολιτειακό και το νέο Σύνταγμα, ενώ επόμενος μεγάλος σταθμός ήταν η ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες το 1981.

Τις επόμενες δεκαετίες το κόμμα πέρασε επανειλημμένα από την κυβέρνηση στην αντιπολίτευση. Κυβέρνησε υπό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη την περίοδο 1990-1993, επέστρεψε στην εξουσία με τον Κώστα Καραμανλή το 2004 και το 2012 σχημάτισε κυβέρνηση συνεργασίας υπό τον Αντώνη Σαμαρά, εν μέσω της οικονομικής κρίσης.

Το 2019, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε στην κυβέρνηση με 39,85% και 158 έδρες. Τον Ιούνιο του 2023 εξασφάλισε νέα αυτοδυναμία, συγκεντρώνοντας 40,56% και επίσης 158 έδρες.