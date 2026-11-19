Ο πήχης του 25% που έβαλε ο Κ. Μητσοτάκης και η «γκρίζα ζώνη» του 25%-30%.

Κυριάκος Μητσοτάκης, Αντώνης Σαμαράς και «δελφίνοι» παίρνουν θέση μάχης.

Ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός ξεκινάει περιοδείες σε Θεσσαλία και Β. Ελλάδα προς άγραν Νεοδημοκρατικών ψήφων.

Ο πρωθυπουργός συνεχίζει τις δικές του περιοδείες και προσπαθεί να «μπετονάρει» τη Ν.Δ.

Αμφότεροι δίνουν ραντεβού στα… μαρμαρένια «γαλάζια» αλώνια τη νύχτα των εκλογών.

Ερωτήματα που καίνε

Με τα ερωτήματα να καίνε…

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η επόμενη κυβέρνηση θα σχηματιστεί με ή χωρίς τον Κ. Μητσοτάκη;

Και σε ποια περίπτωση θα ανοίξει ο δρόμος της διαδοχής στη Ν.Δ…

Τις απαντήσεις στον ενδοπαραταξιακό εμφύλιο που μαίνεται θα δώσουν δύο ποσοστά. Της Ν.Δ. και του νέου κόμματος Σαμαρά.

Τον πήχη στο 25% βάζει ο Κ. Μητσοτάκης

Ο Κ. Μητσοτάκης έβαλε τον πήχη για τον εαυτό του στο 25%. Πάνω από αυτό το ποσοστό θα μείνει αρχηγός της Ν.Δ. και θα παλέψει να είναι ο απόλυτος ρυθμιστής- αν όχι πρωθυπουργός- της επόμενης κυβέρνησης. Κάτω από αυτό το ποσοστό δήλωσε ότι θα αποχωρήσει.

Ο πήχης, ωστόσο, ανεβοκατεβαίνει αδιάκοπα…

Ο πήχης… ανεβοκατεβαίνει

Ο Π. Μαρινάκης για παράδειγμα θεωρεί πολύ «γενναιόδωρο» τον πρωθυπουργό και κατεβάζει τον πήχη από το 25% στο 18% χρησιμοποιώντας το ποσοστό που έλαβε ο Αντώνης Σαμαράς στις εκλογές το 2015. «Νομίζω είναι αυτονόητο και είναι μία παράδοση η οποία έχει τηρηθεί ακόμα και όταν η Ν.Δ. πήρε 18% ότι πρωθυπουργός πρέπει να είναι ο Πρόεδρος του πρώτου κόμματος» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στα «Παραπολιτικά 90,1».

Στον αντίποδα, ο «γαλάζιος» βουλευτής Γ. Βλάχος ανέβασε τον πήχη από το 25% στο 27%! «Κακώς έβαλε ο πρωθυπουργός τον πήχη στο 25%. Δηλαδή αν πάρει η Ν.Δ 26% θα είναι επιτυχία; Αν πάρει 27% θα είναι επιτυχία»; διερωτήθηκε ο Γ. Βλάχος στο OPEN.

Προειδοποιητικές βολές εκατέρωθεν

Οι προειδοποιητικές βολές ένθεν και εκείθεν προμηνύουν «γαλάζια» αιματοχυσία μέχρι τις εκλογές αλλά και ανάμεσα στις πρώτες και δεύτερες κάλπες. Αν υπάρξουν δεύτερες κάλπες.

Το στρατόπεδο Μητσοτάκη στέλνει το μήνυμα ότι ο πρωθυπουργός είναι «πολύ σκληρός για να πεθάνει» είτε ως υποψήφιος πρωθυπουργός για 3η φορά είτε ως Πρόεδρος της Ν.Δ. Αφού ακόμη και στην περίπτωση που πέσει κάτω από το 25% μπορεί -αν θέλει- να διατηρήσει την αρχηγία της Ν.Δ. και να επανέλθει δριμύτερος στις επόμενες εκλογές με δεδομένο ότι για έναν χρόνο οι εκλογές γίνονται με λίστα και κανείς βουλευτής δεν πρόκειται να του τραβήξει το χαλί.

Αντίθετα όσοι βλέπουν «χλωμή» την αυτοδυναμία της Ν.Δ. και καταλογίζουν λάθη στον πρωθυπουργό, ανεβάζουν τον πήχη και προειδοποιούν ότι ο δρόμος για τον Κ. Μητσοτάκη δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα αν η Ν.Δ. πέσει κάτω από 28%- 30%.

Η γκρίζα ζώνη του 25%-30%

Και είναι γεγονός ότι όλοι όσοι στο γαλάζιο στρατόπεδο είναι απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ποντάρουν τα λεφτά τους και στην «γκρίζα ζώνη» του 25%-30% που μπορεί να λάβει η Ν.Δ.

Σε αυτήν τη ζώνη θα ασκηθούν οι όποιες πιέσεις στον Κ. Μητσοτάκη να παραχωρήσει την πρωθυπουργία σε τρίτο πρόσωπο. Σε αυτήν την ζώνη θα παιχτεί και ένα σκληρό blame game…

Σκληρό blame game

Ο Κ. Μητσοτάκης θα επιρρίψει την ευθύνη μη σχηματισμού κυβέρνησης -με τον ίδιο πρωθυπουργό- στο ΠΑΣΟΚ (εφόσον είναι τρίτο κόμμα) και θα ζητήσει δεύτερες κάλπες. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Αν το ποσοστό της Ν.Δ. τείνει προς το 25% και όχι προς το 30% όλες οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης - με πρώτο τον Αντώνη Σαμαρά- θα του ασκήσουν αφόρητη πίεση να αποχωρήσει προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας. Με κορμό τη Ν.Δ. και όσους δεχθούν να μετέχουν σε αυτήν με πρωθυπουργό τρίτο πρόσωπο. Ήδη πίσω από κλειστά γραφεία γράφεται η short list πιθανών υποψήφιων πρωθυπουργών σε κυβέρνηση Ειδικού σκοπού.

Άγνωστος «χ» η κίνηση ματ από «δελφίνο»

Στη δύσκολη εξίσωση πρέπει να ληφθεί υπόψιν και ο παράγοντας «δελφίνοι». Διότι πολλοί προεξοφλούν ότι σε μία τέτοια συγκυρία όποιος «δελφίνος» αισθάνεται έτοιμος θα κάνει το βήμα να αμφισβητήσει τον Κ. Μητσοτάκη. Και η αλήθεια είναι το μυαλό όλων πάει μόνο σε ένα πρόσωπο.

Αποκλείεται συνεργασία Μητσοτάκη - Σαμαρά

Ακόμη και αν τα «κουκιά» των εδρών βγαίνουν για να σχηματιστεί κυβέρνηση Ν.Δ- Σαμαρά το ενδεχόμενο αυτό πρέπει να θεωρείται από τώρα «καμένο». Αφού από γινάτι ούτε ο Κ. Μητσοτάκης ούτε ο Αντ. Σαμαράς θα το δεχθούν.