Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της περιοδείας του Αντώνη Σαμαρά.

Τριήμερη περιοδεία σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία πραγματοποιεί από αύριο, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου μέχρι την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, ο Αντώνης Σαμαράς.

Το πρόγραμμα του πρώην πρωθυπουργού περιλαμβάνει συναντήσεις με εκπροσώπους αγροτών, αυτοδιοικητικούς και εκκλησιαστικούς παράγοντες, καθώς και πολίτες.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει από τα Καμένα Βούρλα, με συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών, ενώ στη συνέχεια ο Αντώνης Σαμαράς θα μεταβεί στη Λάρισα, όπου θα συναντηθεί με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα και τον Μητροπολίτη Λαρίσης Ιερώνυμο.

Το Σάββατο θα βρεθεί στην Κατερίνη και στα Μάλγαρα, όπου θα έχει νέα συνάντηση με αγρότες, ενώ το βράδυ στη Θεσσαλονίκη θα συναντηθεί με νέους. Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, με επίσκεψη στον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της περιοδείας του Αντώνη Σαμαρά:

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Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026

09.45 -10.45: Συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών στα Καμένα Βούρλα, Ξενοδοχείο «Κυπραίος».

12.15-12.45: Επίσκεψη στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κο Δημήτρη Κουρέτα

Νέα Περιφέρεια Θεσσαλίας, Οδός Θεοφράστου.

13.00-13.30: Επίσκεψη στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης, κ. Ιερώνυμο

Mητρόπολη Λαρίσης, Οδός Ιωαννίνων 3

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Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026

10.00-11.00: Συνάντηση με φίλους στην Κατερίνη

ΠΟΔΑΣ Καφέ εστιατόριο / ζαχαροπλαστείο, Πεζόδρομος Κατερίνης

11.45-13.00: Συνάντηση με αγροτικό σύλλογο, Μάλγαρα

13.00: Αναχώρηση από Μάλγαρα για Θεσσαλονίκη

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21.30: Συνάντηση με νέους, Bar Avenue

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026

11.15-11.45: Συνάντηση με Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεο

Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, Βογατσικού 7

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