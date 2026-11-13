«Με την παρουσία του στην Λάρισα - θα ακολουθήσουν και άλλες πόλεις - δείχνει την πίστη του στην συμμετοχική Δημοκρατία και στην διαδραστική σχέση με την κοινωνία», ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρώην πολιτευτής της ΝΔ, Γιώργος Αδαμούλης.

Περιοδείες ξεκινάει ο Αντώνης Σαμαράς, ενόψει της ίδρυσης του νέου κόμματος που ετοιμάζει. Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να επισκεφθεί τα Καμένα Βούρλα, τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς και κατοίκους, ενώ αναμένεται να δώσουν το «παρών» και πρόσωπα που θα πλαισιώσουν τα ψηφοδέλτια του νέου εγχειρήματος.

Στα Καμένα Βούρλα θα βρεθεί στις 20 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τοπικά Μέσα και θα έχει επαφές με εκπροσώπους αγροτών.

Ο Αντώνης Σαμαράς θα βρεθεί και στη Λάρισα, όπως προανήγγειλε ο πρώην πολιτευτής με τη Νέα Δημοκρατία, Γιώργος Αδαμούλης, ο οποίος συναντήθηκε μαζί του, γνωστοποιώντας τη συμπόρευσή του. «Στις 20 Νοεμβρίου ο Α. ΣΑΜΑΡΑΣ θα επισκεφθεί την πόλη της Λάρισας. Ένα αίτημα των φίλων του και της κοινωνίας γενικότερα γίνεται πραγματικότητα», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του και προανήγγειλε ότι οι περιοδείες θα έχουν και συνέχεια.

{https://www.facebook.com/georgiosadamoulis/posts/pfbid02QipnM6sfCSgDpn2KVup1kCmmLG5Qx5mEAb9rbSjy1m6KkKvWJJ6hGPWqyS8SrWtcl}

Ο Αντώνης Σαμαράς αναμένεται να επισκεφθεί και τη Θεσσαλονίκη, όπου επίσης θα έχει σημαντικές συναντήσεις.

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Στην Καλαμάτα σήμερα για τα ονομαστήρια του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας

Ο Αντώνης Σαμαράς βρέθηκε σήμερα στα ονομαστήρια του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου. Ο πρώην πρωθυπουργός βρίσκεται στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα από το βράδυ της Πέμπτης, με σκοπό την παρουσία του στη σημερινή πανηγυρική λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Υπαπαντής, εξ αφορμής της ονομαστικής εορτής του Μητροπολίτη, με τον οποίο συνδέεται με πολύχρονη φιλία.