«Τότε δεν υπήρχε το παράνομο Τουρκολυβικο μνημόνιο. Δεν υπήρχε τουρκική navtex διαρκείας στο Αιγαίο. Δεν υπήρχε η «Γαλάζια Πατρίδα» ως το επίσημο δόγμα της Τουρκίας κατά της Ελλάδας», απαντά ο Αντώνης Σαμαράς στον πρωθυπουργό για την περίοδο της διακυβέρνησής του.

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τους χειρισμούς του στα ελληνοτουρκικά εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας στις αιχμές που άφησε σήμερα ο πρωθυπουργός – στη συνέντευξή του στον Alpha Radio 98,9 – για την περίοδο διακυβέρνησής του.

Με νέα δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα, κάνοντας λόγο για «ανεπιτυχή αποτελέσματα» στην ψηφοφορία του ΟΗΕ για τις τουρκολιβυκές ενέργειες και παραθέτοντας μια σειρά από γεγονότα που, όπως υποστηρίζει, καταδεικνύουν τη διαφορά μεταξύ της δικής του διακυβέρνησης και της σημερινής.

«Όσο λοιπόν κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να ταΐσει, δήθεν, τον κόσμο με "πίτσες" και "χωριάτικα", ο ελληνικός λαός γνωρίζει, κρίνει και συγκρίνει», αναφέρει με δηκτικό τρόπο ο Αντώνης Σαμαράς.

Αναλυτικά η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού:

«Αντί ο πρωθυπουργός να ανησυχεί για τα ανεπιτυχή αποτελέσματα στην ψηφοφορία στον ΟΗΕ για τις Τουρκολιβυκές παρανομίες, ασχολείται με το κατά πόσον η κυβέρνησή μου το ...2012-2014 έκανε διάλογο με την Τουρκία. Πολύ κοντή μνήμη θεωρεί ο κ. Μητσοτάκης πως έχουν οι Έλληνες. Του θυμίζω λοιπόν. Τότε δεν υπήρχε το παράνομο Τουρκολυβικο μνημόνιο. Δεν υπήρχε τουρκική navtex διαρκείας στο Αιγαίο. Δεν υπήρχε η «Γαλάζια Πατρίδα» ως το επίσημο δόγμα της Τουρκίας κατά της Ελλάδας. Δεν στηρίξαμε σε κανέναν ΟΑΣΕ τον πρωταγωνιστή της "Γαλάζιας Πατρίδας" Σινιρλίογλου, που σήμερα προκλητικά προωθεί η Τουρκία για Γ.Γ του ΟΗΕ. Δεν υπήρχαν τα γεγονότα της Κάσου. Δεν είχε γίνει η Αγία Σοφία τζαμί. Εμείς δεν ξεπλύναμε διεθνώς την Τουρκία υπογράφοντας Συνθήκη Φιλίας μαζί της. Με δυο λόγια, την εποχή εκείνη δεν δημιουργήθηκε από την Τουρκία κανένα τετελεσμένο σε βάρος μας! Όσο λοιπόν κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να ταΐσει, δήθεν, τον κόσμο με "πίτσες" και "χωριάτικα", ο ελληνικός λαός γνωρίζει, κρίνει και συγκρίνει...»

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