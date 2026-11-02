Απογοήτευση (42%) και επιθυμία για αλλαγή διακυβέρνησης (68%) καταγράφει νέα δημοσκόπηση της ALCO, στην οποία η ΝΔ (23,4%) και η ΕΛΑΣ (13,4%) καταγράφουν μικρές απώλειες, ενώ το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται ελαφρώς (11,4%).
Εξάλλου, η ίδια δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha καταγράφει τη δύσκολη οικονομική κατάσταση με την οποία είναι αντιμέτωπα τα νοικοκυριά, εξαιτίας της ακρίβειας, αφού το 55% λέει ότι είναι πιθανό να περιορίσει την αγορά βασικών αγαθών τον χειμώνα, ενώ 4 στους 10 δηλώνουν ότι δεν έχουν στην άκρη 500 ευρώ προκειμένου να καλύψουν μια έκτακτη ανάγκη.
Η πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης
Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 23,4%, υποχωρώντας κατά 0,4% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο. Απώλειες της ίδιας τάξης καταγράφει η ΕΛΑΣ, που είναι στο 13,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ αυξάνει το ποσοστό του από 11,2% σε 11,4%.
Τέταρτο κόμμα είναι το ΚΚΕ, με αμετάβλητο το ποσοστό του (7,1%), ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8% (από 5,6%), η Πλεύση Ελευθερίας με 3,7% (από 3,5%), η Συμμαχία Ελλήνων με 3,2% (από 4%) και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,1% (από 3%).
Το ποσοστό των αναποφάσιστων διαμορφώνεται στο 15,9% και ο διευθύνων σύμβουλος της ALCO, Κώστας Παναγόπουλος, σημείωσε πως λίγο πάνω από τους μισούς είχαν ψηφίσει τη ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές.
Αλλαγή διακυβέρνησης θέλει το 68%
Από τις ερχόμενες εκλογές το 68% θέλει να προκύψει αλλαγή διακυβέρνησης- ποσοστό ενισχυμένο κατά μία ποσοστιαία μονάδα από τον Σεπτέμβριο. Αντίθετα, το 23% επιθυμεί να δοθεί τρίτη ευκαιρία διακυβέρνησης στον Κυριάκο Μητσοτάκη (από 25%).
Σε ερώτηση για το πόσο ικανοποιημένοι είναι από την απόδοση της κυβέρνησης, το 55% απαντά καθόλου, το 24% λίγο και το 19% πολύ. Όσο για τα συναισθήματα σε σχέση με την πολιτική ζωή, κυριαρχεί η απογοήτευση (42%) και ακολουθούν η οργή (27%), η αδιαφορία (8%), η ελπίδα 98%), η σιγουριά (7%) και η ικανοποίηση (4%).
Πιθανό να κόψουν την αγορά βασικών αγαθών, δεν έχουν 500 ευρώ στην άκρη
Η ίδια δημοσκόπηση κατέγραψε και τις συνέπειες της ακρίβειας. Το 55% λέει ότι είναι πιθανό να περιορίσει την αγορά βασικών αγαθών τον χειμώνα που έρχεται. Συγκεκριμένα, το 15% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό, το 40% αρκετά, το 29% λίγο και το 13% καθόλου.
Σε άλλη ερώτηση, το 38% απαντά ότι δεν έχει στην άκρη 500 ευρώ προκειμένου να καλύψει μια έκτακτη δαπάνη, σε περίπτωση που προκύψει τέτοια ανάγκη. Το 56% δηλώνει ότι διαθέτει αυτό το ποσό.
Η κυβέρνηση ευθύνεται για την ακρίβεια, λέει το 45%
Το 45% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση θεωρούν ότι για την ακρίβεια ευθύνεται η κυβέρνηση και η πολιτική της. Το 29% αποδίδει την ακρίβεια στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση, το 15% στην κερδοσκοπία κάποιων επιχειρήσεων και το 9% στον μικρό αριθμό ελέγχων.
Σε ό,τι αφορά τα συλλαλητήρια που οργανώνονται σε μεγάλες χώρες της ΕΕ το τελευταίο χρονικό διάστημα, το 79% πιστεύει ότι είναι δικαιολογημένα και το 10% εκφράζει διαφορετική άποψη. Το 75% διαφωνεί με την πρόκληση βίαιων επεισοδίων σε αυτά τα συλλαλητήρια στην Ευρώπη και το 14% συμφωνεί.
Όλη η δημοσκόπηση της ALCO
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