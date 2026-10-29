Τι είπε ο Πρόεδρος της Βουλής για την επιστολή των Μανούσου, Βαλτογιάννη και Δημοτροκάλλης σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, προκειμένου να συμπεριληφθεί το κόμμα τους στις έρευνες που διεξάγουν.

«Αυτοί μπορεί να δηλώνουν ότι θέλουν, για τη Βουλή δεν αποτελούν και δεν υπάρχει Κοινοβουλευτική Ομάδα «Συμμαχία Ελλήνων», είπε σήμερα ο Νικήτας Κακλαμάνης στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες με φόντο την επιστολή των τριών ανεξάρτητων βουλευτών, προερχόμενοι από το κόμμα «Σπαρτιάτες, Γιώργος Μανούσος, Διονύσης Βαλτογιάννης και Γιάννης Δημοτροκάλλης, σε εταιρείες δημοσκοπήσεων με την οποία ζητούν να περιλαμβάνουν στις έρευνες που διεξάγουν, το κόμμα, το οποίο όπως ισχυρίζονται, εκπροσωπούν στη Βουλή.

«Θέλω να σας διευκρινίσω το εξής. Αυτοί μπορούν να δηλώνουν ότι θέλουν. Για τη Βουλή των Ελλήνων δεν αποτελούν Κοινοβουλευτικοί Ομάδα καθώς σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, για να συσταθεί Κοινοβουλευτική Ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 10 βουλευτές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Βουλής και συμπλήρωσε:

«Οι δημοσκόποι ας κάνουν ότι θέλουν. Για τη Βουλή δεν υπάρχει καμία τέτοια Κοινοβουλευτική Ομάδα».

Σημειώνεται ότι το θέμα έθεσε στη Διάσκεψη των Προέδρων, ζητώντας να παρθεί απόφαση, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και συνταγματολόγος, Παναγιώτης Δουδωνής, τονίζοντας ότι «είναι ντροπή εταιρείες δημοσκοπήσεων να μετρούν το κόμμα «Κασιδιάρη» που κρύβει εγκληματική οργάνωση».