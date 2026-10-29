Ο Πίτερ Μέντακ πέθανε σε ηλικία 88 ετών, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο σκηνοθέτης Πίτερ Μέντακ, γνωστός κυρίως για σειρές όπως το «Breaking Bad» και το «The Wire» και ταινίες όπως το «The Changeling», «The Krays» και «The Ruling Class». Όπως έγινε γνωστό, ο Μέντακ πέθανε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες, ο Μεδάκ σκηνοθέτησε 27 ταινίες κινούμενος μεταξύ ψυχολογικού τρόμου, μαύρης κωμωδίας και αστυνομικών δράματος.

Γεννημένος στη Βουδαπέστη το 1937, ο Μέντακ πέρασε ένα μέρος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κρυμμένος με την οικογένειά του. Κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Επανάστασης του 1956 έφυγε για την Αγγλία όπου ξεκίνησε να εργάζεται ως βοηθός σκηνοθέτη στον κινηματογράφο, πριν μετακομίσει τελικά στο Χόλιγουντ.

Έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Negatives» του 1968. Η σάτιρα του 1972 «The Ruling Class», με πρωταγωνιστή τον Πίτερ Ο' Τουλ, διαγωνίστηκε για το Χρυσό Φοίνικα στο Κάννες και κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον Ο' Τουλ.

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Ο Μέντακ εργάστηκε εκτενώς και στην τηλεόραση, σκηνοθετώντας επεισόδια του «Homocide: Life on the Street», «The Wire», «Breaking Bad» και «House».

Ο Μέντακ είχε επίσης σκηνοθετήσει την ταινία του 1974 «Ghost in the Noonday Sun», με τον Πίτερ Σέλερς την οποία είχε χαρακτηρίσει ως τον «μεγαλύτερο εφιάλτη της ζωής» του.

Η αγάπη του για όλα τα είδη της μουσικής, του έδωσε την ευκαιρία να σκηνοθετήσει τα πρώτα μουσικά βίντεο καλλιτεχνών όπως ο Πίτερ Γκάμπριελ και οι Pink Floyd.

Ο Μέντακ είχε αποκτήσει τέσσερα παιδιά και πέντε εγγόνια.