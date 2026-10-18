Η καριέρα του εκτεινόταν σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, με συμμετοχές στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το θέατρο και τη μεταγλώττιση.

Πέθανε σε ηλικία 97 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Μάικλ Φόρεστ, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στην εμβληματική τηλεοπτική σειρά «Star Trek», όπου είχε υποδυθεί τον θεό Απόλλωνα της ελληνικής μυθολογίας.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ενώ η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από τον φίλο του, Τζέιμς Α. Μπράουν, μέσω ανάρτησης στο Facebook.

Ο Φόρεστ ζούσε το τελευταίο διάστημα σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Σπαρκς της Νεβάδα. Η αιτία του θανάτου του δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Ο ρόλος του Απόλλωνα στο «Star Trek»

Ο Μάικλ Φόρεστ ταυτίστηκε με τον ρόλο του Απόλλωνα στο επεισόδιο «Who Mourns for Adonais?» της αρχικής σειράς «Star Trek», το οποίο προβλήθηκε το 1967.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο, το πλήρωμα του διαστημόπλοιου Enterprise συναντά μια πανίσχυρη οντότητα που παρουσιάζεται ως ο θεός Απόλλωνας και απαιτεί από τους ανθρώπους να τον λατρεύουν.

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Παρότι εμφανίστηκε σε ένα μόνο επεισόδιο, η ερμηνεία του άφησε το αποτύπωμά της στους θαυμαστές της σειράς.

Μάλιστα, το 2013 επέστρεψε στον ίδιο ρόλο, συμμετέχοντας στη διαδικτυακή παραγωγή «Star Trek Continues», που δημιουργήθηκε από θαυμαστές της σειράς.

Η πορεία του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Ο Φόρεστ γεννήθηκε στις 17 Απριλίου 1929 στη Βόρεια Ντακότα, με το πραγματικό όνομα Τζέραλντ Μάικλ Σαρλεμπουά.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Ρότζερ Κόρμαν, συμμετέχοντας σε αρκετές κινηματογραφικές παραγωγές χαμηλού προϋπολογισμού.

Εμφανίστηκε επίσης σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, όπως «The Twilight Zone», «The Dick Van Dyke Show», «Bonanza» και «Perry Mason».

Από το 1968 έως το 1978 έζησε στη Ρώμη, όπου εργάστηκε σε ευρωπαϊκές κινηματογραφικές παραγωγές και ασχολήθηκε εκτεταμένα με τη μεταγλώττιση ταινιών.

Μετά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισε να εργάζεται ως ηθοποιός και ηθοποιός φωνής, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων σε παραγωγές ιαπωνικών κινουμένων σχεδίων.

Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνεται και η ταινία «Cast Away» του 2000, με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς.

Ο Μάικλ Φόρεστ υπήρξε παντρεμένος για περισσότερα από 50 χρόνια με την ηθοποιό Νταϊάνα Χέιλ, η οποία πέθανε το 2022.

Πηγή deadline.com