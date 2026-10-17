Οι ειδικοί εξηγούν ότι δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός βημάτων που να λειτουργεί το ίδιο για όλους.

Τα τελευταία χρόνια έχει κυριαρχήσει η άποψη ότι τα 10.000 βήματα ημερησίως αποτελούν τον πιο δημοφιλή στόχο για όσους θέλουν να βελτιώσουν την φυσική τους κατάσταση και να χάσουν βάρος.

Είναι, όμως, απαραίτητο να γίνονται όλα αυτά τα βήματα μέσα στην ημέρα ή μπορεί να υπάρξουν αποτελέσματα και με λιγότερη σωματική κίνηση ημερησίως;

Σύμφωνα με το medicalxpress.com, οι ειδικοί εξηγούν ότι δεν υπάρχει ένας αριθμός βημάτων που να εξυπηρετεί και να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο για όλους.

Ακόμη και τα λιγότερα βήματα μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην υγεία.

Ποιος είναι ο ιδανικός αριθμός βημάτων ημερησίως για την απώλεια βάρους;

Έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2025 στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Public Health εξέτασε τα αποτελέσματα 57 μελετών και έφτασε στο συμπέρασμα ότι περίπου 7.000 βήματα την ημέρα είναι ένας ιδανικός στόχος που συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την υγεία του ατόμου.

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Τα 7.000 βήματα ημερησίως, συνδέθηκαν με 47% χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, 25% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων και 14% χαμηλότερο κίνδυνο για την εμφάνιση διαβήτη τύπου 2.

Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε μεταξύ των 2.000 και των 7.000 βημάτων ημερησίως.

Αντίστοιχα, τα 4.000 βήματα την ημέρα συνδέθηκαν με 36% χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Έτσι, τα 10.000 βήματα ημερησίως μπορούν να αποτελούν έναν εφικτό στόχο για όσους είναι ήδη δραστήριοι μέσα στην ημέρα τους, ωστόσο, τα 7.000 βήματα αποτελούν ένα έναν ευκολότερο στόχο για τους περισσότερους.

Σύμφωνα μάλιστα με το medicalxpress.com, ο αριθμός των 10.000 βημάτων ως ο καταλληλότερος στόχος για την απώλεια βάρους δεν προέκυψε αρχικά από επιστημονική έρευνα, αλλά από διαφημιστική καμπάνια στην Ιαπωνία το 1965.

Για την απώλεια του βάρους μετράει και ένταση του βαδίσματος

Σύμφωνα με την Amanda Paluch, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, οι ενήλικες θα πρέπει να στοχεύουν σε 150 έως 300 λεπτά άσκηση μέτριας έως υψηλής έντασης την εβδομάδα.

Ωστόσο, αν στοχεύετε στην απώλεια του βάρους η διάρκεια της προπόνηση θα πρέπει να πλησιάζει το ανώτερο όριο.

Το γρήγορο περπάτημα μπορεί να βοηθήσει περισσότερο, εφόσον γίνεται για αρκετό χρόνο.

Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι το περπάτημα και η σωματική άσκηση δεν είναι αρκετά για την απώλεια του βάρους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο συνδυασμός της τακτικής σωματικής άσκησης με μία ισορροπημένη διατροφή συμβάλλουν για σταθερά αποτελέσματα.

Το σημαντικότερο είναι να αυξήσετε σταδιακά τη σωματική δραστηριότητα, να θέσετε ρεαλιστικούς στόχους και να διατηρήσετε την απαραίτητη συνέπεια μεταξύ των προπονήσεων.

Δεν χρειάζεται να φτάσετε τα 10.000 βήματα ημερησίως, καθώς ακόμη και μία μικρή αύξηση στην καθημερινή κίνηση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική βοήθεια για το σώμα και τον οργανισμό.