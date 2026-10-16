Όσα είπε η Ευαγγελία Μουμούρη στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου η Ευαγγελία Μουμούρη, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Η γνωστή ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην επαγγελματική της ζωή και, απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις, μίλησε για την επιτυχία του «ΡΙΦΙΦΙ», αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να αποδώσει την τελευταία σκηνή της σειράς.

Η Ευαγγελία Μουμούρη, εξομολογήθηκε αρχικά ότι η τόσο μεγάλη αποδοχή του κόσμου μετά το «ΡΙΦΙΦΙ» είναι πρωτόγνωρη για εκείνη, καθώς μέχρι στιγμής στην καριέρα της είχε ξεχωρίσει κυρίως μέσα από κωμικούς ρόλους.

«Σε αυτά τα χρόνια με σταματάνε και έχω και κάποια παρατσούκλια: η ‘Ευλόγησον’, ‘η χήρα του Φατσέα’, αυτό, είναι πρωτόγνωρο. Δεν ξέρω… Οι άνθρωποι μέχρι τώρα με έβλεπαν και γελούσαν. Τώρα, μας βλέπουν στον δρόμο και υγραίνουν τα μάτια τους, κάτι έχει γίνει», ανέφερε αρχικά η Ευαγγελία Μουμούρη για την ανταπόκριση του κόσμου μετά το «ΡΙΦΙΦΙ».

Ευαγγελία Μουμούρη: «Ξερίζωσα τις δικές μου πληγές με μεγάλη ευγνωμοσύνη γι’ αυτές»

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, η ηθοποιός εστίασε στον τρόπο με τον οποίο η ίδια διαχειρίστηκε το σενάριο και τα προσωπικά της συναισθήματα για να αποδώσει την εμβληματική σκηνή της σειράς, όπου η πρωταγωνίστρια τρώει την πάστα: «Για να ξεριζωθούν τα σωθικά των ανθρώπων, πρέπει να ξεριζώσεις λίγο και τα δικά σου σωθικά, και δεν κράτησα τίποτα… Δεν κράτησα τίποτα. Είπα ότι είναι η στιγμή να γίνω διάφανη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και συνέχισε: «Για πάρα πολλά χρόνια κρυβόμουν είναι η αλήθεια. Κρυβόμουν πίσω από το γέλιο, τη χαρά, να μην θέλω να ενοχλήσω. Δεν το μετάνιωσα γιατί αυτό μπορούσα να κάνω εκείνη τη στιγμή…»

«Φυσικά και ανακάλεσα δικές μου συμφορές. Είχα, βέβαια, υλικό για να πατήσω πάνω. Υπάρχει ένα κείμενο… Υπάρχει μία οδηγία του σκηνοθέτη ότι δεν ‘δεν θα κλαις, αλλά θα τρέχουν τα μάτια’. Ακολούθησα αυτό που έχει γραφτεί και έχει ζητηθεί και φυσικά ξερίζωσα τις δικές μου πληγές με μεγάλη ευγνωμοσύνη γι’ αυτές», κατέληξε η Ευαγγελία Μουμούρη, μιλώντας για τον ρόλο της Όλγας στο «ΡΙΦΙΦΙ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm668bo8ou81?integrationId=40599y14juihe6ly}