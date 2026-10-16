Η νέα ανάρτηση της ηθοποιού.

Με μία νέα ανάρτηση επέστρεψε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media το πρωί της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου η Κλέλια Ανδριολάτου, θέλοντας να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένες στιγμές από την καθημερινότητά της το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε στιγμιότυπα από τις πρόσφατες δραστηριότητές της, δίνοντας στους followers της μία μικρή γεύση από την απόδρασή της από την καθημερινότητα, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Όπως φαίνεται μέσα από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει να απολαμβάνει ανέμελες στιγμές μέσα στη φύση.

Άλλωστε, η ηθοποιός, με αφορμή τα γενέθλιά της βρέθηκε στο Πήλιο, όπου δημιούργησε νέες αναμνήσεις με αγαπημένα της πρόσωπα και φίλους.

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Έσβησε την τούρτα της, γιόρτασε και διασκέδασε, με τις αναρτήσεις της να χαρίζουν μία μικρή γεύση στους ακόλουθούς της από τις ημέρες που πέρασε μακριά από την πόλη.

Στις νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε, η ηθοποιός απεικονίζεται να κάνει κατακόρυφο με θέα τα βουνά και να ποζάρει κάτω από ένα εντυπωσιακό ουράνιο τόξο.