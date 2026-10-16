Η εξομολόγηση της Χριστίνα Κοντοβά. Το ηχηρό μήνυμά της.

Μία ξεχωριστή ανάρτηση έκανε το πρωί της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου η Χριστίνα Κοντοβά μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Αφορμή για την ιδιαίτερη εξομολόγησή της στάθηκε η χθεσινή ημέρα, καθώς αναφέρεται ως «Παγκόσμια ημέρα για την απώλεια εγκυμοσύνης και βρεφών».

Η εξομολόγηση της Χριστίνας Κοντοβά

Η Χριστίνα Κοντοβά, μέσω Instagram Story, θέλησε να μοιραστεί τη δική της ιστορία, αποκαλύπτοντας ορισμένα από τα συναισθήματά της όταν δύο από τις εγκυμοσύνες που είχε έληξαν:

«Πριν από αρκετά χρόνια είχα δύο αποβολές. Τότε ντρεπόμουν, δεν μιλούσα γι’ αυτές και προσποιούμουν πως όλα ήταν φυσιολογικά, ενώ μέσα μου ένιωθα άδεια.

Χρειάστηκαν χρόνια και πολλή προσωπική δουλειά για να μπορέσω να τις πενθήσω με τον δικό μου τρόπο. Στη συνέχεια βρήκα και τον δικό μου δρόμο προς τη μητρότητα, χωρίς αυτό να αναιρεί όσα ένιωθα τότε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συχνά λέμε, ακόμη και με καλή πρόθεση, ‘έλα, δν περιάζει, συμβαίνει’. Ναι, συμβαίνει. Αλλά κάθε γυναίκα το βιώνει διαφορετικά και κάθε απώλεια αξίζει τον χώρο και τον χρόνο τη.

Για όλες τις γυναίκες που το έχουν βιώσει ή το βιώνουν τώρα: χωρίς ντροπή, χωρίς ενοχές και με το δικαίωμα να πενθήσουν με τον δικό τους τρόπο».

{https://www.instagram.com/p/DbAW8BMjMMn/?hl=el&img_index=6}

Τον περασμένο Μάρτιο, η Χριστίνα Κοντοβά, είχε μιλήσει στην Κατερίνα Καινούριου και την εκπομπή «Super Κατερίνα» για την προσπάθειά της να αποκτήσει το δικό της παιδάκι. Παράλληλα, είχε αναφερθεί στην απόφασή της να ξεκινήσει τις διαδικασίες της υιοθεσίας.

«Στην υιοθεσία υπήρχε κάτι που με συγκινούσε και με τραβούσε τόσο πολύ που δεν μπορούσα να μην το κάνω. Έχω περάσει πολλά χρόνια που έλεγα ότι δεν θέλω να κάνω παιδιά, έχω περάσει δύο εγκυμοσύνες αποτυχημένες. Εγώ δεν αποφάσισα να υιοθετήσω το συγκεκριμένο παιδί, ήρθαν και συναντήθηκαν οι δρόμοι μας», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.