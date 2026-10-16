Η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει απόψε, για 32η χρονιά, με το «Φως στο Τούνελ». Όσα είπε η δημοσιογράφος λίγο πριν από την μεγάλη πρεμιέρα.

Απόψε, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 23:20, η Αγγελική Νικολούλη δίνει ξανά ραντεβού με τους τηλεθεατές μέσα από το «Φως στο Τούνελ», σηματοδοτώντας την έναρξη της 32ης χρονιάς της εκπομπής.

Η έμπειρη δημοσιογράφος αναμένεται να επιστρέψει με μία ιδιαίτερη υπόθεση και να ασχοληθεί με ένα απίστευτο θρίλερ που διαδραματίστηκε σε χώρο ασφαλείας, δίνοντας απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα.

Λίγο πριν από την μεγάλη επιστροφή, η Αγγελική Νικολούλη, η οποία έχει συνδέσει όσο λίγοι το όνομά της με την αστυνομική έρευνα, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», κάνοντας τον δικό της πρόλογο για τα όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε αρχικά στο πέρασμα των χρόνων και στο πώς η ίδια αισθάνεται που επιστρέφει στο τηλεοπτικό της πόστο για 32η χρονιά:

«Ακούω πολλούς να αναρωτιούνται πώς παραμένουμε τόσα χρόνια σε αυτήν τη δύσκολη έρευνα μέσα στο ‘Τούνελ’. Προσωπικά εγώ το νιώθω ότι σαν να είναι ένα ψέμα. Ούτε κατάλαβα πώς πέρασαν. Αυτή η αγωνία να πας από τη μία υπόθεση στην άλλη, από τη μία εκπομπή στην άλλη, να συνεχίσεις τη δύσκολη έρευνα, να παραμερίζεις τα εμπόδια, μέχρι που να φτάσεις στην άκρη και να δεις το φως, όλα αυτά με είχαν απορροφήσει και δεν κατάλαβα ποτέ πώς πέρασαν τα χρόνια…».

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«Φως στο Τούνελ»: Πρεμιέρα με ένα θρίλερ σε που διαδραματίστηκε σε χώρο ασφαλείας

Παράλληλα, η Αγγελική Νικολούλη αναφέρθηκε στην υπόθεση που αναμένεται να ξεδιπλωθεί στο πρώτο επεισόδιο της εκπομπής για τη νέα σεζόν, ωστόσο επέλεξε να μην δώσει πολλές πληροφορίες:

«Δεν μπορώ να πω πολλά για την ιστορία αυτή γιατί είναι λεπτή, πολύ λεπτή υπόθεση. Είναι ιδιαίτερη και διαδραματίζεται σε τρεις διαφορετικούς και ευαίσθητους χώρους. Μάλιστα, όλο αυτόν τον καιρό έμεινε μυστική. Την ήθελαν θαμμένη. Καταφέραμε με την έρευνα και με ειδική άδεια να μπούμε στον τελευταίο χώρο, τον τρίτο, που είναι και αυστηρά φυλασσόμενος, όπου εκεί παίχτηκε η τελευταία πράξη αυτής της παράξενης ιστορίας».

«Όλα αυτά που θα έρθουν στο φως είναι σοκαριστικά, γιατί όταν μιλάς για έναν χώρο ασφαλείας που υποτίθεται πως τον ελέγχουν όλοι, δεν πρέπει να έχουμε τέτοια περιστατικά σαν αυτό που θα δούμε. Και αναρωτιέται κανείς αυτά τα 50 ηλεκτρονικά μάτια τι έκαναν, τι κατέγραψαν».

Αγγελική Νικολούλη: Το κόκκινο σακάκι και η επιλογή του λευκού για την πρεμιέρα

Κλείνοντας, η Αγγελική Νικολούλη μίλησε για τις ενδυματολογικές της επιλογές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα που έχει συνδεθεί με σημαντικές στιγμές της εκπομπής, αποκαλύπτοντας παράλληλα το λόγο που επιλέγει να φορά λευκό στις πρεμιέρας.

Την ίδια ώρα, τόνισε ότι το πένθος από την απώλεια της μητέρας της την κρατά από το να φορέσει το χαρακτηριστικό κόκκινο σακάκι:

«Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το κόκκινο χρώμα έχει ταυτιστεί με κάποιες στιγμές αποκάλυψης στην εκπομπή. Αρέσει και σε κάποιους φίλους τηλεθεατές και αρέσει και σε μένα. Το πένθος όμως της μητέρας μου είναι ακόμη νωπό και δεν μπορώ. Δεν πάει η καρδιά μου να βάλω κόκκινο, κατάλαβες. Αλλά τα τελευταία χρόνια στις πρεμιέρες προτιμώ το λευκό γιατί δείχνει, έτσι, συμβολίζει την καθαρότητα, το φως, την ελπίδα για μια νέα αρχή. Άρα θέλω λευκό. Στην πρεμιέρα θα βάλω λευκό».

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