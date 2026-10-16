Η τηλεφωνική επικοινωνία της Κατερίνας Καινούργιου και της Ζήνας Κουτσελίνη.

Μία απρόσμενη τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το πρωί της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου η Ζήνα Κουτσελίνη και η Κατερίνα Καινούργιου, την ίδια ώρα που οι δύο παρουσιάστριες βρίσκονταν στον αέρα, η κάθε μία από τη δική της τηλεοπτική εκπομπή.

Η Κατερίνα Καινούργιου, βλέποντας το όνομα της Ζήνας Κουτσελίνη να εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου της, έμεινε έκπληκτη, ενώ δεν έκρυψε την απορία τη για τον λόγο της συγκεκριμένης κλήσης, αναρωτώμενη παράλληλα αν είχε συμβεί κάτι και αν ήταν όλα καλά.

Από τη δική της πλευρά, η Ζήνα Κουτσελίνη, θέλησε να καλέσει τη συνάδελφό της στο τηλέφωνο, καθώς εκείνη την ώρα στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», προβάλλονταν οι δηλώσεις της Κατερίνας Καινούργιου.

Το απρόοπτο τηλεφώνημα on air

Το τηλεφώνημα στάθηκε αφορμή για μία σύντομη, αλλά ιδιαίτερη συνομιλία ανάμεσα στις δύο παρουσιάστριες, με την Κατερίνα Καινούργιου να προχωρά σε μία δημόσια αναφορά με ξεχωριστή σημασία για την ίδια.

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Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως η Ζήνα Κουτσελίνη ήταν από τα πρώτα πρόσωπα που πίστεψε σε εκείνη και τις δυνατότητές της, στηρίζοντάς στην προοπτική να αναλάβει τη θέση της κεντρικής παρουσιάστριας:

«Εννοείται πως θα σε έπαιζα. Ζήνα, είσαι από τους ανθρώπους που χάρη σε εσένα υπάρχω. Θα ξεχάσω ότι εσύ με πίστεψες για κεντρική παρουσιάστρια πρώτη», ανέφερε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Καινούργιου.

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