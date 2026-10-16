«Δε θυμάμαι τον εαυτό μου πριν από το παιδί μου» είπε η παρουσιάστρια.

Σε μια λαμπερή βραδιά στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου η Κατερίνα Καινούργιου, με αφορμή το πάρτι για τη νέα συνεργασία αλυσίδας καταστημάτων με τον διεθνώς αναγνωρισμένο σχεδιαστή Elie Saab.

Η παρουσιάστρια του Alpha εντυπωσίασε με την εμφάνισή της, ενώ έκανε και δηλώσεις στις κάμερες. Η ίδια μίλησε για τη νέα της καθημερινότητα μετά τον ερχομό της κόρης της, Ξένιας, αποκάλυψε πως έχει ήδη αρχίσει να φυλάει αγαπημένα κομμάτια της γκαρνταρόμπας της για εκείνη και μοιράστηκε μια λεπτομέρεια για τον Παναγιώτη Κουτσουμπή που έχει το δικό της ενδιαφέρον!

Διαβάστε περισσότερα στο star.gr