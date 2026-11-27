«For You»: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:50, στον ΑΝΤ1.

Τα πιο όμορφα πρωινά του Σαββατοκύριακου είναι εκείνα που τα περνάμε με καλή παρέα!

Το «FOR YOU» με τη Φαίη Σκορδά μάς περιμένει το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 09:50, στον ΑΝΤ1, με θέματα που μας ενδιαφέρουν, ιστορίες που μας αγγίζουν, χιούμορ και συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα.

Με τη γνώριμη αμεσότητα και τη ζεστασιά της, η Φαίη και η ομάδα της δίνουν στα πρωινά μας χρώμα, ρυθμό και θετική ενέργεια. Στην παρέα της, ο Άρης Καβατζίκης, ο Δημήτρης Μακαλιάς και η Δέσποινα Τσόκου, αλλά και ο Δημήτρης Μπάρμπας, ο αγαπημένος Mr Music, η Νάνσυ Νικολαΐδου και ο chef Γιώργος Τσούλης, συνθέτουν ένα ζωντανό μωσαϊκό ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, δύο αγαπημένοι ηθοποιοί, που έχουν κερδίσει το κοινό με το ταλέντο τους, έρχονται στο πλατό του «FOR YOU».

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, η Φαίη Σκορδά υποδέχεται τη Σμαράγδα Καρύδη

Μια ηθοποιό με ξεχωριστή προσωπικότητα, αφοπλιστική γοητεία και μια ιδιαίτερη σχέση αγάπης με το κοινό. Με σημαντική πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, η Σμαράγδα Καρύδη έχει χαρίσει ερμηνείες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα, ενώ με το ταλέντο, το ιδιαίτερο χιούμορ και τον αυθορμητισμό της έχει κατακτήσει την καρδιά των τηλεθεατών.

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Αυτή την περίοδο ετοιμάζεται για τη μεγάλη θεατρική της επιστροφή με την παράσταση «Πολύ κακό για το τίποτα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία και χορογραφία Κωνσταντίνου Ρήγου. Μία από τις πιο γοητευτικές κωμωδίες του σπουδαίου δραματουργού, ένα παιχνίδι έρωτα, παρεξηγήσεων, ανατροπών και ευφυούς χιούμορ, που παραμένει διαχρονικό.

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Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στην παρέα της Φαίης Σκορδά θα είναι ο Γιώργος Γεροντιδάκης

Ένας ηθοποιός που έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές των τελευταίων χρόνων, κερδίζοντας την αναγνώριση και την αγάπη του κοινού μέσα από δυνατές ερμηνείες και χαρακτήρες που έχουν συζητηθεί. Αυτή τη σεζόν, όμως, κάνει μια ενδιαφέρουσα ανατροπή στην υποκριτική του διαδρομή.

Αφήνει πίσω του τους σκοτεινούς και συχνά σκληρούς χαρακτήρες που τον έχουμε συνηθίσει να ενσαρκώνει, και μας συστήνει μια διαφορετική ερμηνευτική πλευρά του, μέσα από τον ρόλο του καλοπροαίρετου και τρυφερού Μάρκου Αρβανίτη, στην αγαπημένη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1 «Κρίνο & Αγκάθι». Ένας ρόλος που έρχεται σε αντίθεση με το γνώριμο τηλεοπτικό του προφίλ και αποτελεί μια νέα, ενδιαφέρουσα πρόκληση στην καλλιτεχνική του πορεία.

«FOR YOU». Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:50, στον ΑΝΤ1.