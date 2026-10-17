Tονίζει ότι το ΜΤΝ και το ΜΤΑ παραμένουν βιώσιμα, παρά τις απώλειες από το PSI.

Την αντίθεσή της στην προωθούμενη ενοποίηση των τριών Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΜΤΣ, ΜΤΝ και ΜΤΑ) εκφράζει η ΕΛ.Α.Σ., με ανακοίνωση του Τομέα Άμυνας.

Όπως επισημαίνει, τα Ταμεία πρέπει να διατηρήσουν την αυτονομία, την ανεξαρτησία και την περιουσία τους, υποστηρίζοντας ότι ενδεχόμενη συγχώνευση θα μπορούσε να επιβαρύνει τα αποθεματικά τους.

Παράλληλα, τονίζει ότι το ΜΤΝ και το ΜΤΑ παραμένουν βιώσιμα, παρά τις απώλειες από το PSI, και ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Για το ΜΤΣ ζητά στοχευμένες παρεμβάσεις εξυγίανσης, απορρίπτοντας τη συγχώνευση ως λύση στα οικονομικά και διαχειριστικά προβλήματά του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Μετά τις εξαγγελίες ΥΕΘΑ για ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων (ΜΤ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ), η θέση της ΕΛ.Α.Σ. είναι ότι τα 3 ΜΤ πρέπει να παραμείνουν αυτόνομα και ανεξάρτητα, σύμφωνα με τους ιδρυτικούς τους νόμους, διατηρώντας το σύνολο της περιουσίας τους, ενώ ο εποπτικός έλεγχος τους να συνεχίσει να γίνεται από το ΥΠΕΘΑ, όπως προβλέπεται.

Το ΜΤΝ και το ΜΤΑ, παρά την απώλεια μεγάλου μέρους των αποθεματικών τους από την εφαρμογή του PSI, παραμένουν εύρωστα, βιώσιμα και ικανοποιούν έγκαιρα και στο ακέραιο τις υποχρεώσεις προς τους μετόχους τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία, πάντα με γνώμονα την ανεξαρτησία τους, θα πρέπει να σκοπεύει αποκλειστικά και μόνο στη βελτίωση της λειτουργίας τους (π.χ. ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών), για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους μετόχους τους, οι οποίοι δεν πρέπει με κανένα τρόπο να επωμιστούν το κόστος της ενοποίησης.

Όσον αφορά στην ανάγκη «εξυγίανσης» του ΜΤΣ, αυτή δεν θα επιτευχθεί με την ισοπεδωτική συγχώνευση των τριών Ταμείων, η οποία θα οδηγήσει στην αφαίμαξη του κοινού πλέον αποθεματικού και των περιουσιακών στοιχείων, συμπέρασμα που απορρέει από πλήθος αναλογιστικών μελετών, οι οποίες έχουν επισημάνει τα διαχειριστικά προβλήματα του ΜΤΣ και έχουν προτείνει τρόπους για την επίλυσή τους.

Η ΕΛ.Α.Σ. είναι σαφώς αντίθετη σε κάθε προσπάθεια συγχώνευσης των τριών Μετοχικών Ταμείων και υφαρπαγής της περιουσίας τους.

Αντίθετα, υποστηρίζει την εξυγίανση του ΜΤΣ με την άμεση επίλυση των προβλημάτων του, για τα οποία έχει προτάσεις στο πρόγραμμα της που διασφαλίζουν την περιουσία και τους κόπους των μετόχων - μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού».