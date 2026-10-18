Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόθεσή του να επισκεφθεί ολόκληρη τη χώρα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επαφή με τους πολίτες και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι.

Διήμερη περιοδεία στη Θεσσαλία, τη Δευτέρα και την Τρίτη, ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, γνωστοποιώντας ότι στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και επίσκεψη στον Βόλο, έπειτα από πρόσκληση νέων της περιοχής.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόθεσή του να επισκεφθεί ολόκληρη τη χώρα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επαφή με τους πολίτες και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι.

«Αλέξη, είδαμε ότι πήγες στην Κρήτη, στον Βόλο πότε θα έρθεις;», ανέφερε αρχικά, μεταφέροντας το ερώτημα που, όπως σημείωσε, δέχθηκε από νέους.

«Πρόθεσή μου είναι να γυρίσω όλη την Ελλάδα. Λίγη υπομονή, θα τα πούμε από κοντά. Δευτέρα και Τρίτη θα 'μαι Θεσσαλία και η στάση στον Βόλο… έκλεισε», απάντησε.

Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές της έχουν περιορίσει τις δυνατότητες των νέων να σχεδιάζουν το μέλλον τους.

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«Τιμή μου να με προσκαλούν νέα παιδιά στον τόπο τους», έγραψε, χαρακτηρίζοντας τη νέα γενιά «ελπίδα της κοινωνίας».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τις κοινωνικές ανισότητες, κάνοντας λόγο για πολιτικές που, κατά την άποψή του, οδηγούν τους νέους σε αδιέξοδο.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι οι νέοι μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις κοινωνικές εξελίξεις.

Επισκέψεις στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κρήτη, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες.

«Τίποτα και κανείς δεν υποκαθιστά την επαφή και τις ουσιαστικές συζητήσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας», σημείωσε.

Για τη Θεσσαλία, προανήγγειλε συναντήσεις με ανθρώπους της παραγωγής και της εργασίας, καθώς και αυτοψίες σε καλλιέργειες που καταστράφηκαν από την κακοκαιρία Daniel.

Ο ίδιος κατηγόρησε την κυβέρνηση για αδιαφορία και καθυστερήσεις στα έργα αποκατάστασης, κάνοντας λόγο για ανάγκη συγκεκριμένων λύσεων και σχεδίου ανάπτυξης του θεσσαλικού κάμπου.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στη «νέα κοινωνική συμφωνία», σημειώνοντας με χιούμορ ότι στη Θεσσαλία δεν θα επισφραγιστεί με ρακή, όπως στην Κρήτη, αλλά με «τσίπουρο».

{https://www.facebook.com/reel/1139101035727594?locale=el_GR}

Το πρόγραμμα της περιοδείας

Στο επίκεντρο της περιοδείας θα τεθούν μεταξύ άλλων η ακρίβεια, το κόστος παραγωγής, το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι με την ευλογιά, μια σειρά από θέματα που απασχολούν τους αγρότες, τους επαγγελματίες και τους νέους της περιοχής αλλά και τα προβλήματα από την κακοκαιρία Ντάνιελ που εξακολουθούν να παραμένουν τρία χρόνια μετά.

Πρώτη στάση θα είναι ο Βόλος όπου ο Αλ.Τσίπρας θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με φοιτητές και επαγγελματίες και θα στη συνέχεια θα βρεθεί στην Αγιά Λάρισας. Την Τρίτη θα επισκεφθεί την Φαρκαδόνα και τον Παλαμά και θα συνομιλήσει με κατοίκους που επλήγησαν από τις καταστροφές της κακοκαιρίας Ντάνιελ καθώς και αγρότες και κτηνοτρόφους. Τέλος θα μεταβεί στην Καρδίτσα όπου θα συναντηθεί με νέους και νέες της περιοχής.

Δευτέρα

13:30 Βόλος συζήτηση με φοιτητές

19:00 συνάντηση με κατοικους στην Αγιά Λάρισας

Τρίτη