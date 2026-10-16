Το «αντίο» του Αλέξη Τσίπρα στον Γιώργο Βαρδινογιάννη.

Ο Αλέξης Τσίπρας αποχαιρετά με θλίψη τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, τονίζοντας ότι υπήρξε ένας άνθρωπος που άφησε «ανεξίτηλο στίγμα στην επιχειρηματικότητα και τη ναυτιλία, μα κυρίως στο ελληνικό ποδόσφαιρο».

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ κάνει αναφορά στους τίτλους που κέρδισε ο Παναθηναϊκός- η ομάδα που υποστηρίζει ο πρώην πρωθυπουργός- επί προεδρίας Βαρδινογιάννη.

«Ωραίος, μάγκας, αυθεντικός παναθηναϊκός. Καλό ταξίδι Καπετάνιε!», καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη

«Με θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο στίγμα στην επιχειρηματικότητα και τη ναυτιλία, μα κυρίως στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Τον άνθρωπο που οδήγησε την αγαπημένη μας ομάδα σε 6 Πρωταθλήματα, 9 Κύπελλα, 3 Σούπερ Καπ και 2 ημιτελικούς πρωταθλητριών Ευρώπης.

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Ωραίος, μάγκας, αυθεντικός παναθηναϊκός.

Καλό ταξίδι Καπετάνιε!».

{https://www.instagram.com/p/Dej31YmtfK0/?hl=el}