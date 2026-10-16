Το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη για τον θάνατοι του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία και ένα απλό μήνυμα αποχαιρετισμού είναι το «αντίο»του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη στον Γιώργο Βαρδινογιάννη, που πέθανε ήμερα σε ηλικία 90 ετών.

«Καλό ταξίδι, Καπετάνιε. Σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες στην αγαπημένη μας ομάδα» έγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

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Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης πέθανε έπειτα από μερικές ημέρες νοσηλείας. Υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές και πολυσυζητημένες προσωπικότητες του ελληνικού εφοπλισμού, της επιχειρηματικότητας και του αθλητισμού.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Βαρδινογιάννης

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης γεννήθηκε το 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου και ήταν ένα από τα δέκα παιδιά του Γιάννη Βαρδινογιάννη, που είχε απώτερη καταγωγή από τον Άγιο Ιωάννη Σφακίων, και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη από το Γεράνι Ρεθύμνου.

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Ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας, Παύλος Βαρδινογιάννης, ασχολήθηκε με την πολιτική, οι Νίκος και Βαρδής έγιναν αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού και αργότερα επιχειρηματίες και επικεφαλής του Ομίλου Βαρδινογιάννη, ο Θεόδωρος και ο Σήφης έγιναν εφοπλιστές. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης προτίμησε το εμπορικό ναυτικό και αποφοίτησε από τη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον στην Αγγλία.

Το παρατσούκλι «Καπετάνιος» το απέκτησε όταν με μια τολμηρή κίνηση κατάφερε και έσπασε το εμπάργκο που είχε επιβληθεί στη Ροδεσία (σημερινή Ζιμπάμπουε) ενώ μαινόταν ο πόλεμος και τον καταδίωκε το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό. Είχε ενεργό παρουσία στα θεσμικά όργανα της ελληνικής ναυτιλίας και διετέλεσε για δύο θητείες μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Υπήρξε πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για σχεδόν 21 χρόνια, από τον Ιούλιο του 1979 μέχρι τον Μάιο του 2000. Σ' αυτό το διάστημα, η ομάδα κατέκτησε 6 Πρωταθλήματα, 9 Κύπελλα και 3 Σούπερ Καπ, ενώ δύο φορές έφτασε πολύ κοντά στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, του Κυπέλλου Πρωταθλητριών - Τσάμπιονς Λιγκ: τη σεζόν 1984 - 1985 (αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τη Λίβερπουλ) και τη σεζόν 1995 - 1996 (αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τον Άγιαξ).

Παράλληλα, έφερε στον Παναθηναϊκό μερικούς από τους πιο αγαπητούς παίκτες και προπονητές στην ιστορία του (Δημήτρης Σαραβάκος, Χουάν Ραμόν Ρότσα, Βέλιμιρ Ζάετς, Στράτος Αποστολάκης, Γιάτσεκ Γκμοχ, Ίβιτσα Όσιμ, Χουάν Χοσέ Μπορέλι, Κριστόφ Βαζέχα κτλ.). Η σχέση του με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού πέρασε από διάφορες φάσεις, από τη λατρεία και την αποθέωση μέχρι την έντονη κριτική.