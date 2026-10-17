Προς την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη κατευθύνονταν η αποστροφή πως «κάποιοι προτιμούν χίλιες φορές τον Μητσοτάκη, και τη Δεξιά από μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό την ΕΛΑΣ».

Ξεκάθαρα μηνύματα με αποδέκτες τα κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού χώρου τα οποία θέλουν να έχουν λόγο στη διακυβέρνηση της χώρας, έστειλε την Παρασκευή, ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την εισήγηση του στην Πολιτική Επιτροπή της Συμπαράταξης.

Βασικός αποδέκτης των μηνυμάτων του πρώην πρωθυπουργού, ήταν πάντως το ΠΑΣΟΚ, με τον επικεφαλής της Συμπαράταξης να επιχειρεί να επαναφέρει την αντιπαράθεση των δύο κομμάτων πάνω σε πολιτικές «ράγες», μακριά από προσωπικές επιθέσεις και χτυπήματα «κάτω από τη μέση».

Πάντως, τα «καρφιά» προς τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν έλειψαν, καθώς φαίνεται πως κατευθύνονταν προς αυτόν, η αποστροφή πως «κάποιοι προτιμούν χίλιες φορές τον Μητσοτάκη, και τη Δεξιά από μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό την ΕΛΑΣ».

Το δεκαήμερο της κρίσης ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ

Τις τελευταίες εβδομάδες, η σύγκρουση ανάμεσα στην Αμαλίας και τη Χαριλάου Τρικούπη αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα της επικαιρότητας. Αρχικά, υπήρξαν οι καταγγελίες της Άννας Παπαδοπούλου εναντίον του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, για εξύβριση και απειλητική διάθεση εναντίον της.

Το θέμα, πλέον, παίρνει τη δικαστική οδό, μετά από τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλυψε ξεκάθαρα το στέλεχός του - ακόμα και μετά τη δημόσια τοποθέτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Κτιστάκη, ότι τα πράγματα έγιναν όπως τα περιέγραψε η κ.Παπαδοπούλου.

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Στη συνέχεια, ακολούθησε το άρθρο του Θανάση Καρτερού, στην «Εφημερίδα των Συντακτών», όπου χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «βλάκας» για τον Νίκο Ανδρουλάκη - με τη μορφή ερωτήματος, όχι με ευθεία απόδοση- που οδήγησε τη Χαριλάου Τρικούπη στο να ξεκινήσει έναν γενικευμένο πόλεμο προς την Αμαλίας.

Και αυτό, διότι ο κ.Καρτερός είχε υπάρξει επί χρόνια στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Και εξ αυτού, θεώρησαν ότι το εν λόγω άρθρο το είχε «υπαγορεύσει» ο πρώην πρωθυπουργός. Σε έναν δημοσιογράφο που ασκεί το επάγγελμα επί 50 ολόκληρα χρόνια…

Ο κ.Τσίπρας, από την Κρήτη, δεν θέλησε να απαντήσει σε όλες αυτές τις βαριές κατηγορίες και στην σκληρή ρητορική της Χαριλάου Τρικούπη. Αντίθετα, έστειλε μήνυμα προς τα στελέχη του κόμματος του να χαμηλώσουν τους τόνους.

Η «εκεχειρία» κράτησε μόλις λίγες ώρες. Η «σκυτάλη» πέρασε στον Νίκο Ανδρουλάκη, που εξαπέλυσε μια ολομέτωπη και πρωτοφανή σε ένταση επίθεση κατά του επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

Ξεκάθαρο μήνυμα Τσίπρα σε Ανδρουλάκη

Το διήμερο που ακολούθησε, ο πρώην πρωθυπουργός δεν θέλησε να δώσει συνέχεια. Ωστόσο, χθες, στη συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα προς όλα τα κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού χώρου και κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ.

Αρχικά, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να απαντήσει με προσωπικούς χαρακτηρισμούς στις επιθέσεις της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, ούτε να επιτρέψει τη μετατροπή της πολιτικής αντιπαράθεσης σε «εμφύλιο στον προοδευτικό χώρο». «Δε θα κάνω λοιπόν τη χάρη στον κο Μητσοτάκη, αντί να ασχοληθώ μαζί του, να ασχολούμαι με τις διαρκείς επιθέσεις του κου Ανδρουλάκη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η άρνηση της προσωπικής αντιπαράθεσης συνοδεύτηκε από σαφείς πολιτικές αιχμές. «Πίσω από την επιλογή λοιπόν της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να κάνει την ΕΛΑΣ και εμένα προσωπικά τον βασικό αντίπαλο εχθρό του, δε κρύβεται μόνο μια υπαρξιακή πολιτική αγωνία. Κρύβεται και κάτι άλλο:

Κάποιοι τρέμουν την ιδέα πως μπορεί αύριο να συγκροτηθεί μια προοδευτική εναλλακτική κυβέρνηση στον τόπο, με την ΕΛΑΣ ως βασικό της κορμό. Και να πούμε και μια αλήθεια ακόμη: Μερικοί στην αντιπολίτευση προτιμούν χίλιες φορές τον Μητσοτάκη, και τη Δεξιά από μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό την ΕΛΑΣ», σημείωσε ο κ.Τσίπρας.

Αντιφάσεις Ανδρουλάκη και τα «γλυκά μάτια στη ΝΔ»

Στην παραπάνω εκτίμηση, έρχεται να προστεθεί και μια αντιφατική -όπως τη χαρακτηρίζουν από την Αμαλίας- δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη- που επιδέχεται πολλών ερμηνειών. Ο Αλέξης Τσίπρας αντιπαρέβαλε τη συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ, με τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου του, σχετικά με την ανάδειξη του αρχηγού του πρώτου κόμματος στην πρωθυπουργία.

«Χθες πάλι δήλωσε πως πρωθυπουργός θα γίνει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Πως συνάδουν όλα αυτά μαζί, ας μου εξηγήσει κάποιος. Ιδίως όταν στις μετρήσεις όλες η ΝΔ του κου Μητσοτάκη, παραμένει στην πρώτη θέση», διερωτήθηκε ο κ.Τσίπρας, συμπληρώνοντας πως «Υπάρχει άραγε έστω ένας πολίτης, που να αποκλείει εντελώς την πιθανότητα συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ;», ήταν το -ρητορικό- ερώτημα που έθεσε, ακολούθως.

Αν προσθέσουμε και τα όσα είπε σε τηλεοπτική εκπομπή του Action24, η Βάσια Αναστασίου, που δήλωσε «περήφανη» για τη συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, το συμπέρασμα της ΕΛΑΣ είναι ότι κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ -και μάλιστα κοντά στην ηγεσία- κάνουν ήδη τα «γλυκά μάτια» στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την επομένη των εκλογών και για μια πιθανή νέα κυβερνητική συνεργασία των δύο κομμάτων.