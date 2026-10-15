Οι εν λόγω βουλευτές θεωρούν ότι η ηγετική ομάδα της Κουμουνδούρου έχει περάσει ανοιχτά στο «αντιΤσίπρας μέτωπο» και πως ο μοναδικός της στόχος είναι να κάνει «ζημιά» στον πρώην πρωθυπουργό.

Στο «κενό» έπεσε το τελεσίγραφο που επέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ προς τους 13 βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν πρόσφατα από το άλλοτε κραταιό κόμμα, καθώς κανένας δεν παραιτήθηκε από την έδρα του εξαιτίας αυτού.

Πλέον, οι εν λόγω βουλευτές θεωρούν ότι η ηγετική ομάδα της Κουμουνδούρου έχει περάσει ανοιχτά στο «αντιΤσίπρας μέτωπο» και πως ο μοναδικός της στόχος είναι να κάνει «ζημιά» στον πρώην πρωθυπουργό.

«Τελεσίγραφο» χωρίς αποτέλεσμα

Όταν κάποιος απευθύνει τελεσίγραφα, καλό θα ήταν να μπορεί να υπηρετήσει με κάποιο τρόπο τη συνέχεια. Αυτό, προφανώς, ισχύει και για την παρούσα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Το «τελεσίγραφο» που έστειλε προ ημερών, μέσω διαρροών, προς τους δεκατρείς βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν πρόσφατα, έληξε τη δωδεκάτη μεσημβρινή, της 14ης Οκτωβρίου, 2026.

Εκ του αποτελέσματος, γίνεται αντιληπτό ότι δεν είχε κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Κανένας από τους παραλήπτες δεν «συγκινήθηκε» ιδιαίτερα από αυτό και έτσι ουδείς εκ των δεκατριών βουλευτών δεν παραιτήθηκε από την έδρα του. Έτσι, η Κουμουνδούρου δεν κέρδισε απολύτως τίποτα.

Εκτός από μια μικρής έκτασης προβολή τμήματος του εξάλεπτου βίντεο που είχε ετοιμάσει, με συρραφή παλαιότερων δηλώσεων των εν λόγω βουλευτών. Ούτε η κοινοβουλευτική της δύναμη αυξήθηκε, ούτε τίποτα άλλο συνταρακτικό δεν συνέβη…

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Ο ΣΥΡΙΖΑ «διέβη τον Ρουβίκωνα»

Αντίθετα, αυτό που κατάφερε είναι το να τοποθετήσει και επίσημα τον εαυτό της στο «αντιΤσίπρας μέτωπο». Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται ορισμένοι εκ των δεκατριών ανεξάρτητων βουλευτών, που ήταν εκ των παραληπτών του περίφημου «τελεσιγράφου».

«Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ διέβη τον Ρουβίκωνα και πέρασε ανοιχτά στο αντιΤσίπρας μέτωπο», ανέφερε στο Dnews.gr, ένας εξ αυτών. Και αυτή είναι η βασική κατηγορία που τους απευθύνουν. Διότι θεωρούν ότι με την επιμονή τους να κατεβάσουν αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο προς τον φυσικό ηγέτη της παράταξης -όπως τον χαρακτήρισε ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στο Mega News 104,6- τους έθεσε εκ των πραγμάτων απέναντι του.

Η Όλγα Γεροβασίλη, από την πλευρά της, έθεσε τα πράγματα σε μια άλλη βάση - την οποία φαίνεται ότι αποδέχεται η πλειοψηφία της βάσης του παλαιού, κραταιού ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ακολουθεί στις δημοσκοπήσεις συντριπτικά τον κ.Τσίπρα. Όπως είπε σε επικοινωνία που είχε με το Dnews.gr, ο «ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει πια. Αυτοί είναι τα παιδιά του Κασσελάκη».

Προφανώς και κανένας δεν μπορεί να προσπεράσει ότι η νυν ηγετική ομάδα της Κουμουνδούρου απαρτίζεται από πρόσωπα που στήριξαν με «νύχια» και με «δόντια» τον Στέφανο Κασσελάκη, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην πλήρη απαξίωση ο ένας εκ των δύο «πυλώνων» του πολιτικού συστήματος, της περασμένης δεκαετίας. Το γεγονός, μάλιστα, ότι ουδείς εξ αυτών - με λαμπρή εξαίρεση τον Παύλο Πολάκη - δεν προχώρησε σε δημόσια αυτοκριτική για τα πεπραγμένα του, καθιστά πλήρως υποκριτική την «αγωνία» που εκφράζει για την Αριστερά, λένε πρόσωπα που εγκατέλειψαν πρόσφατα την Κουμουνδούρου.

Προ των πυλών οι παραιτήσεις

Το μεγάλο ζήτημα είναι η πολιτική σκοπιμότητα πίσω από το «τελεσίγραφο» που έστειλε η Κουμουνδούρου. Διότι είναι κοινό μυστικό πως οι δεκατρείς βουλευτές που θέλουν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ, θα παραιτηθούν - σχετικά - σύντομα από τις βουλευτικές τους έδρες. Επομένως, θεωρούν ότι δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος να στηθεί όλο αυτό το «σόου» - όπως το χαρακτηρίζουν.