Σήμερα λήγει το τελεσίγραφο της Κουμουνδούρου.

Σήμερα Τετάρτη λήγει το τελεσίγραφο της Κουμουνδούρου στους ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και φλερτάρουν με την ΕΛΑΣ ώστε να παραδώσουν την έδρα τους.

Σε διαφορετική περίπτωση αναμένεται να δημοσιοποιήσουν βίντεο με δηλώσεις τους που ζητούσαν από άλλους βουλευτές που αποχώρησαν από την ΣΥΡΙΖΑ να παραδώσουν την έδρα τους.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» παρουσιάζουν το σχετικό πίνακα που έχει καταρτήσει η Κουμουνδούρου με ποιους βουλευτές στοχοποιεί και γιατί.

Τον Ιούλιο του 2026 αποχώρησαν ή ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ οι παρακάτω 17 βουλευτές:

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Τέσσερις επέλεξαν να παραδώσουν την έδρα —Καραμέρος, Νοτοπούλου, Κεδίκογλου, Κόκκαλης— ενώ οι υπόλοιποι 13 επέλεξαν την ανεξαρτητοποίηση. Για τη Γεροβασίλη, η πολιτική ανακοίνωση έγινε τον Ιούλιο, αλλά η τυπική αποχώρηση από την ΚΟ ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο.