Σήμερα η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, που θα πραγματοποιηθεί με διευρυμένη σύνθεση.

Τις δράσεις και την πολιτική κατεύθυνση του επόμενου διαστήματος ετοιμάζεται να καταρτίσει η ΕΛΑΣ, κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με διευρυμένη σύνθεση, καθώς σε αυτή θα μετέχουν οι τομεάρχες και οι αναπληρωτές τομεάρχες, αλλά και τα μέλη του Οργανωτικού Γραφείου.

Παράλληλα, στην Αμαλίας επικρατεί μεγάλη ικανοποίηση για την περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη, καθώς κατέστη σαφές ότι ο πρόεδρος της Συμπαράταξης θα αποτελέσει στην τελική ευθεία για τις κάλπες το βασικό «όπλο» της ΕΛΑΣ.

«Εμείς απέναντι στον Μητσοτάκη»

Η σημερινή συνεδρίαση αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησης του Αλέξη Τσίπρα με τα συντονιστικά της Αττικής της Συμπαράταξης. Εκεί που ανακοίνωσε την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεδρίαση με τους τομεάρχες θα έχει στο επίκεντρο τις συνεχείς νέες επεξεργασίας που πραγματοποιούνται στο κυβερνητικό πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη και θα αποκτά διαρκώς «αριστερότερα» χαρακτηριστικά σε αρκετά μεγάλα ζητήματα.

Από εκεί και πέρα, ο κ.Τσίπρας αναμένεται στην εισηγητική του τοποθέτηση να εστιάσει στην πολιτική συγκυρία. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως θα υπογραμμίσει ότι η ΕΛΑΣ αποτελεί τον εναλλακτικό πόλο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, προσφέροντας ρεαλιστική κυβερνητική πρόταση εξουσίας προς τους πολίτες.

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Από εκεί και πέρα, στο τραπέζι αναμένεται να βρεθεί και ο προγραμματισμός δράσεων για το επόμενο διάστημα, το οποίο θα περιλαμβάνει και το σχέδιο των περιοδειών των κλιμακίων της Συμπαράταξης, που αναμένεται να βρεθούν σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο Τσίπρας συναντάει τον… Αλέξη

Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας πολιτικός που μέχρι τα 41 του χρόνια, είχε πετύχει πράγματα που τεράστιες προσωπικότητες του αστικού πολιτικού κόσμου κατάφεραν να πετύχουν σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία ή και ποτέ.

Στα 34 ήταν αρχηγός ενός μικρού κόμματος της Αριστεράς. Στα 38 αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στα 41 πρωθυπουργός. Στνυπολογίζοντας και τα όσα μεσολάβησαν την παραίτηση του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι και την ίδρυση της ΕΛΑΣ, δεν είναι πολύ εύκολο για έναν άνθρωπο να βρει, αρχικά, «κίνητρο» και στη συνέχεια να ανακτήσει τη «σπιρτάδα» που διέθετε κατά το παρελθόν.

Όμως, οι συνεργάτες του λένε ότι Τσίπρας των τελευταίων ημερών έχει συναντήσει ξανά τον… Αλέξη. Έχει πάρει πάνω του όλο το «παιχνίδι». Κατά την περιοδεία του, δε, στην Κρήτη, το μάτι του «γυάλιζε», αναφέρουν πρόσωπα που τον συνόδευαν. Βρίσκονταν στον «φυσικό του χώρο», στην επαφή με τους πολίτες – που αντικειμενικά αποτελεί το δυνατό του στοιχείο.

Θεωρούν επίσης ότι εξέπεμψε «καθαρό» πολιτικό «στίγμα», δείχνοντας ποιους θέλει να εκπροσωπήσει. Τους ανθρώπους της καθημερινότητας, εκείνους που εργάζονται σκληρά και βρίσκονται στην πραγματική παραγωγή. «Όχι τους “φραπέδες” και τους ”χασάπηδες” που βρίσκονται στα καφέ του Κολωνακίου», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός σε συναντήσεις που είχε με αγρότες και κτηνοτρόφους.

Από την περιοδεία του επικεφαλής τους, θεωρούν ότι φάνηκε η πραγματική «ταυτότητα» της Συμπαράταξης - η οποία εκ των πραγμάτων διαμορφώνεται εν κινήσει και προφανώς θα έχει χαρακτηριστικά αριστερής Σοσιαλδημοκρατίας και όχι ένα γενικό και αόριστο «νεφελώδους Κέντρου»