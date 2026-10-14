Πολύ θερμά λόγια για τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη από τον επικεφαλής του ΜέΡΑ25

Ένα «άνοιχτο παράθυρο» για μια πιθανή εκλογική συνεργασία ανάμεσα στο ΜΕΡΑ25 και τη Νέα Αριστερά, άφησε για πρώτη φορά ο Γιάνης Βαρουφάκης. Μιλώντας στο Kontra, ο πρώην υπουργός Οικονομικών μίλησε με «θερμά» λόγια για τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, δείχνοντας πως στον δρόμο προς τις κάλπες θα μπορούσε να ανοίξει η συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Ανοιχτό παράθυρο» συνεργασίας

Όσοι έχουν ακόμα τις «αντοχές» να παρακολουθούν τα όσα συμβαίνουν στη λεγόμενη Ανανεωτική και Ριζοσπαστική Αριστερά, γνωρίζουν ότι η δημοσκοπική «φτώχεια» οδηγεί τις δυνάμεις που προσδιορίζονται σε αυτό τον χώρο, στο να διερευνήσουν τις πιθανότητες συνεργασίας που μπορεί να υπάρχουν.

Οι δυνάμεις που παρέμειναν στον ΣΥΡΙΖΑ (που αποφάσισαν να θυμηθούν την Αριστερά) είναι ξεκάθαρο πως «φλερτάρουν» τη Νέα Αριστερά. Επίσης, είναι δεδομένο ότι η Πατησίων δεν μπορεί να εμπιστευτεί τα πρόσωπα που βρίσκονται σήμερα στην ηγεσία της Κουμουνδούρου. Είναι εκείνα τα φέρουν στο ακέραιο την ευθύνη για τη συντριβή -και κυρίως για την πλήρη απαξίωση- ενός ιστορικού πολιτικού χώρου, με τη στήριξη που παρείχαν σε έναν «περαστικό» από την Αμερική.

Με βάση τα παραπάνω, αλλά και τις πολιτικές και προγραμματικές θέσεις του κάθε κόμματος, η μοναδική συνεργασία που θα μπορούσε να υπάρξει και να διεκδικήσει με αξιοπρέπεια την είσοδο της στην επόμενη Βουλή, είναι εκείνη ανάμεσα στο ΜΕΡΑ25 και τη Νέα Αριστερά. Και αρκετά πρόσωπα και από τις δύο πλευρές, δείχνουν να το καταλαβαίνουν απόλυτα.

Η αλήθεια είναι πως επαφές υπάρχουν, εδώ και μήνες. «Σκαλώνουν» όμως στην άρνηση του Γιάνη Βαρουφάκη να συνεργαστεί με τη Νέα Αριστερά, ως κόμμα, επικαλούμενος τη συμμετοχή των πρώην υπουργών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους θεωρεί «μνημονιακούς».

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Χθες, όμως, μιλώντας στο δελτίο του Kontra και τον Χρήστο Κυμπιζή, είναι η πρώτη φορά που άφησε «ανοιχτό παράθυρο» για την πιθανή συνεργασία των δύο πλευρών.

«Εμείς κατεβαίνουμε στις εκλογές ως ΜΕΡΑ25 - Ενωτική Αριστερά. Έχουμε κάνει το κάλεσμα μας, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το πως αυτές οι συζητήσεις θα εξελιχθούν, θα δείξει», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΜΕΡΑ25.

Από εκεί και πέρα, μίλησε με «θερμά» λόγια για τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη. «Ο Γαβριήλ που είναι ιδιαίτερα αγαπητός – υπήρξε και φοιτητής μου. Ο Γαβριήλ είναι πρόεδρος ενός κόμματος το οποίο έχει σοβαρά προβλήματα. Πρέπει να το λύσουν μεταξύ τους. Και συγκεκριμένα έχει μέσα όλους τους “μνημονιακούς υπουργούς” που υπέγραψαν όλα αυτά που οδήγησαν στην ίδρυση του ΜΕΡΑ25 - για να εναντιωθεί σε αυτά. Ας λύσουν τα ζητήματα τους εμείς και είμαστε εδώ, ως ΜΕΡΑ25 - Ενωτική Αριστερά», είπε ο κ.Βαρουφάκης.

Η αλήθεια είναι πως ο πρώην υπουργός Οικονομικών πάντα χρησιμοποιεί καλά λόγια για τον κ.Σακελλαρίδη. Μάλιστα, πριν από μερικούς μήνες, με άρθρο του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» του είχε απευθύνει «ατομικό κάλεσμα», συνεργασίας. Όπως ήταν λογικό, από τη στιγμή που ήταν «ατομικό» και όχι συνολικό, αυτό απορρίφθηκε από τον επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.

Χωρίς, βέβαια, αυτό να σημαίνει ότι δεν εκτιμά τον Γιάνη Βαρουφάκη ή ότι δεν επιθυμεί τη συνεργασία με το ΜΕΡΑ25. Απλώς πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο κομμάτων και με προγραμματική και πολιτική βάση, όχι σε επίπεδο συνεργασίας «προσωπικοτήτων» του χώρου.