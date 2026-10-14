«Έβλεπα μια συμπεριφορά πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Για μένα, η κυβέρνηση έδωσε πολύ μεγάλο περιθώριο σε αυτές τις συμπεριφορές», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Εμείς δεν δίνουμε τον αγώνα για δεύτερη θέση, δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση, διότι τα μαθηματικά βάσει του εκλογικού νόμου λένε ότι όποιος είναι πρώτος θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση, δεν μπορεί να γίνει», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ.

«Νομίζω ότι η στρατηγική του προγραμματικού σοβαρού λόγου πολιτικής εναλλακτικής μπορεί να φέρει αποτελέσματα σε εθνικές εκλογές», πρόσθεσε.

«Η κυβέρνηση είχε δώσει περιθώριο στην Κίμπερλι για συμπεριφορά πέρα των διπλωματικών κανόνων»

Για την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε πως «δεν γνώριζα όλα αυτά που λένε τα δημοσιεύματα αλλά έβλεπα μια συμπεριφορά πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Για μένα, η κυβέρνηση έδωσε πολύ μεγάλο περιθώριο σε αυτές τις συμπεριφορές» και κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. «Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει; Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, θα γίνει κάποια έρευνα; Θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως γι' αυτά τα δημοσιεύματα; Ή θα ζήσουμε άλλη μια σιωπή, άλλον έναν κανόνα της σιωπής που ζήσαμε και σε άλλες περιπτώσεις;», διερωτήθηκε.

«Υπάρχει πολιτικό ζήτημα με την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες. Είδαμε τι γινόταν. Υπήρχε μια κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες και αυτό το υιοθέτησε η κυβέρνηση, το επέτρεψε και το ενθάρρυνε. Άρα έχει εκτεθεί πολιτικά», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ενεργειακή συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας

«Ο Τραμπ παρουσιάζει ως ειρηνευτική διαδικασία το damage control που κάνει μετά την επίθεση στο Ιράν και θύματα είναι η Ευρώπη, η Ελλάδα, η Δύση και οι ευρωπαϊκοί λαοί. Το ευρύτερο θέμα είναι πού πάμε. Οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας που πανηγύριζαν για την εκλογή Τραμπ, έτρεχαν να βγάλουν φωτογραφίες χαρούμενοι, ευτυχισμένοι για τις εξελίξεις, σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε εσωτερικό επίπεδο. Σήμερα που κάνει συμφωνία με τον Πούτιν, εις βάρος της Ευρώπης και της Ελλάδας, έχουν να πούνε κάτι οι οπαδοί του Τραμπ;», είπε ενώ κατηγόρησε τον πρωθυπουργός λέγοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης είναι υπεύθυνος, ο οποίος έλεγε ότι όποιος δεν στήριζε την Ουκρανία, ήταν εχθρός της Ευρώπης και της Ελλάδας. Είχε μια φιλοσοφία. Οι τραμπικοί της ΝΔ έχουν να πουν κάτι τώρα που ο Τραμπ κάνει αυτό ασκεί μια φιλορωσική πολιτική εις βάρος της Ευρώπης και της Ουκρανίας;», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ενεργειακή κρίση

Για την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της στα νοικοκυριά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λέει πως «αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες παρεμβάσεις. Εμείς μιλήσαμε για μια πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα στον ΦΠΑ για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Μας απάντησε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι είναι 180 εκατομμύρια και ότι αυτοί έχουν χρησιμοποιήσει 216 εκατ. Άρα επί της ουσίας έχουν χρησιμοποιήσει 36 εκατ. από τα 300 που λέγανε. Εμείς γιατί δεν παίρνουμε το μέτρο αυτό ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες να έχουν χαμηλό κόστος; Διότι η κυβέρνηση επενδύει να εισπράττει από τον ΦΠΑ υπερέσοδα και να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη κατάσταση για τα έσοδα της χώρας».

«Ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στους ανθρώπους που θέλουν αλλαγή πολιτικής»

Ερωτηθείς εάν ληφθούν αντίστοιχα μέτρα από την κυβέρνηση με αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εάν θα τα στηρίξει το κόμμα, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε «προφανώς», ενώ έφερε ως παράδειγμα το μέτρο με τις 120 δόσεις, το οποίο είχε προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση και η κυβέρνηση είχε αρχικά απορρίψει.

Ακόμη, σχολίασε πως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι συστημικό κόμμα αλλά ορθολογικό. «Έχουμε συστημικό λαϊκισμό και αντισυστημικό λαϊκισμό. Έχουμε ορθό λόγο που είναι συστημικός και αντισυστημικός. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος και θεωρούμε συστημικό τον ρεαλισμό. Μπορεί να λαϊκίζεις και να είσαι εργαλείο του συστήματος και αυτό το έχουμε δει πανευρωπαϊκά με τον ακροδεξιό λαϊκισμό. Ο Τραμπ είναι μια εμβληματική περίπτωση. Υπάρχουν στην Ευρώπη πάρα πολλές, σε πάρα πολλά κράτη, να λαϊκίζεις αλλά να είσαι συστημικός, να σε σπρώχνει το σύστημα, η ολιγαρχία και η διαπλοκή. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ διότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα προοδευτικό ορθό λόγο που είναι συγχρόνως και αντισυστημικός. Γιατί χτυπάει ένα κατεστημένο που έχει βολευτεί με ολιγοπολιακές πρακτικές, με πρακτικές εις βάρος του δημοσίου». συμφέροντος».

Άρα ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ απευθύνεται κυρίως στους ανθρώπους που θέλουν αλλαγή της σημερινής πολιτικής», επισήμανε.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Για την πρόταση που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης για το ιδιωτικό χρέος, είπε πως «είπαμε για τις 120 δόσεις. Το μεγάλο θέμα πέρα από αυτές, γιατί αυτές αφορούν μικρομεσαίους επιχειρηματίες, πάρα πολλούς που θέλουν να ρυθμίσουν, θέλουν βιώσιμες ρυθμίσεις. Το μεγάλο θέμα είναι τα κόκκινα δάνεια. Αυτή τη στιγμή έχουν πουληθεί δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια στα funds από τις τράπεζες. Τα πουλάνε τα funds από το ένα στο άλλο. Μέχρι να βρεις το δίκιο σου, να βρεις τι χρωστάς, πού χρωστάς, περνάνε μήνες, δεν σου απαντάνε, σε κρατάνε σε ομηρία, σε περιφρονούν. Εμείς λέμε συγκεκριμένες προτάσεις. Επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Όχι για όλους. 200.000 ευρώ για τον άγαμο, 310.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια με κριτήρια συγκεκριμένα. Τι θέλει η πρότασή μας; Να μην καούν μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και ηθικοί κίνδυνοι. Η πρότασή μας είναι με συγκεκριμένα κριτήρια για να αποφύγουμε οποιαδήποτε ηθικό κίνδυνο. Δεύτερο θέμα, αγροτική περιουσία. Πρέπει να λέμε η αγροτική περιουσία που χρειάζεται ο αγρότης για να παράξει, γιατί δεν είναι μόνο περιουσία, είναι το μέσο της δουλειάς του και να έχει ακατάσχετο».

Για τα funds συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε: «Σε κάθε περιφέρεια πρέπει να υπάρχει φυσική επικοινωνία του δανειολήπτη με τους πιστωτές. Χρειάζεται δεσμευτικός κώδικας δεοντολογίας και κανόνες. Όλα αυτά είναι μία πολιτική που βλέπει ένα πρόβλημα και δεν το προσπερνά. Γιατί το πρόβλημα δεν αφορά ένα και δύο ανθρώπους, αφορά εκατομμύρια οικογένειες». «Θέλουμε μια δίκαιη λύση για τα κόκκινα δάνεια και το ελβετικό φράγκο», τόνισε.

Συνταγματική αναθεώρηση

Για τη συνταγματική αναθεώρηση ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε πως «η πρώτη πρωτοβουλία που θα έπαιρνε το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά, εάν μας εμπιστευόταν ο ελληνικός λαός, θα ήταν η διάκριση των εξουσιών και η ενίσχυση της διάκρισης των εξουσιών και της ποιότητας των θεσμών. Εγώ πιστεύω η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μπει σε μια θεσμική κρίση. Το Μέγαρο Μαξίμου, το επιτελικό κράτος είναι ένα κλειστό σύστημα εξουσίας το οποίο έχει υπονομεύσει τον ευρωπαϊκό δρόμο, διότι έχει αποδυναμωθεί η διάκριση των εξουσιών. Γι' αυτό οι προτάσεις μας είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, να μην την επιλέγει το κόμμα που κυβερνά ή ο πρωθυπουργός, αλλά ένα διευρυμένο σώμα με πρυτάνεις, δικηγορικούς συλλόγους, βουλευτές όλων των κομμάτων. Αλλαγή του άρθρου '86, η παραπομπή να πηγαίνει στο δικαστικό συμβούλιο. Γι' αυτό προτείναμε να γίνει συνταγματικά κατοχυρωμένη, ανεξάρτητη η αρχή διαφάνειας, για να ψάχνει το πολιτικό χρήμα σε βάθος και όχι σήμερα αυτά που βλέπουμε. Αυτές είναι πρωτοβουλίες για να ξαναπιστέψει ο ελληνικός λαός ότι έχουμε ποιότητα δημοκρατίας και αξίζει να μας εμπιστευθεί».

Συνεργασίες

Για τα σενάρια περί συνεργασίας, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση συμπόρευσης με τη ΝΔ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ή η ΝΔ θα είναι πρώτη και θα συνεχίσουμε στα ίδια ή θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο και θα πάμε σε πολιτική αλλαγή. Οι δημοσκοπήσεις έρχονται και παρέρχονται. Τα κόμματα έρχονται και παρέρχονται, οι συσχετισμοί αλλάζουν. Αυτός που θα αποφασίσει τι θα κάνουμε και πού θα πάει η χώρα είναι ο ελληνικός λαός. Η δέσμευσή μου είναι μία: αν είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν και που θα μπορούν να σεβαστούν το πρόγραμμά μας, τις αρχές μας και τις αξίες μας. Και πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος».

{https://www.facebook.com/androulakisnikosgr/videos/1290917066496934/}