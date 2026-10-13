Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει στις 11:00 στην ραδιοφωνική εκπομπή «Και μαζί και χώρια».

Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 θα παραχωρήσει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 11:00, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα βρεθεί στην εκπομπή «Και μαζί και χώρια», με τους δημοσιογράφους Γιώργο Μουρούτη και Δημήτρη Στούμπο. Η συνέντευξη αναμένεται να επικεντρωθεί στην πολιτική επικαιρότητα και στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.