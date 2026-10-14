Με δεδομένη την επιλογή να αφήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη να «τσακώνεται» μόνος του, ο κ.Τσίπρας έχει ήδη θέσει τις πολιτικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα.

Αποφασισμένος να μην εμπλακεί στη «λασπομαχία» στην οποία θεωρεί ότι επιδιώκει να τον «σύρει» το ΠΑΣΟΚ, μοιάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Παρά τις συνεχείς επιθέσεις που δέχεται από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο πρώην πρωθυπουργός σκοπεύει να σπαταλήσει τις δυνάμεις του στη «μάχη» εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Δεξιάς.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ θα συνεχίσει στο μοτίβο των τελευταίων εβδομάδων, το οποίο θα περιλαμβάνει περιοδείες στην περιφέρεια, επαφή με τους πολίτες και μια εμφανώς πιο αριστερή προσέγγιση των μεγάλων θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες.

Καθαρό «όχι» Τσίπρα, στη «λασπομαχία»

Η χθεσινή συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη, στην οποία παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, προκάλεσε το ενδιαφέρον στελεχών και άλλων κομμάτων. Μάλιστα, ορισμένοι από την ΕΛΑΣ την παρακολούθησαν από την αρχή. Στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον – παρά το γεγονός ότι άσκησε σκληρή, αλλά πολιτική κριτική στην κυβέρνηση της περιόδου 2015-2019.

Δεν περίμεναν, όμως, σε καμία περίπτωση αυτό που θα ακολουθούσε στη συνέχεια. Όπως οι ίδιοι αφηγούνται, η σκληρή επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του Αλέξη Τσίπρα -και μάλιστα σε προσωπικό επίπεδο- τους οδήγησε σε δύο συμπεράσματα. Πρώτον, ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ο «ενορχηστρωτής» της έντασης που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στα δύο κόμματα. Και δεύτερον, ότι είναι πραγματικά πιεσμένος, επενδύοντας στον «μονομέτωπο αγώνα» κατά της ΕΛΑΣ.

«Πιστόλια», «νεροπίστολα», «οργανωμένες επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ», ακόμα και η επίκληση των συγκρούσεων του Αλέξη Τσίπρα με τον Γιώργο Παπανδρέου, την περίοδο 2010-2011, με αναφορά σε «Πινοσέτ», ήταν οι αναφορές που τους οδήγησαν στο παραπάνω συμπέρασμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν χωρά καμιά αμφιβολία για τους επιτελείς της Αμαλίας, ότι η Χαριλάου Τρικούπη και ο ίδιος ο αρχηγός της επιχειρούν να κλιμακώσουν την αντιπαράθεση. Και αυτό, παρά το μήνυμα για χαμήλωμα των τόνων που έστειλε στα στελέχη της ΕΛΑΣ, από την Κρήτη, ο Αλέξης Τσίπρας. Ίσως γιατί με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να «περιχαρακώσουν» τον χώρο τους και ένα μεγάλο τμήμα των ψηφοφόρων των προηγούμενων ετών.

Πάντως, ότι και να κάνουν από το ΠΑΣΟΚ ο Αλέξης Τσίπρας έχει λάβει την απόφαση του. Δεν θα αναλωθεί σε έναν «εμφύλιο» ανάμεσα στα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Σκοπεύει να στρέψει τα «πυρά» του απέναντι στην κυβέρνηση και μόνο. Από εκεί και πέρα, θεωρεί ότι οι προοδευτικοί πολίτες και όσοι έλληνες επιθυμούν να μην έχει τρίτη τετραετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορούν από μόνοι τους να βγάλουν τα συμπεράσματα τους για τη στάση του καθενός.

Προσπερνά τον Ανδρουλάκη με «αριστερό φλας»

Με δεδομένη την επιλογή να αφήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη να «τσακώνεται» μόνος του, ο κ.Τσίπρας έχει ήδη θέσει τις πολιτικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα. Αρχικά, είναι ξεκάθαρο πως θα συνεχίσει να αποτελεί τη «βιτρίνα» της ΕΛΑΣ. Οι συνεργάτες του ξέρουν ότι αποτελεί το ισχυρό «χαρτί» της Συμπαράταξης και θα συνεχίσουν στο ίδιο μοτίβο.

Θα είναι μπροστά, θα συναντάει ανθρώπους και κοινωνικές ομάδες, θα περιοδεύει στην Αττική και την Περιφέρεια, ενώ άνθρωποι που επικοινωνούν μαζί του, αφήνουν να εννοηθεί ότι θα είναι καθαρή μια εμφανώς πιο αριστερή προσέγγιση των μεγάλων θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες.

Έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ο Αλέξης Τσίπρας θα «προσπεράσει» τον Νίκος Ανδρουλάκη και τις επιθέσεις που ο τελευταίος εξαπολύει εναντίον του, με «αριστέρο φλας», αναφέρουν τα ίδια πρόσωπα.