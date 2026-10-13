«Αν είδατε εσείς ένα ευρώ να πηγαίνει στην ανθεκτικότητα, να μου το πείτε και εμένα», σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας.

Σήμερα ακολουθείται η ίδια πολιτική που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία, προειδοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την επίσκεψή του στη Γέργερη, στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στην Κρήτη.

«Άλλοι χρεοκόπησαν τη χώρα, εμείς τη βγάλαμε από τα μνημόνια», τόνισε ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μιλώντας στην πλατεία του χωριού, όπου άκουσε τα προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης και τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν στα χέρια της σημερινής κυβέρνησης, ο πρώην πρωθυπουργός σχολίασε: «Αν είδατε εσείς ένα ευρώ να πηγαίνει στην ανθεκτικότητα, να μου το πείτε και εμένα». Αναφερόμενος στα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, επεσήμανε: «Μαζεύαμε και το τελευταίο ευρώ για να το βάλουμε στα ταμεία του κράτους, δυσαρεστώντας στους πολίτες, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ήμασταν μαζόχες που το κάναμε. Δεν θέλαμε να αυτοκτονήσουμε πολιτικά. Είχαμε έναν εθνικό στόχο, να σώσουμε τη χώρα. Τα λεφτά που μαζεύαμε τα βάζαμε στα δημόσια ταμεία. Δεν τα τσεπώναμε, δεν τα παίρναμε σε μίζες. Δεν κάναμε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς. Στα δημόσια ταμεία τα βάζαμε τα λεφτά».

Τσίπρας: Διαφθορά, ρεμούλα, πελατειακές σχέσεις

Η ακρίβεια κατατρώει το εισόδημα, υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας. «Στην ακρίβεια είναι στην κορυφή της λίστας η Ελλάδα, και στο ρεύμα και στο πετρέλαιο και στο σούπερ μάρκετ και στις τραπεζικές συναλλαγές, παντού», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος.

«Αυτό που μας οδήγησε στη χρεοκοπία ήταν δύο πράγματα, ότι η χώρα έπαψε να παράγει και ότι η χώρα οδηγήθηκε με τις πελατειακές σχέσεις, τη ρεμούλα και τη διαφθορά στην χρεοκοπία. Σήμερα λοιπόν, ακολουθείται ακριβώς αυτή η πολιτική. Και τα δύο αυτά στοιχεία που μας οδήγησαν το 2009 στη χρεοκοπία. Διαφθορά, ρεμούλα, πελατειακές σχέσεις, διαπλοκή και ταυτόχρονα μηδενική παραγωγή. Μηδενική, τέλος πάντων, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Ότι δεν παράγει και μια χώρα που δεν παράγει δεν μπορεί να έχει μέλλον και προοπτική», συνέχισε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Να σταματήσουμε τη λειτουργία των καρτέλ σε όλο το φάσμα της οικονομικής αλυσίδας»

Η πληθωριστική κρίση είναι παγκόσμια, αλλά στην Ελλάδα το κόστος είναι 3-4 φορές βαρύτερο, υπογράμμισε. «Το πρώτο που πρέπει και μπορεί να γίνει είναι να σταματήσουμε τη λειτουργία των καρτέλ σε όλο το φάσμα της οικονομικής αλυσίδας. Στα τρόφιμα, στις τράπεζες, στον κατασκευαστικό κλάδο, στον ηλεκτρισμό, στην ηλεκτρική ενέργεια, στα καύσιμα, παντού», τόνισε.

«Όταν λοιπόν σήμερα, με στοιχεία 2025 το 19,5%, 1 στους 5 δεν είχε τη δυνατότητα να ζεστάνει το σπίτι του, πέρυσι όταν η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν πολύ μικρότερη από αυτή που είναι σήμερα, φανταστείτε τι θα γίνει φέτος. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε και ξαναλέμε. Όριο που μπορεί να δικαιολογηθεί είναι το 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,8 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Τους δώσαμε τα εργαλεία. Έχουν τον τρόπο», επεσήμανε, υπογραμμίζοντας ότι αυτό που προέχει είναι να στηριχθεί η Ελλάδα του μόχθου και της δουλειάς. «Αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Όλα τα υπόλοιπα και οι υποσχέσεις οι μεγάλες. Να τις δούμε άλλη φορά. Η δέσμευση τώρα είναι πως θα στηρίξουμε την κοινωνία, να ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση που άλλοι δημιούργησαν και να ορίσουμε μαζί και να σχεδιάσουμε μια Ελλάδα που θα παράγει μια Ελλάδα που θα δημιουργεί και όχι μια Ελλάδα που θα ληστεύει και θα ζει με τον ιδρώτα και τους κόπους αυτών που πραγματικά παράγουν», συμπλήρωσε.

«Να στηρίξουμε την παραγωγή, όχι τους αγρότες Κολωνακίου»

Στην τοποθέτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε την ανάγκη για παραγωγική ανασυγκρότηση και αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, καθώς είναι ζητήματα που συνδέονται με την περιφέρεια.

«Έχουμε και αγρότες Κολωνακίου, διότι είναι κάποιοι εδώ δικοί σας σύντεκνοι που ξημεροβραδιάζονται εκεί στου Zonar’s και πίνουν φραπέ; Πίνουν εσπρέσο; Δεν ξέρω τι πίνουνε. Έχουμε και τέτοιους, αλλά δεν γίνεται εκεί η παραγωγή. Η παραγωγή γίνεται στην ύπαιθρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε ότι αυτό δεν γίνεται από τη μία ημέρα στην άλλη αλλά «θέλει σχέδιο, θέλει επιμονή, θέλει χρόνο και θέλει και αντοχή στο πολιτικό κόστος. Επειδή εγώ λοιπόν σήμερα ήρθα εδώ να σας πω αλήθειες και όχι να σας δώσω υποσχέσεις, θα σας πω λοιπόν ότι δεν πάμε πουθενά, ούτε στην κτηνοτροφία, ούτε στην αγροτική παραγωγή, αν δεν συνδέσουμε τις επιδοτήσεις με την παραγωγή. Και αν δεν ρίξουμε βάρος στην παραγωγή».

Εν συνεχεία ο Αλέξης Τσίπρας επισκέθηκε το Σπήλι όπου συνομίλησε με κατοίκους του χωριού αναφερόμενος στο κρίσιμο ζήτημα της ακρίβειας και στις προτάσεις της ΕΛΑΣ με έμφαση την ακρίβεια και το πετρέλαιο θέρμανσης.

«Η κυβέρνηση περνάει κάτω από τον πήχη στο πετρέλαιο θέρμανσης - Δεν δικαιολογείται το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι πάνω από 1,40 ευρώ»

Όπως σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας «Έθεσα προχθές ζήτημα σε σχέση με το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης. Και είπα ότι ξέρετε κάτι, έχει εργαλεία η κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε επειδή το πετρέλαιο θέρμανσης θα μας το δώσουν 50% πιο πάνω από ότι το πήραμε πέρσι τον Οκτώβρη. Τα εργαλεία είναι συγκεκριμένα. Μείωση ΦΠΑ, ΕΦΚ, μείωση, το έχουν κάνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, πλαφόν σε όλη την αλυσίδα; Υπάρχουν, όπως επίσης υπάρχουν τρόποι για να συγκρατηθούν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Ξέρετε τα πάντα πλέον ψηφιακά.

Μπορούμε να γνωρίζουμε μέσα από αυτό το ρημάδι που έχουμε να γνωρίζουμε σχεδόν τα πάντα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ως κράτος τις συναλλαγές που γίνονται όταν ένα προϊόν βγαίνει από το χωράφι στο ράφι σε όλη την πορεία της αλυσίδας; Και να δούμε τα υπερκέρδη που βρίσκονται, σε ποιούς μεσάζοντες βρίσκονται τα υπερκέρδη; Και να βάλουμε ένα περιθώριο κέρδους και να έρθει το κράτος με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, με μια επιτροπή ανταγωνισμού που θα λειτουργεί αλλά και με το νομοθετικό έργο να κόψει αυτά τα υπερβολικά κέρδη. Μπορούμε αν θέλουμε. Μόλις χθες διάβασα, είπε το υπουργείο Ανάπτυξης, ότι αν υπάρχουν ανατιμήσεις πρέπει να το ξαναδούμε. Επτά χρόνια υπάρχουν ανατιμήσεις υπερβολικές, τώρα θα το δείτε;

Είπα λοιπόν ότι δεν δικαιολογείται το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι πάνω από 1,4 ευρώ. Μαθαίνω ότι θα δώσουν μετά από πίεση ήταν να δώσουν 25. Θα δώσουν 35 λεπτά το λίτρο για να το πάνε στο 1,60. Περνάνε κάτω από τον πήχη. Διότι εδώ το ζήτημα είναι αν με ένα 60 τα νοικοκυριά που χρειάζονται να ζεστάνουν το σπίτι τους 1000 λίτρα πετρέλαιο τον χρόνο θα πληρώσουν περίπου 500 ευρώ παραπάνω αυτή τη τιμή απ’ ότι πλήρωναν πέρυσι. Δεν είναι λίγο, αν δει κανείς ότι εξανεμίζονται τα χρήματα στη μέση του μήνα.

Επίσης πρέπει να δούμε και ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό. Η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πάνω από 40% όπου οι πολίτες της θερμαίνονται μέσω του πετρελαίου θέρμανσης. Μη μας λένε λοιπόν τι συμβαίνει σε άλλες χώρες… Σε άλλες χώρες το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 5 - 10% δεν απασχολεί, θερμαίνονται με φυσικό αέριο. Εδώ λοιπόν που έχουμε πάνω σχεδόν το μισό του πληθυσμού με το πετρέλαιο θέρμανσης δεν μπορούμε να δώσουμε τιμή 1.60. Από το 1.40 και πάνω δεν δικαιολογείται. Και υπάρχει ο τρόπος. Τον έχουμε υποδείξει.

Καλώ λοιπόν σήμερα την κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να είμαστε η χώρα με βάση τα στοιχεία της Eurostat, το 20% των πολιτών μας να μην έχει να ζεστάνει το σπίτι του. Η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών που δεν έχουν να ζεστάνουν το σπίτι τους και να μας λέει ότι έλυσα το πρόβλημα με το 1.60 το πετρέλαιο θέρμανσης που είναι 50 % πάνω από πέρσι. 1.40 και κάτω, αλλιώς και σ’ αυτόν τον τομέα θα έχουν αποτύχει.»

{https://www.youtube.com/shorts/v2oG08JOp8Y?is=-mp1UItJ7cLG1cW0}

«Η κρίση που βιώνουμε είναι 2 -3 φορές μεγαλύτερη απ’ αυτή που βιώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες»

Ενώ ανεφερθείς οικονομική κρίση και στην έξοδο από τα μνημόνια τόνισε ότι «σήμερα, δυστυχώς, οκτώ χρόνια μετά, χωρίς μνημόνια, 8 χρόνια έξω από τα μνημόνια, οι πολίτες, όλοι και εσείς, όλοι μας αισθανόμαστε ένα αόρατο μνημόνιο να μας πνίγει. Και ποιο είναι αυτό; Βεβαίως δεν είναι η τρόικα. Γιατί την διώξαμε την τρόικα. Καταφέραμε να τη διώξουμε η οποία κόβει, έκοβε μισθούς, αλλά είναι η ακρίβεια. Διότι αν πας στο σούπερ μάρκετ θα δεις ότι τα προϊόντα τα οποία αγόραζες τότε στην μισή τιμή, έχει διπλασιαστεί η τιμή τους. Πόσο κάνει το γάλα, πόσο κάνει φέτα, πόσο κάνει το μοσχάρι; Αν θέλετε όμως τον λογαριασμό του ρεύματος θα δείτε ότι εκεί που έδινες 50, 60 ευρώ το μήνα, τώρα δίνεις 120. Αν δείτε τις τιμές στην αντλία, ή στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα δείτε ότι τότε έδινες ένα ευρώ τώρα δίνεις 2. Αν δείτε το κόστος των ενοικίων θα δείτε ότι έχει διπλασιαστεί.

Αυξήθηκαν λένε οι μισθοί. Ναι, αλλά όταν έχεις αυξήσεις στο 100%, στο 80%, στο 70% ένα 30% αύξηση του μισθού δεν μπορεί να αντισταθμίσει αυτές τις αυξήσεις σε όλο το πλέγμα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Και το κυριότερο, σε σύγκριση με τους άλλους Ευρωπαίους, έχουμε μείνει πίσω. Όταν εγώ έφυγα από το Μέγαρο Μαξίμου, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν κατά 83% υψηλότερος από τον μέσο μισθό στη Βουλγαρία. Τώρα μας έφτασαν οι Βούλγαροι. Δίνουν παρόμοιους με μισθούς με εμάς. 17% μόνο είναι μεγαλύτερος ο ελληνικός μισθός μέσος μισθός απ΄ότι στη Βουλγαρία. Και προσέξτε να δείτε, η κρίση, λένε, είναι πανευρωπαϊκή. Μάλιστα, είναι πανευρωπαϊκή. Αλήθεια είναι αυτό; Αλλά για να δούμε λίγο. Ένας Γάλλος που τώρα οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους και κάνουν μεγάλες κινητοποιήσεις, ιδίως οι νέοι άνθρωποι.

Ένας Γάλλος, ένας Γερμανός πηγαίνει στο σουπερ μαρκετ και ψωνίζει με τιμές λίγο χαμηλότερες από αυτές που βρίσκουμε εμείς εδώ. Αλλά ο μισθός του Γάλλου και του Γερμανού είναι πέντε φορές μεγαλύτερος από το μισθό του Έλληνα. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι 18.000 ευρώ. Ο μέσος μισθός σε όλη την Ευρωπαική Ένωση είναι 40.000 ευρώ. Άρα η κρίση που βιώνουμε εμείς εδώ είναι δύο και τρεις φορές μεγαλύτερη από την κρίση που βιώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες.»

«Εμείς θα είμαστε με τους καθημερινούς ανθρώπους και ας ενοχλούμε την εξουσία»

«Όπως υπάρχουν δύο Ελλάδες, έτσι υπάρχουν και δύο διαφορετικές εικόνες για την Κρήτη. Και η εικόνα που έχει βγει προς τα έξω για την Κρήτη τα τελευταία χρόνια είναι μία εικόνα που αδικεί αυτόν τον τόπο και αδικεί τους ανθρώπους της. Η Κρήτη δεν είναι ο τόπος της λαμογιάς και της διαφθοράς. Η Κρήτη είναι ένας τόπος με ανθρώπους που έχουν εντιμότητα και αξιοπρέπεια. Στύβουν την πέτρα και δουλεύουν για να βγάλουν τίμια το ψωμί τους. Αυτούς συνάντησα. Οι άλλοι, οι φραπέδες και οι χασάπηδες είναι στα καφέ του Κολωνακίου. Δεν βρίσκονται στην παραγωγή. Η διαφθορά λοιπόν έχει πιάσει κόκκινο, έχει πιάσει ταβάνι.

Η αισχροκέρδεια έχει πιάσει ταβάνι σε όλο το πλέγμα της οικονομίας καρτέλ, από τις τράπεζες και τις κατασκευές μέχρι τα σούπερ μάρκετ και την ενέργεια. Και ο πολίτης καλείται να τα βγάλει πέρα με κάποια ψευτοpass, με κάποια ψίχουλα δεξιά και αριστερά και τα πελατειακά δίκτυα με τις ψεύτικες επιδοτήσεις. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Με ρωτάνε γιατί επέστρεψες; Γιατί δεν μπορούσα, δεν άντεχα να βλέπω αυτή τη χώρα να οδηγείται σε αυτήν την πορεία της ηθικής απαξίωσης πάνω από όλα, αλλά και της οικονομικής για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Θέλω να είμαι χρήσιμος για την παράταξή μου και τους πολίτες. Δεν έχω κάτι να διεκδικήσω για μένα. Τα έχω καταφέρει όλα, αλλά θα δώσω μαζί σας αυτή την μάχη, αυτή τη μάχη απέναντι στη διαφθορά.

Εμείς είμαστε εδώ για να αναδεικνύουμε τις λύσεις, για να πιέζουμε για λύσεις. Είμαστε εδώ για να στηρίζουμε τους ανθρώπους της παραγωγής, του μόχθου. Είμαστε εδώ για να γίνουμε ο κακός μπελάς μιας εξουσίας που το μόνο που έχει στο μυαλό της είναι πώς θα δώσει απευθείας αναθέσεις. Ξέρω τους ξεβολέψαμε όλους, για αυτό και έχουν πάθει μεγάλη ζημιά και μας πολεμάνε. Αλλά εμάς μας αρκεί να είμαστε δίπλα στους απλούς καθημερινούς ανθρώπους και μας αρκεί να μας στηρίζουν και να μας αγαπάνε αυτοί, εσείς όλοι με τους οποίους θα πορευτούμε μαζί. Και ας είμαστε ενοχλητικοί για την κυβέρνηση και την εξουσία» ανέφερε ο κ. Τσίπρας.

«Προτεραιότητα μας τα νέα παιδιά, να τους δώσουμε όραμα, προοπτική και ελπίδα»

Κλείνοντας μιλώντας για τις προτάσεις της ΕΛΑΣ για τους φοιτητές και την φοιτητική μέριμνα ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι «Το πρόγραμμα που εξαγγείλαμε για το φοιτητικό επίδομα για τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Διότι είδαμε ότι στρατηγική αυτής της κυβέρνησης ήταν να κλείσει μια σειρά από σχολές, τα περιφερειακά πανεπιστήμια, με διάφορους τρόπους, έμμεσους και άμεσους. Όμως η εικόνα σήμερα η τραγική είναι ότι στα περιφερειακά πανεπιστήμια εκπέμπουν sos. Ακούσαμε τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, την Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είμαι βέβαιος ότι το ίδιο συμβαίνει και με τα Πανεπιστήμια της Κρήτης. Φοιτητές που μπαίνουν και σε σχολές πρώτης επιλογής δεν μπορούν να πάνε να γραφτούν, διότι έρχονται από άλλα μέρη της Ελλάδας και δεν έχουν οικογένειες. Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα πια να πληρώσουν ακριβά ενοίκια, ακριβό κόστος διαβίωσης. Αποφασίσαμε λοιπόν να στηρίξουμε τους φοιτητές αυτούς με 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα γιατί για μας Είναι προτεραιότητα να δώσεις προοπτική, ελπίδα, όραμα στα παιδιά.

Αυτά που πάνε πρέπει να ξεκινήσουν τη ζωή τους και έχουν περάσει, έχουν πετύχει σε μια σχολή και δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν διότι οι οικογένειές τους δεν μπορούν. Μας κατηγόρησαν βέβαια, δώσατε μέτρα δεξιά και αριστερά και δεν είχατε τη δυνατότητα να πείτε κάποια άλλα μέτρα, τα οποία ενδεχομένως είναι, πώς να το πω πιο επικοινωνιακά, ακούγονται καλύτερα στα αυτιά. Όμως εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για την ουσία και όχι για την επικοινωνία. Θέλουμε να μιλήσουμε για τους εκπαιδευτικούς που έρχονται εδώ για να μάθουν γράμματα στα παιδιά σας στις περιοχές της ορεινής Κρήτης και πρέπει να πληρώνουν σχεδόν το 70%, 80% του μισθού τους για το ενοίκιο και στο τέλος φτάνουν στο σημείο να επιδοτούν την εργασία τους. Θέλουμε να προτεραιοποιήσουμε τους εκπαιδευτικούς να προτεραιοποιήσουμε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές για να σταθούν όρθια τα δημόσια νοσοκομεία, τα δημόσια πανεπιστήμια μας και θέλουμε να δώσουμε και μια προοπτική βιωσιμότητας, μια βιώσιμη προοπτική στα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που πλήττονται από την ακρίβεια.»