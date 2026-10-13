Ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε το μνημείο στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος οι πυροσβέστες Μανώλης Στρατιδάκης και Παντελής Διαμαντάκης.

Φωτογραφίες από τη δεύτερη μέρα της περιοδείας του στην Κρήτη ανέβασε ο Αλέξης Τσίπρας στον λογαριασμό του στο Facebook.

«Δεύτερη ημέρα της περιοδείας στην Κρήτη.

Συνεχίζουμε στο νότιο Ρέθυμνο, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, στις Μέλαμπες που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά τον περασμένο Αύγουστο, με ανυπολόγιστες ζημιές στα αμπέλια της περιοχής.

Στην Κρύα Βρύση επισκεφθήκαμε το μνημείο που έχει στηθεί στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος οι πυροσβέστες Μανώλης Στρατιδάκης και Παντελής Διαμαντάκης», αναφέρει στην ανάρτησή του.

{https://www.facebook.com/tsiprasalexis/posts/pfbid02SBZ6ZjKeBxVpAt8epdLSrzyU4b8itXV7Q36EstnYnDtjQd7v9bGhHhaHEURXaRPZl}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/atsipras/status/2109962584128393265}