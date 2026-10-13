Γλαβίνας, Λιακούλη και άλλα στελέχη εξακολουθούν να στοχοποιούν τον επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

Η «φωτιά» που άναψε στον προοδευτικό χώρο από τη σύγκρουση του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ, με αφορμή άρθρο γνώμης του δημοσιογράφου και επί χρόνια συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού, συνεχίζει να «καίει». Πλέον, μονομερώς, από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς ο πρόεδρος της Συμπαράταξης επιχείρησε να κλείσει το ζήτημα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο «Κρήτη TV».

Χαμηλώνει τους τόνους η ΕΛΑΣ

Το τελευταίο διάστημα το κλίμα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ έχει βαρύνει αισθητά. Από την Αμαλίας αποδίδουν την όξυνση της ρητορικής από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη στο σταθερό και καθαρό δημοσκοπικό προβάδισμα που διατηρούν.

Από την πλευρά τους, είναι σαφές ότι δεν επιδιώκουν να συμμετάσχουν σε έναν ατέρμονο «εμφύλιο πόλεμο» στα πλαίσια της Δημοκρατικής Παράταξης. Και το κατέστησε απόλυτα σαφές ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο «Κρήτη TV», ξεκαθαρίζοντας πως δεν θεωρεί το ΠΑΣΟΚ αντίπαλο του, αλλά μόνο την κυβέρνηση.

«Εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν, κύριε Σαχίνη, έχετε δει; Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη; Δεν έχω επιτεθεί. Δεν με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις καθημερινά. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της ΕΛ.Α.Σ.», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός, κηρύσσοντας επί της ουσίας, μονομερώς τη λήξη των «εχθροπραξιών» με τη Χαριλάου Τρικούπη.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα στελέχη της Συμπαράταξης που βρέθηκαν το πρωί, στα τηλεοπτικά πάνελ. Τόσο ο Γιώργος Καραμέρος στον «Σκάι», όσο και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου στο «Open», προσπέρασαν γρήγορα το θέμα και επικεντρώθηκαν στην κριτική τους προς την κυβέρνηση.

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Επιμένει το ΠΑΣΟΚ

Πάντως, από το ΠΑΣΟΚ δεν δείχνουν διατεθειμένοι να υποστείλουν τη «σημαία» της σύγκρουσης με την ΕΛΑΣ. Τα κορυφαία στελέχη του που τοποθετήθηκαν στα κανάλια, επέμειναν ότι το επίμαχο άρθρο του Θανάση Καρτερού που περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό «βλάκας» -με τη μορφή ερωτήματος- προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, γράφτηκε κατ’ εντολή του πρώην πρωθυπουργού.

Δεν τους ικανοποίησε ούτε η απάντηση του πολύπειρου δημοσιογράφου, ο οποίος με νέο άρθρο του στην «Εφημερίδα των Συντακτών», σημείωσε ανάμεσα σε άλλα πως «για να είμαστε εξηγημένοι: ούτε ρωτάω, ούτε έχω σκοπό να ρωτάω, κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος».

«Είναι προφανές ότι ο κ.Καρτερός απηχεί απόψεις του κ.Τσίπρα και εφόσον δεν τις αποδοκιμάσει, επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο λέω», δήλωσε στο Mega News, ο Θανάσης Γλαβίνας, δείχνοντας ξεκάθαρα πως στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει η αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ.

Ακόμα πιο σκληρή ήταν η τοποθέτηση της Ευαγγελίας Λιακούλη, στον «Σκάι», όπου σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε πως «κάποιοι παριστάνουν τους “πυροσβέστες”, ενώ από πίσω τους έχουν έναν στρατό με φλογοβόλα».

Εξαίρεση σε αυτή την μετωπική επίθεση από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη, αποτέλεσε ο Μιχάλης Κατρίνης. Ο βουλευτής Ηλείας, αφού σχολίασε ότι ο καθένας μπορεί να κρίνει το τι έχει συμβεί, έστρεψε τα «βέλη» του εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Θα πρέπει να μην αποπροσανατολιστεί η συζήτηση από το πραγματικό πολιτικό ζήτημα που είναι μια κυβέρνηση που κάνει καθημερινά τη ζωή μας χειρότερη», είπε στο Open, ο Μιχάλης Κατρίνης.

Η οξεία αντιπαράθεση ανάμεσα στην Αμαλίας και τη Χαριλάου Τρικούπη, προβληματίζει αρκετές προσωπικότητες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Χάρης Καστανίδης, Νίκος Μπίστης, Δημήτρης Παπαδημούλης και άλλοι, θεωρούν ότι αν η σύγκρουση ξεφύγει από κάθε όριο, τότε δεν θα υπάρχουν περιθώρια μετεκλογικής συνεργασίας.