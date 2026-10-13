Στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδείας που πραγματοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας στην Κρήτη, κλιμάκιο της ΕΛΑΣ βρέθηκε στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης.

Κλιμάκιο του Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της ΕΛΑΣ, με επικεφαλής τον Τομεάρχη, καθηγητή Μανώλη Πλειώνη, και τη συμμετοχή στελεχών του τοπικού Συντονιστικού Ηρακλείου, επισκέφθηκε την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης.

Σκοπός της επίσκεψης, η οποία έγινε στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας στο νησί, ήταν να ενημερωθεί για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού και τις πρόσφατες πλημμύρες, οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, κατοικίες και επιχειρήσεις και, δυστυχώς, την απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Το κλιμάκιο της ΕΛΑΣ υποδέχθηκαν, σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, ο Υποστράτηγος Π.Σ. και Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης Μιχάλης Σεληνιωτάκης, ο Αρχιπύραρχος και Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης Ξενοφών Τσιλιμιγκάκης και ο Πύραρχος και Διοικητής της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου Παύλος Καπετανάκης. Ακολούθησε μακρά και ουσιαστική συζήτηση για την επιχειρησιακή διαχείριση των πρόσφατων καταστροφών, τις ιδιαίτερες συνθήκες της Κρήτης και τις ανάγκες των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νησιού.

Ο Μανώλης Πλειώνης ξεναγήθηκε στο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων και συνομίλησε με το προσωπικό της βάρδιας, ενώ είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει σε πραγματικό χρόνο τον συντονισμό της αντιμετώπισης ενός αστικού συμβάντος.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Τομεάρχης συναντήθηκε επίσης με εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων και με στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος. Άκουσε τις επισημάνσεις και τις προτάσεις τους και εξέφρασε την αναγνώριση της ΕΛΑΣ για τον καθημερινό αγώνα που δίνουν, παρά τις χρόνιες οργανωτικές, στελεχιακές και επιχειρησιακές δυσκολίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πυροσβέστες, στις ανάγκες στελέχωσης και υλικοτεχνικής υποστήριξης, στις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην αναγκαία θεσμική και εργασιακή αναγνώριση της προσφοράς τους. Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα αξιοκρατίας στις κρίσεις, στις προαγωγές και στις μεταθέσεις του προσωπικού.