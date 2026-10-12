Φοιτητικό επίδομα 500 ευρώ αλλά και δωρεάν μετακινήσεις είναι μερικές από τις δεσμεύσεις της ΕΛΑΣ.

Τη στήριξή της στους φοιτητές εκφράζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με αφορμή το μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο που είναι προγραμματισμένο την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, στην πλατεία Συντάγματος.

Όπως και στη Γαλλία, έτσι και στην Ελλάδα, οι κινητοποιήσεις επικεντρώνονται σε ζητήματα που, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αφορούν όλους. Τα αιτήματα των φοιτητών έχουν να κάνουν κυρίως με την ακρίβεια και στη στεγαστική κρίση.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ παραθέτει τις δεσμεύσεις της για τους φοιτητές και τη φοιτητική μέριμνα. «Η επένδυση στην Παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον των παιδιών μας και της κοινωνίας. Με αυτό το αίτημα συμπαρατασσόμαστε αδιαπραγμάτευτα. Γιατί ο αγώνας για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων είναι το μεγάλο στοίχημα της προοδευτικής συμπαράταξης των πολιτών στον 21ο αιώνα», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Τις τελευταίες εβδομάδες τα μάτια όλων μας είναι στραμμένα στη Γαλλία. Εκεί όπου μαθητές/τριες, φοιτητές/τριες, εκπαιδευτικοί και γονείς βγαίνουν μπροστά μαχητικά για να μας θυμίσουν ότι η Παιδεία είναι το βασικό πεδίο του αγώνα ενάντια στις κοινωνικές ανισότητες που αναπαράγονται και εντείνονται δραματικά όσο η πολιτεία αρνείται να παίξει τον ρόλο που της αναλογεί: να στηρίξει την κοινωνία, το κοινωνικό κράτος, τις δομές και τους πυλώνες που θα διασφαλίσουν ότι κάθε νέος και νέα και κάθε παιδί πρέπει να μπορούν να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον ανεξάρτητα από την κοινωνική καταγωγή τους και οικονομική κατάσταση των οικογενειών τους.

Οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία επικεντρώνονται σε ζητήματα που αφορούν όλες και όλους μας. Οι μαθητές/τριες και οι σύμμαχοί τους ζητούν άμεση αύξηση της χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την στήριξη των νέων ανθρώπων, των παιδιών και των οικογενειών τους, επαρκή στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς, αλλαγή στο σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια που έχει οδηγήσει σε κοινωνικές αδικίες, ψυχικό και οικονομικό άχθος, στήριξη των φοιτητών/τριών που βρίσκονται αντιμέτωποι/ες με την ακρίβεια στη στέγη και στην καθημερινή διαβίωση, αναβάθμιση της σχολικής στέγης και των δημοσίων δομών που φθίνουν.

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Και στην Ελλάδα;

Αύριο, 13 Οκτωβρίου, οι φοιτητικοί σύλλογοι καλούν σε κινητοποίηση στο Σύνταγμα προτάσσοντας αυτό που όλοι γνωρίζουμε και τώρα μετατρέπεται από διαπίστωση σε δυναμικό αίτημα: την ανάγκη για δημόσια στήριξη των νέων, ώστε να μπορούν να σπουδάσουν και η ακρίβεια και τα συρρικνωμένα εισοδήματα των οικογενειών να μην αποτελούν τροχοπέδη στη μόρφωση και στις σπουδές τους: στέγαση, σίτιση, λογαριασμοί, αναβάθμιση υποδομών, θέρμανση των πανεπιστημιακών αιθουσών, δωρεάν μετακινήσεις.

Οι διεκδικήσεις των φοιτητών/τριών, σε εναρμόνιση με τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία, θέτουν ένα καίριο αίτημα: η στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης σημαίνει στήριξη της καθημερινής ζωής των νέων ώστε να μην περνάνε μόνο στο Πανεπιστήμιο αλλά και να μπορούν να σπουδάσουν σε αυτό.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη βρίσκεται στο πλευρό των δίκαιων αιτημάτων των φοιτητών/φοιτητριών, των νέων ανθρώπων, των παιδιών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους.

Στο πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. για την Παιδεία άμεση και κεντρική προτεραιότητα έχουν τα μέτρα στήριξης της δημόσιας εκπαίδευσης και του δικαιώματος των νέων να σπουδάσουν και να διεκδικήσουν με όρους ισότητας ένα καλύτερο μέλλον.

Οι δεσμεύσεις της ΕΛΑΣ

Φοιτητικό επίδομα διαβίωσης 500 ευρώ τον μήνα για 10 μήνες τον χρόνο σε 80.000 φοιτητές/τριες των περιφερειακών πανεπιστημίων ώστε κανείς νέος/α που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του να μην αποκλειστεί από τις σπουδές του λόγω της οικονομικής στενότητας της οικογένειάς του.

Ενίσχυση κάθε μορφής φοιτητικής μέριμνας σε όλα τα δημόσια Πανεπιστήμια: διεύρυνση του στεγαστικού επιδόματος και αλλαγή των κριτηρίων που σήμερα αποκλείουν την πλειοψηφία αυτών που το χρειάζονται. Άμεση υλοποίηση των έργων κατασκευής φοιτητικών εστιών που χρονίζουν, καθολικό δικαίωμα στη σίτιση.

Δωρεάν μετακινήσεις εντός των μεγάλων αστικών κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που αφορά το ανώτατο όριο φοίτησης και τις διαγραφές φοιτητών/τριών. Δεν τιμωρούμε τους φοιτητές/τριες με διαγραφές, τους/τις στηρίζουμε για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο δημόσιο Πανεπιστήμιο.

30.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών σε μόνιμες θέσει σε όλες τις βαθμίδες, ώστε κάθε παιδί και κάθε νέος/α να έχει δάσκαλο/α και καθηγητή/τρια στην τάξη του και στο αμφιθέατρο

30.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών σε μόνιμες θέσει σε όλες τις βαθμίδες, ώστε κάθε παιδί και κάθε νέος/α να έχει δάσκαλο/α και καθηγητή/τρια στην τάξη του και στο αμφιθέατρο Αύξηση της χρηματοδότησης των δημοσίων ΑΕΙ για αναπτυξιακούς στόχους, επαρκή στελέχωση σε διοικητικό, διδακτικό-ερευνητικό, εργαστηριακό, τεχνικό προσωπικό. Ανάπτυξη ακαδημαϊκών τμημάτων σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής και υψηλής ζήτησης και ανάπτυξη Διετών Προγραμμάτων Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εντός των δημοσίων Πανεπιστημίων και σε συνέργεια με τους παραγωγικούς φορείς.

Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και συνολική αλλαγή του τρόπου πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ώστε να αρθεί το ψυχικό και οικονομικό άχθος που επιβάλλουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις στους μαθητές/τριες και στις οικογένειές τους.

Το δίκαιο αίτημα των νέων ανθρώπων για επί της ουσίας ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση είναι και δικό μας.

Η επένδυση στην Παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον των παιδιών μας και της κοινωνίας. Με αυτό το αίτημα συμπαρατασσόμαστε αδιαπραγμάτευτα. Γιατί ο αγώνας για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων είναι το μεγάλο στοίχημα της προοδευτικής συμπαράταξης των πολιτών στον 21ο αιώνα. Για πολιτική αλλαγή και αλλαγή των πολιτικών που ορίζουν τις ζωές μας».