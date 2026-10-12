Με σύνθημα σε «Ελλάδα και Γαλλία παντού ξεσηκωμός, ίδιος ο εχθρος» διοργανώνεται πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο για τα μεγάλα προβλήματα της Παιδείας - Τι ζητάνε φοιτητές και εκπαιδευτικοί.

Από τον εκπαιδευτικό αναβρασμό στη Γαλλία μέχρι τα συλλαλητήρια που δρομολογούνται στην Ελλάδα, η δυσαρέσκεια στον χώρο της Παιδείας φουντώνει. Ακρίβεια, πανάκριβη φοιτητική στέγη, ελλείψεις στα σχολεία και πιέσεις στη δημόσια παιδεία διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό σκηνικό. Οι φοιτητές ετοιμάζονται να κατέβουν στο Σύνταγμα, οι εκπαιδευτικοί προχωρούν σε απεργιακή κινητοποίηση και το αμείλικτο ερώτημα που συνδέει τις δύο χώρες είναι ένα ποιος πληρώνει τελικά το τίμημα όταν η δημόσια εκπαίδευση αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της.

Το έδαφος στην εκπαίδευση ζεσταίνεται και στην Ελλάδα, με τον γαλλικό εκπαιδευτικό αναβρασμό να φέρνει ξανά στο προσκήνιο προβλήματα που δεν γνωρίζουν σύνορα. Την πίεση στα δημόσια σχολεία, τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών, την άνιση πρόσβαση στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και την αγωνία μιας νέας γενιάς για το μέλλον της. Στη Γαλλία, οι διαμαρτυρίες για την κατάσταση του δημόσιου σχολείου αναδεικνύουν την ένταση που δημιουργούν οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, τα πολυπληθή τμήματα και οι ανάγκες των σχολικών υποδομών. Στην Ελλάδα, την ώρα που η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά και το κόστος της φοιτητικής ζωής δυσκολεύει ολοένα περισσότερο τις οικογένειες, φοιτητές και εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται να βγουν μπροστά με τις δικές τους διεκδικήσεις.

Η Τρίτη 13 Οκτωβρίου αποτελεί το πρώτο μεγάλο ραντεβού για τους φοιτητές, οι οποίοι προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 18:00 έξω από το υπουργείο Οικονομικών, στο Σύνταγμα, με αιχμή το κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Λίγες ημέρες αργότερα, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί απεργιακή κινητοποίηση εκπαιδευτικών, φέρνοντας στο επίκεντρο τα προβλήματα και τις ανάγκες της σχολικής εκπαίδευσης. Δύο διαφορετικές κινητοποιήσεις, σε δύο διαφορετικά μέτωπα, αλλά με έναν κοινό παρονομαστή, την πίεση που δέχεται η δημόσια εκπαίδευση και το αίτημα για ουσιαστικές λύσεις.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Από τη Γαλλία έρχεται το μήνυμα της δυσαρέσκειας

Οι κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν από σχολεία φτωχότερων προαστίων του Παρισιού και εξαπλώθηκαν σε άλλες περιοχές της Γαλλίας έφεραν στο προσκήνιο συγκεκριμένα αιτήματα. Περισσότερους εκπαιδευτικούς, μικρότερα τμήματα και αξιοπρεπείς σχολικές υποδομές. Πίσω από αυτά βρίσκεται μια βαθύτερη ανησυχία για το μέλλον του δημόσιου σχολείου. Όταν οι ανάγκες των μαθητών αυξάνονται, αλλά οι διαθέσιμοι πόροι και οι δυνατότητες των σχολικών μονάδων δεν επαρκούν, η εκπαιδευτική καθημερινότητα γίνεται δυσκολότερη για όλους. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες απαιτήσεις, οι μαθητές διεκδικούν καλύτερες συνθήκες μάθησης και οι οικογένειες ανησυχούν για την ποιότητα της εκπαίδευσης που λαμβάνουν τα παιδιά τους. Η συζήτηση στη Γαλλία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, καθώς συνδέεται με τις οικονομικές δυνατότητες των οικογενειών να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις. Όταν η εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο κλονίζεται, η δυνατότητα επιλογής ιδιωτικής εκπαίδευσης μπορεί να διευρύνει τις αποστάσεις μεταξύ όσων έχουν οικονομική άνεση και όσων εξαρτώνται αποκλειστικά από τις δημόσιες δομές. Στην «καρδιά» του γαλλικού εκπαιδευτικού αναβρασμού εδράζεται η ανησυχία ότι το δημόσιο σχολείο, ένας θεσμός που συνδέεται με την ισότητα των ευκαιριών, δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της κοινωνίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm13n0261ikh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η φοιτητική νεολαία της Ελλάδας βγαίνει μπροστά

Στην Ελλάδα, η πίεση είναι ιδιαίτερα αισθητή στο πεδίο της φοιτητικής ζωής. Τα ενοίκια, οι λογαριασμοί ενέργειας, τα τρόφιμα, οι μετακινήσεις και τα έξοδα που απαιτούνται για τις σπουδές συνθέτουν έναν βαρύ οικονομικό λογαριασμό. Ιδιαίτερα για όσους αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο κατοικίας τους, το κόστος της φοιτητικής ζωής γίνεται πρόσθετο βάρος για ολόκληρη την οικογένεια. Η εξεύρεση προσιτής κατοικίας εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια. Το ενοίκιο δεν είναι το μοναδικό έξοδο: ακολουθούν οι λογαριασμοί, η θέρμανση, τα κοινόχρηστα και οι καθημερινές ανάγκες. Για ορισμένες οικογένειες, η οικονομική στήριξη ενός παιδιού που σπουδάζει σε άλλη πόλη απαιτεί σημαντικές θυσίες, ενώ οι φοιτητές συχνά αναγκάζονται να περιορίζουν τις ανάγκες τους ή να αναζητούν εργασία παράλληλα με τις σπουδές τους.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι φοιτητές προγραμματίζουν για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου συγκέντρωση στις 18:00 έξω από το υπουργείο Οικονομικών, στο Σύνταγμα. Στις διεκδικήσεις τους περιλαμβάνονται η ενίσχυση του στεγαστικού επιδόματος, η διεύρυνση των δικαιούχων, η δημιουργία περισσότερων φοιτητικών εστιών, η δωρεάν σίτιση και μετακίνηση, καθώς και η αύξηση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων. Το δεύτερο μέτωπο ανοίγει στις 21 Οκτωβρίου, με την προγραμματισμένη απεργιακή κινητοποίηση των εκπαιδευτικών.

Ακρίβεια, υποδομές και ανισότητες: Η κοινή αγωνία

Οι εξελίξεις στη Γαλλία και οι κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται στην Ελλάδα ταυτίζονται με φόντο την αντοχή της δημόσιας εκπαίδευσης και το αν μπορεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες στον μαθητή και τον φοιτητή στην πράξη. Γιατί η ισότητα στην εκπαίδευση δεν αφορά αποκλειστικά το δικαίωμα εγγραφής σε ένα σχολείο ή πανεπιστήμιο. Αφορά τη δυνατότητα του μαθητή να διδάσκεται σε κατάλληλο σχολικό πλαίσιο και του φοιτητή να παρακολουθεί τις σπουδές του χωρίς να συνθλίβεται οικονομικά. Ο πυρήνας της συζήτησης που ανοίγει και στις δύο χώρες εστιάζει στο ποιος μπορεί να απολαμβάνει την εκπαίδευση με ουσιαστικούς όρους και ποιος κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με εμπόδια. Και όπως σημειώνουν εκπαιδευτικοί κύκλοι στο Dnews τα τεκταινόμενα της Γαλλίας «πυροδοτούν» τις εγχώριες αντιδράσεις για το μέλλον της δημόσιας παιδείας και τις ευκαιρίες που θα έχει η επόμενη γενιά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm03wrpd7brl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Φοιτητικός ξεσηκωμός για την ακρίβεια και τη στέγη: Διαδήλωση έξω από το υπουργείο Οικονομικών και κατασκήνωση στο Σύνταγμα

Η ακρίβεια, τα πανάκριβα ενοίκια και το αυξημένο κόστος των σπουδών φέρνουν τους φοιτητές στους δρόμους, με τη φοιτητική νεολαία να εντείνει τις διεκδικήσεις της για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και ουσιαστική στήριξη. Με το βλέμμα και στις κινητοποιήσεις των Γάλλων φοιτητών, οι νέοι οργανώνονται και ετοιμάζονται να στείλουν το δικό τους μήνυμα, ζητώντας λύσεις στα προβλήματα που δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους και απειλούν να μετατρέψουν τις σπουδές σε μια διαρκή οικονομική δοκιμασία.

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στις 18:00, οι φοιτητές δίνουν ραντεβού έξω από το υπουργείο Οικονομικών με βασικό αίτημα τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ανακούφιση των φοιτητών και των οικογενειών τους. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης προγραμματίζονται δράσεις και συναυλίες, ενώ προβλέπεται και παραμονή στον χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας, με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος. Για χιλιάδες φοιτητές, η προσπάθεια απόκτησης ενός πτυχίου συνοδεύεται από ένα ολοένα αυξανόμενο οικονομικό βάρος, καθώς η κάλυψη των βασικών αναγκών απαιτεί σημαντικά ποσά. Ενοίκιο, λογαριασμοί, τρόφιμα, μετακινήσεις και εκπαιδευτικό υλικό συνθέτουν έναν δύσκολο λογαριασμό, τον οποίο καλούνται να διαχειριστούν τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους.

Η φοιτητική στέγη στο επίκεντρο των διεκδικήσεων

Το στεγαστικό πρόβλημα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, ιδιαίτερα όσοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο κατοικίας τους για να σπουδάσουν σε άλλη πόλη. Η αναζήτηση ενός οικονομικά προσιτού διαμερίσματος γίνεται συχνά δύσκολη υπόθεση, ενώ το ποσό του ενοικίου δεν είναι παρά η αρχή των εξόδων. Στο μηνιαίο κόστος προστίθενται οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, η θέρμανση, τα κοινόχρηστα και τα έξοδα για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών. Για αρκετές οικογένειες, η συντήρηση ενός δεύτερου νοικοκυριού σε άλλη πόλη αποτελεί μεγάλη οικονομική επιβάρυνση, ειδικά όταν υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις που πρέπει να καλυφθούν. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η εύρεση κατοικίας μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τις εκπαιδευτικές επιλογές ενός νέου ανθρώπου. Η απόσταση από το σπίτι, το κόστος της μετακόμισης και οι τιμές των ενοικίων δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια, ενώ οι φοιτητές καλούνται συχνά να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους στις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς τους.

«Το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει»

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι κάνουν λόγο για σημαντική οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και οι οικογένειές τους από την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Στην ανακοίνωση επισημαίνουν ότι το κόστος της ενέργειας, των καυσίμων και των βασικών καταναλωτικών αγαθών έχει αυξηθεί, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ζήτημα της φοιτητικής στέγης και των ενοικίων. Όπως υποστηρίζουν, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι επιτυχόντες να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να εγγραφούν στις σχολές τους, ενώ άλλοι φοιτητές περιορίζουν την παρουσία τους στα πανεπιστήμια ή εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους.

Σύμφωνα με τους Φοιτητικούς Συλλόγους, το κόστος δεν περιορίζεται στη στέγαση και την καθημερινή διαβίωση. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για αυξημένες τιμές στα κυλικεία των πανεπιστημίων, έξοδα για αναλώσιμα και μετακινήσεις, ενώ οι φοιτητές θέτουν και ζήτημα επαρκούς χρηματοδότησης των ΑΕΙ για τις λειτουργικές τους ανάγκες. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν στη θέρμανση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων ενόψει του χειμώνα, ενώ ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και στα υπόλοιπα κόμματα, υποστηρίζοντας ότι οι ανάγκες των φοιτητών αντιμετωπίζονται ως δημοσιονομικό κόστος.

Όπως σημειώνουν, «Η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε και “με το καλημέρα” όλοι ανησυχούμε για το αν θα μας φτάσουν τα λεφτά για τον μήνα, αν θα τα βγάζει πέρα η οικογένειας μας. Ρεύμα, πετρέλαιο και βενζίνη πανάκριβα, το super market απλησίαστο, οι μισθοί δεν φτάνουν. Φοιτητική στέγη ανύπαρκτη και τα ενοίκια “στον θεό”, με επιτυχόντες να μη γράφονται στις σχολές, χιλιάδες φοιτητές να σκέφτονται να τα παρατήσουν ή να πηγαίνουν μόνο για την εξεταστική. Στη σχολή, αντί για μέτρα στήριξης, βλέπουμε πανάκριβα κυλικεία, επί πληρωμή συγγράμματα και αναλώσιμα, συν τη μετακίνηση και όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Ούτε λεφτά για μία έξοδο δεν μένουν, πόσο μάλλον για κάτι παραπάνω. Ο χειμώνας έρχεται και τα ΑΕΙ δεν έχουν λεφτά ούτε για θέρμανση! Την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης θέλουν να γυρίσουμε πίσω στην Εποχή των Παγετώνων!»

«Το κράτος, αντί να δίνει λεφτά για τις πολεμικές δαπάνες, να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες»

«Η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του συστήματος θεωρούν τις ανάγκες μας “κόστος” και λένε ότι “δεν υπάρχουν λεφτά”. Όμως, λεφτά ξαφνικά υπάρχουν και με το παραπάνω για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, για να συντηρούνται οι φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές και τραπεζίτες! 12 δις € ήταν το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού πέρσι! Την ίδια στιγμή, οι ενεργειακοί όμιλοι, οι ιδιοκτήτες super market, διυλιστηρίων, τραπεζών σπάνε το ένα ρεκόρ κερδοφορίας μετά το άλλο. Είναι φανερό ότι, για να ζήσουμε και να σπουδάσουμε εμείς, για να μειωθούν οι τιμές, πρέπει να χάσουν από τα κέρδη τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι! Το κράτος, αντί να δίνει λεφτά για τις πολεμικές δαπάνες, να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες. Δεν θα θυσιάσουμε τις ανάγκες μας, τα όνειρα μας, για τους πολέμους και τα κέρδη τους! Τώρα πρέπει να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο! Δεν θα ανεχτούμε να υποβαθμίζουν κι άλλο τα πτυχία μας, ιδρύοντας ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύουν τη φοιτητική μέριμνα, μειώνοντας κι άλλο τη χρηματοδότηση, να μην έχουμε καθηγητές και υποδομές.»

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα»

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι καλούν τους φοιτητές από όλη την Αθήνα να συμμετάσχουν μαζικά και ενεργά στην κινητοποίηση της 13ης Οκτωβρίου. Όπως αναφέρουν, μετά τα μαθήματα θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα παραμείνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Φέρνουμε μαζί τη σκηνή μας και κατασκήνουμε εκεί από το μεσημέρι μετά τα μαθήματά μας μέχρι και το επόμενο πρωί! Αφού δεν μας ακούνε, ήρθε η ώρα να μας δούνε και να είμαστε χιλιάδες! Το απόγευμα στις 18:00 συγκεντρωνόμαστε στο Υπουργείο Οικονομικών (κάτω από την πλατεία Συντάγματος) και συνεχίζουμε όλο το βράδυ την διαμαρτυρία μας με συναυλίες και κατασκήνωση στο Σύνταγμα!» σημειώνεται στο σχετικό κάλεσμα. «Παίρνουμε δύναμη από τους αγώνες των μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία, των νέων στην Ισπανία! Σε όλη την Ευρώπη οι νέοι οργανώνονται και διεκδικούν! Ήρθε η δική μας σειρά!» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Φοιτητικοί Σύλλογοι στο κάλεσμα για το αυριανό συλλαλητήριο.

Τα αιτήματα των Φοιτητικών Συλλόγων

Πλαφόν στα ενοίκια.

Αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων.

Κατάργηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων και αύξηση των οικονομικών ορίων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος.

Δωρεάν στέγαση για τους πρωτοετείς φοιτητές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά, με αξιοποίηση εστιών, ξενοδοχείων και άλλων χώρων.

Ανακαίνιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΑΕΙ και του Δημοσίου για τη δημιουργία νέων δωρεάν εστιών.

Έκτακτη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και τη θέρμανση.

Πλαφόν στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων.

Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην ενέργεια και του ΦΠΑ στα βασικά είδη κατανάλωσης.

Καμία διακοπή ρεύματος σε φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς.

Δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και Internet για όλους τους φοιτητές.

Μείωση των τιμών στα πανεπιστημιακά κυλικεία.

Διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων για τις μετεγγραφές και κατάργηση των λεγόμενων «κόφτων».

Αναφορά σε κινητοποιήσεις νέων στην Ευρώπη.

ΔΟΕ: Ετοιμάζονται για μαζικό συλλαλητήριο στις 21/10

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της ΔΟΕ «Προχωρήσαμε στην κήρυξη 24ωρης κλαδικής απεργίας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Στόχος είναι η ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων του κλάδου για την επίτευξη, σε πρώτο στάδιο, της μαζικής συμμετοχής των συναδέλφων στην 24ωρη απεργία της 21/10 αλλά και σε όλες τις δράσεις της Ομοσπονδίας πριν και μετά την απεργία ώστε να αναδειχθούν όλα τα ζωτικής σημασίας ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των διεκδικήσεών μας μέχρι την ανατροπή των εφαρμοζόμενων αντιεκπαιδευτικών πολιτικών με τις οποίες βρισκόμαστε αντιμέτωποι (ανεξέλεγκτη ακρίβεια, καθηλωμένοι μισθοί, στοχοποίηση εκπαιδευτικών, πλήθος κενών που μένουν ακάλυπτα, υποβάθμιση του Ολοήμερου σχολείου και της Ειδικής Αγωγής, διόγκωση της γραφειοκρατίας, εντεινόμενος αυταρχισμός, νέο πειθαρχικό «δίκαιο», αντιεπιστημονική και αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση, σχολεία δίχως στήριξη…).»

Απεργία στα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία στις 21 Οκτωβρίου – «Τα σχολεία δεν αντέχουν άλλο»

Με τα προβλήματα να συσσωρεύονται από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της σχολικής χρονιάς, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί ετοιμάζονται θα κατέβουν σε απεργία στις 21 Οκτωβρίου, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς το υπουργείο Παιδείας ότι «τα σχολεία χρειάζονται άμεσες λύσεις και όχι άλλες υποσχέσεις.»

Τα κενά σε εκπαιδευτικούς, οι εγκαταλελειμμένες σχολικές υποδομές εν δυνάμει «βόμβες» για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των μαθητών και οι πιεστικές συνθήκες εργασίας συνθέτουν μια καθημερινότητα που, όπως καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί, δυσκολεύει ολοένα και περισσότερο τη λειτουργία των σχολείων. Την ίδια ώρα, οι ανάγκες των μαθητών παραμένουν αυξημένες, με τους εκπαιδευτικούς να καλούνται να καλύψουν ελλείψεις και να κρατήσουν όρθια την εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο προσκήνιο τα κενά και η υποστελέχωση

Η κάλυψη των κενών αποτελεί μία από τις βασικές διεκδικήσεις του κλάδου. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν μόνιμους διορισμούς, έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων και προσλήψεις του απαραίτητου βοηθητικού προσωπικού, ώστε να σταματήσει η λειτουργία των σχολείων με προσωρινές λύσεις. Όπως τονίζουν, δεν είναι δυνατόν η εκπαιδευτική διαδικασία να στηρίζεται διαρκώς στην προσπάθεια των ίδιων των εκπαιδευτικών να καλύψουν τις ελλείψεις. Στόχος τους είναι ένα δημόσιο σχολείο που θα προσφέρει στα παιδιά τη στήριξη που χρειάζονται, χωρίς χαμένες διδακτικές ώρες και χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης.

Ανησυχία και για τα περιστατικά μέσα στα σχολεία

Πέρα από τα λειτουργικά προβλήματα, έντονο προβληματισμό προκαλούν και τα περιστατικά έντασης που σημειώνονται σε σχολικές μονάδες. Τα γεγονότα στο Νηπιαγωγείο των Άνω Λιοσίων έφεραν ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των εκπαιδευτικών, αλλά και της ανάγκης ουσιαστικής υποστήριξής τους όταν προκύπτουν δύσκολες καταστάσεις. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν σαφείς διαδικασίες αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών και έμπρακτο σεβασμό στον ρόλο τους, επισημαίνοντας ότι η προστασία των εκπαιδευτικών και η ασφάλεια των παιδιών πρέπει να αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Όπως σημειώνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Ανατολικής Αττικής «Σωκράτης» «Σε Ελλάδα, Γαλλία παντού ξεσηκωμός! Ίδια τα προβλήματα, ίδιος ο εχθρός! Μετά και τη β2' φάση πρόσληψης αναπληρωτών τα κενά στον Σύλλογό μας ξεπερνούν τα 170, δεκάδες εκπαιδευτικές ώρες χαμένες σε βάρος της μόρφωσης των μαθητών μας. Απαντάμε 21 Οκτωβρίου με πανεκπαιδευτική απεργία, αγωνιζόμαστε για δουλειά και ζωή με δικαιώματα, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς».

«Θέλουμε σχολεία που να μπορούν να λειτουργούν κανονικά»

Η απεργία της 21ης Οκτωβρίου έρχεται να εκφράσει τη δυσαρέσκεια ενός κλάδου που ζητά καλύτερες συνθήκες εργασίας, κατοχύρωση των δικαιωμάτων του και ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης. Το μήνυμα των εκπαιδευτικών είναι ξεκάθαρο. Οι μαθητές χρειάζονται σχολεία με επαρκές προσωπικό, ασφαλείς υποδομές και σταθερή εκπαιδευτική υποστήριξη. Και για να γίνουν όλα αυτά πράξη, απαιτούνται συγκεκριμένες αποφάσεις και άμεσες παρεμβάσεις. Στις 21 Οκτωβρίου, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί διεκδικούν να ακουστούν τα αιτήματά τους, θέτοντας στο επίκεντρο όχι μόνο τα εργασιακά τους δικαιώματα, αλλά και το δικαίωμα κάθε παιδιού σε μια δημόσια εκπαίδευση που ανταποκρίνεται στις πραγματικές του ανάγκες.

Απεργία εκπαιδευτικών στις 21 Οκτωβρίου: Τo σενάριο για κλειστά σχολεία

Με την προκήρυξη απεργίας των εκπαιδευτικών πάντα οι γονείς αναρωτιούνται για το καθεστώς λειτουργίας των σχολικών μονάδων και αν τίθεται ζήτημα για οριζόντιο λουκέτο στα σχολεία. Εν προκειμένω η απεργία αφορά τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας ήτοι Νηπιαγωγεία και Δημοτικά. Όπως τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ η απόφαση για απεργία δεν ισοδυναμεί με οριζόντιο λουκέτο σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες ανήμερα της απεργίας. Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το ποιοι και πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Ειδικότερα, σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, είναι σύνηθες οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν τους γονείς για την πρόθεσή τους να απεργήσουν, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί υποχρέωση. Είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν κανονικά τα πρωινά μαθήματα, αλλά να μη λειτουργήσει το ολοήμερο πρόγραμμα, αν ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός συμμετέχει στην απεργία. Mέχρι στιγμής στην απεργία δεν συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας οπότε δεν προβλέπεται κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια την Τετάρτη 21 του μήνα.