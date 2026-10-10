Τα αιτήματα των Φοιτητικών Συλλόγων της Αθήνας.

Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης προχωρούν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας, διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 18:00 στο υπουργείο Οικονομικών. Στο πλαίσιο της δράσης τους, οι φοιτητές προγραμματίζουν να παραμείνουν στο Σύνταγμα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πραγματοποιώντας παράλληλα συναυλίες και διεκδικώντας άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης.

Με κεντρικό σύνθημα «Το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει – Μέτρα στήριξης τώρα!», οι φοιτητές καταγγέλλουν ότι η ακρίβεια, οι υψηλές τιμές των ενοικίων και τα αυξημένα έξοδα της καθημερινότητας δυσκολεύουν ολοένα περισσότερο την πρόσβαση και την παραμονή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αναλυτικά:

«Η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε και «με το καλημέρα» όλοι ανησυχούμε για το αν θα μας φτάσουν τα λεφτά για το μήνα, αν θα τα βγάζει πέρα η οικογένειας μας. Ρεύμα, πετρέλαιο και βενζίνη πανάκριβα, το super market απλησίαστο, οι μισθοί δε φτάνουν. Φοιτητική στέγη ανύπαρκτη και τα ενοίκια «στον θεό», με επιτυχόντες να μη γράφονται στις σχολές, χιλιάδες φοιτητές να σκέφτονται να τα παρατήσουν ή να πηγαίνουν μόνο για την εξεταστική.

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Στη σχολή αντί για μέτρα στήριξης βλέπουμε πανάκριβα κυλικεία, επί πληρωμή συγγράμματα και αναλώσιμα, συν τη μετακίνηση και όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Ούτε λεφτά για μία έξοδο δε μένουν, πόσο μάλλον για κάτι παραπάνω. Ο χειμώνας έρχεται και τα ΑΕΙ δεν έχουν λεφτά ούτε για θέρμανση! Την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης θέλουν να γυρίσουμε πίσω στην Εποχή των Παγετώνων!

Η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του συστήματος θεωρούν τις ανάγκες μας «κόστος» και λένε ότι «δεν υπάρχουν λεφτά». Όμως λεφτά ξαφνικά υπάρχουν και με το παραπάνω για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, για να συντηρούνται οι φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές και τραπεζίτες! 12 δις € ήταν το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού πέρσι! Την ίδια στιγμή, οι ενεργειακοί όμιλοι, οι ιδιοκτήτες super market, διυλιστηρίων, τραπεζών σπάνε το ένα ρεκόρ κερδοφορίας μετά το άλλο.

Είναι φανερό ότι για να ζήσουμε και να σπουδάσουμε εμείς, για να μειωθούν οι τιμές πρέπει να\ χάσουν από τα κέρδη τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι! Το κράτος αντί να δίνει λεφτά για τις πολεμικές δαπάνες, να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες. Δε θα θυσιάσουμε τις ανάγκες μας, τα όνειρα μας, για τους πολέμους και τα κέρδη τους!

Τώρα πρέπει να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο! Δεν θα ανεχτούμε να υποβαθμίζουν κι άλλο τα πτυχία μας, ιδρύοντας ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύουν τη φοιτητική μέριμνα μειώνοντας κι άλλο τη χρηματοδότηση, να μην έχουμε καθηγητές και υποδομές.

Για αυτό την Τρίτη 13 Οκτώβρη, φοιτητές και φοιτήτριες από όλη την Αθήνα συγκεντρωνόμαστε στην πλατεία Συντάγματος. Φέρνουμε μαζί την σκηνή μας και

κατασκηνώνουμε εκεί από το μεσημέρι μετά τα μαθήματα μας μέχρι και το επόμενο πρωί!! Αφού δεν μας ακούνε, ήρθε η ώρα να μας δούνε και να είμαστε χιλιάδες! Το απόγευμα στις 18:00 συγκεντρωνόμαστε στο Υπουργείο Οικονομικών (κάτω από την πλατεία Συντάγματος) και συνεχίζουμε όλο το βράδυ την διαμαρτυρία μας με συναυλίες και κατασκήνωση στο Σύνταγμα!

Παίρνουμε δύναμη από τους αγώνες των μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία, των νέων στην Ισπανία!

Σε όλη την Ευρώπη οι νέοι οργανώνονται και διεκδικούν! Ήρθε η δική μας σειρά! Απαιτούμε:

● Πλαφόν στα ενοίκια. Αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων με κατάργηση των ακαδημαϊκών κριτήριων και αύξηση των οικονομικών ορίων.

● Για κάθε πρωτοετή φοιτητή που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλιστεί δωρεάν στέγαση σε εστίες, ξενοδοχεία, κ.α. με ευθύνη του κράτους και των πρυτανικών αρχών! Κανείς να μην παρατήσει τις σπουδές του!

● Ανακαίνιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΑΕΙ και του Δημοσίου για δημιουργία δημόσιων και δωρεάν εστιών που να καλύπτουν τις ανάγκες.

● Έκτακτο κονδύλι σε όλα τα Πανεπιστήμια για να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα, η θέρμανση.

● Πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και στα καύσιμα. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην ενέργεια και του ΦΠΑ στα βασικά είδη κατανάλωσης. Καμία διακοπή ρεύματος σε όσους φοιτητές αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στους λογαριασμούς.

● Δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και Internet για όλους τους φοιτητές.

● Μείωση των τιμών στα κυλικεία όλων των σχολών.

● Δικαίωμα μετεγγραφής για όλους τους φοιτητές που το έχουν ανάγκη, με διεύρυνση των οικονομικών - κοινωνικών κριτηρίων. Να καταργηθούν οι απαράδεκτοι κόφτες».