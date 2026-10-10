Η φετινή παρουσία της τραγουδίστριας στην κριτική επιτροπή σηματοδοτεί μια νέα συνεργασία για το «The Voice», καθώς αναλαμβάνει τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών.

Με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο έκανε την εμφάνισή της η Πάολα στο πλατό του «The Voice», το βράδυ του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, κερδίζοντας τις εντυπώσεις από τα πρώτα κιόλας λεπτά της παρουσίας της στο μουσικό talent show του ΣΚΑΪ.

Η δημοφιλής λαϊκή τραγουδίστρια ήταν η τελευταία από τους τέσσερις κριτές που εμφανίστηκαν στη σκηνή, με τον παρουσιαστή Γιώργο Λιανό και τους υπόλοιπους coaches, την Έλενα Παπαρίζου, τον Πάνο Μουζουράκη και τον Χρήστο Μάστορα, να την υποδέχονται θερμά.

Η Πάολα χαιρέτησε το κοινό και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τους συναδέλφους της. Η συνάντησή της με την Έλενα Παπαρίζου είχε ιδιαίτερα θερμό χαρακτήρα, καθώς οι δύο τραγουδίστριες αντάλλαξαν ένα φιλί στο στόμα και αμέσως μετά χόρεψαν για λίγα δευτερόλεπτα στους ρυθμούς της μουσικής που ακουγόταν στο πλατό.

«Νιώθω υπέροχα που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, υπέροχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Καλή σεζόν να έχουμε, με πάρα πολύ αγάπη», ανέφερε η Πάολα, απευθυνόμενη στους τηλεθεατές και στο κοινό της εκπομπής.

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