Παράλληλα, η ΑΑΔΕ εξετάζει στοιχεία που σχετίζονται με τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της διερεύνησης των οικονομικών δεδομένων που συνδέονται με τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φορολογικών αρχών φέρεται να βρίσκεται ο Νίκος Καρβέλας, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα του ΑΝΤ1, ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επισκέφθηκαν την κατοικία του προκειμένου να του επιδώσουν έγγραφο σχετικά με οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούν περίοδο τεσσάρων ετών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το συνολικό ποσό των εκκρεμοτήτων φέρεται να ανέρχεται σε 850.000 ευρώ, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στο ενδιαφέρον των αρμόδιων φορολογικών υπηρεσιών.

Η επίσκεψη των ελεγκτών στην κατοικία του γνωστού συνθέτη δεν εξελίχθηκε ομαλά. Ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να αντέδρασε έντονα στην παρουσία τους, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του και διαμαρτυρόμενος σε υψηλούς τόνους.

Μάλιστα, η ένταση ήταν τέτοια ώστε οι ελεγκτές αποχώρησαν χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου. Στη συνέχεια, το έγγραφο κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά, ενώ αναμένονται οι επόμενες εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση.

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Παράλληλα, η ΑΑΔΕ εξετάζει στοιχεία που σχετίζονται με τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της διερεύνησης των οικονομικών δεδομένων που συνδέονται με τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Το δημοσίευμα συνδέει τη γενικότερη δημοσιότητα γύρω από τις οικονομικές δραστηριότητες των δύο καλλιτεχνών με το ενδιαφέρον των φορολογικών αρχών. Ωστόσο, οι δύο υποθέσεις αφορούν διακριτές διαδικασίες και δεν προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες ότι συνδέονται μεταξύ τους ως προς τις υπό εξέταση εκκρεμότητες.